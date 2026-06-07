El Servicio Secreto reforzará controles en el Madison Square Garden ante la presencia de Trump en el juego 3 de las Finales NBA

El acceso a Madison Square Garden tendrá prohibición total de bolsos, controles similares a los de un aeropuerto y ausencia de guarda para objetos prohibidos (X/Live Walking NYC)

La expectativa por el tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs alcanzó niveles sin precedentes en la ciudad de Nueva York. La cita, que tendrá lugar en el emblemático Madison Square Garden, estará marcada no solo por el fervor deportivo, sino también por un despliegue de seguridad sin antecedentes recientes, motivado por la anunciada presencia del presidente Donald Trump y los acontecimientos recientes en las inmediaciones del recinto.

Las autoridades, en coordinación con el Servicio Secreto y la administración del estadio, implementaron un operativo que transformará la experiencia de los asistentes en un evento bajo estricta vigilancia.

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Protocolos de seguridad para el Juego 3 de las Finales de la NBA

Para la organización del partido y el Servicio Secreto informaron que regirá una política de seguridad reforzada para todos los asistentes al “Game 3″. Uno de los puntos centrales del operativo es la aplicación de una prohibición total de bolsos, lo que significa que los aficionados deberán limitar sus pertenencias a lo indispensable.

La entrada al Madison Square Garden estará sujeta a controles similares a los de los aeropuertos, con revisiones exhaustivas y detectores de metales. Este enfoque busca garantizar un ambiente seguro para los miles de espectadores que se darán cita en el recinto.

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Madison Square Garden, el Servicio Secreto de Estados Unidos y los Knicks aplicarán un operativo reforzado para el tercer partido de las Finales de la NBA (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los responsables de la seguridad subrayaron que no habrá almacenamiento para objetos prohibidos en el estadio, por lo que recomiendan a los asistentes revisar la lista oficial de artículos no permitidos antes de desplazarse al evento.

El Servicio Secreto adelantó que tener cualquiera de los siguientes objetos no autorizados será motivo de denegación de ingreso y no se ofrecerán alternativas para guardarlos. Entre ellos destacan:

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Aerosoles.

Municiones.

Animales que no sean animales de servicio/guía.

Mochilas y bolsos que excedan las restricciones de tamaño (18” por 13” por 7”) .

Bicicletas.

Neveras portátiles.

Drones y otros sistemas de aeronaves no tripuladas.

Explosivos Armas de fuego.

Líquidos inflamables.

Apuntadores láser.

Mace/Gas pimienta.

Dispositivos recreativos motorizados de movilidad.

Palos para selfies.

Carteles que excedan las restricciones de tamaño (20’ x 3’ x 1/4”).

Cualquier otro artículo que se determine como un posible riesgo para la seguridad.

Con este contexto, la experiencia para quienes asistan al Madison Square Garden estará marcada por controles de acceso rigurosos y la necesidad de llegar con suficiente antelación —al menos dos horas antes del inicio—.

Los Knicks regresan a Nueva York con ventaja 2-0 en las Finales de la NBA, en su primera aparición en la serie decisiva desde 1999 (Imagn Images)

Motivos del refuerzo de la seguridad: presencia de Donald Trump y disturbios recientes

El refuerzo de los protocolos de seguridad responde a dos factores principales. Por un lado, la confirmación de que el presidente Donald Trump asistirá al encuentro obligó a elevar los estándares de protección en torno al estadio y su entorno.

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Se trata de la primera vez en más de 25 años que el Madison Square Garden recibe una final de la NBA con un mandatario en funciones entre el público, lo que implica la aplicación de medidas de seguridad equivalentes a las de eventos de alta relevancia nacional.

Por otro lado, las autoridades reaccionaron a los incidentes ocurridos durante la celebración de la victoria de los Knicks en el segundo partido de la serie. El pasado viernes, alrededor de 6.500 aficionados se congregaron en las calles adyacentes al estadio para un evento multitudinario que terminó con disturbios, 17 detenidos y un agente policial herido.

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Estos hechos motivaron a la policía de Nueva York y al alcalde Zohran Mamdani a modificar los permisos para futuras fan zones y endurecer la supervisión de las celebraciones públicas.

La combinación de ambos factores llevó a una colaboración estrecha entre el Servicio Secreto, la policía local y la administración del estadio, orientada a minimizar riesgos y evitar cualquier situación que pueda poner en peligro la seguridad de los asistentes y de las figuras presentes.

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La visita de Donald Trump al partido de los Knicks es uno de los factores centrales del despliegue de seguridad en Nueva York (Kena Betancur/AFP)

Impacto en el entorno: cierres de calles, transporte y fan zones

El operativo de seguridad tendrá un impacto directo en la movilidad y el entorno del Madison Square Garden. Se han establecido cierres de calles en las inmediaciones, lo que afectará tanto a peatones como a vehículos particulares.

Las autoridades advertieron que los alrededores del estadio estarán restringidos desde varias horas antes del inicio del partido, por lo que se recomienda utilizar el transporte público.

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A pesar de que el Madison Square Garden se encuentra sobre Penn Station, el principal centro de transporte de Nueva York, los servicios de tren y metro funcionarán con normalidad. Sin embargo, la policía y el Servicio Secreto pidieron a los usuarios que planifiquen sus desplazamientos teniendo en cuenta los desvíos y controles adicionales en el acceso al estadio.

En cuanto a las fan zones, la policía de Nueva York ha anunciado que, a raíz de los incidentes recientes, los permisos para estas áreas serán evaluados partido a partido y no se autorizarán celebraciones masivas sin un control estricto. La decisión busca evitar aglomeraciones y desbordes como el que derivó en detenciones y episodios de violencia durante el último evento.

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El Servicio Secreto anticipó cierres de calles en el área de Madison Square Garden, mientras Penn Station mantendrá sin cambios el subte y el Long Island Rail Road (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Contexto deportivo y social de Nueva York

El regreso de los New York Knicks a una final de la NBA después de más de dos décadas ha desatado una ola de entusiasmo en la ciudad. Con la serie 2-0 a favor de los locales, la expectativa es máxima y las entradas para el tercer partido han alcanzado precios récord en las plataformas de reventa.

Autoridades y organizadores insisten en que el fervor deportivo debe canalizarse de manera responsable, recordando a los aficionados que disfruten la histórica ocasión sin incurrir en conductas que pongan en riesgo la seguridad de los presentes o el desarrollo del espectáculo.