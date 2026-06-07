Milo J conquista a México con su primer concierto en el Palacio de los Deportes

Milo J finalizó su paso por México en el Palacio de los Deportes. (Foto: Virginia García)

Milo J se presentó en el Palacio de los Deportes el pasado sábado 6 de junio como parte de su gira La vida era más corta. Tras presentarse en Guadalajara (2 de junio) y Monterrey (4 de junio), el cantante argentino tuvo su primer concierto en la Ciudad de México dónde interpretó 32 canciones de sus más grandes éxitos.

Por si fuera poco, el famoso decidió trasmitir este concierto en vivo en sus plataformas digitales como YouTube, Instagram y Tik Tok.

La noche comenzó poco antes de las 20:30 horas dónde el artista interpretó el tema “Bajo de la piel”, seguido de las canciones “Solfican12″, “3 pecados después”, “Retirada” y “Buen día portación de rostro”.

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Milo J inició su concierto con el tema "Bajo la piel". (Foto: Virginia García)

Luego de una breve pausa, Milo J siguió con su ya esperado popurrí “Tus vueltas por carencias de cordura”, el cual es la mezcla de sus sencillos “Tus vueltas” y “Carencias de cordura”. La energía del cantante poco a poco contagió a los fanáticos que coreaban la letra.

Asimismo, el intérprete continuó el show con “Lucía” y “Ama de mi sol”. Posteriormente, el famoso presentó a su única invitada de la noche: Paula Prieto, quien es conocida por cantar “Déjame dejarte atrás”, “Por lo que no dijiste” y “Lo que elegiste”.

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Sin embargo, está vez interpretó junto a Milo J su colaboración “MmmM”, que fue lanzada en 2025 y pertenece al reciente álbum de Milo, La vida era mas corta.

Luego, el artista siguió el espectáculo sin perder tiempo e interpretó al hilo los temas “No soy eterno”, “A vos”, “Paraíso”, “Radamel”, “Gil” y “Recordé”.

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Milo J interpretó 32 temas en toda la noche.(Foto: Virginia García)

Posteriormente llegó uno de los momentos más emotivos de la noche, en dónde Milo J cantó “Cuando el agua hirviendo”, “Llora Llora” y “Niño”, siendo en este último tema donde pidió a sus fans que encendieran las linternas de sus celulares.

Los temas “Olimpo”, “M.A.I.”, “Una bala”, “Penas de antaño*, ”Rincón" y “La vida era más corta” hicieron que el público coreara la letra y brincara en su lugar al ritmo de la música.

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Rumbo al final del concierto, Milo J se tomó un pequeño descanso y siguió con “El invisible”, “Luciérnagas”, “Jangadero”, “Fruto” y “Milagrosa”.

Antes del último tramo del show, Camilo Joaquín Villarruel, nombre real del cantante, agradeció al público mexicano por su apoyo y cantó “Rara vez”, “BZRP Session” y finalizó con “Yo no hago trap”.

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Milo J finalizó su concierto con la canción "Yo no hago trap"..(Foto: Virginia García)

Cabe destacar que el artista comenzó su carrera musical en noviembre de 2021 con el lanzamiento de su sencillo “Tus vueltas”. Desde entonces el cantante ha construido una base sólida de fans a lo largo del mundo.