Estados Unidos

Hallaron muerto en Japón a un estudiante de 20 años que había desaparecido tras una discusión con su madre sobre el uso de ChatGPT

El joven estadounidense fue encontrado sin vida en una zona montañosa cercana a Kioto después de más de una semana de búsqueda. Su familia había viajado al país asiático para celebrar una graduación

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James “Weston” Higginbotham, de 20 años, fue localizado por un grupo de voluntarios en una zona montañosa cercana a Kioto tras varios días de intensa búsqueda
James “Weston” Higginbotham, de 20 años, fue localizado por un grupo de voluntarios en una zona montañosa cercana a Kioto tras varios días de intensa búsqueda (Crédito: Nancy Higginbotham/Facebook)

Voluntarios de búsqueda y rescate de Japón encontraron muerto al estudiante estadounidense James “Weston” Higginbotham, de 20 años, en una zona montañosa a las afueras de Kioto este sábado 6 de junio, tras más de una semana de búsqueda, según informó Univision. La confirmación llegó por un mensaje de sus familiares en redes sociales.

La desaparición ocurrió durante unas vacaciones familiares en Japón, después de una discusión con su madre sobre el uso de ChatGPT y el consumo de recursos naturales asociado al funcionamiento de la inteligencia artificial, de acuerdo con el mismo reporte.

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Su familia había viajado desde Alabama el 22 de mayo para celebrar la graduación del hijo menor y planeaba visitar, entre otros destinos, Nikko, Takayama y Kioto, según contaron a la cadena CNN.

El 29 de mayo, mientras descansaban en un hotel, el joven salió a recorrer la ciudad por su cuenta después del desacuerdo. Sus padres siguieron su ubicación con una aplicación, pero el estudiante desactivó la localización del teléfono, algo que su madre dijo que nunca había hecho antes, según Univision.

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Además, según la investigación, cuando se perdió su rastro, el teléfono aún tenía aproximadamente 34% de batería y el joven llevaba alrededor de 10.000 yenes en efectivo.

Cómo avanzó la búsqueda

Al no volver al hotel, la familia avisó a las autoridades japonesas cerca de las 2:00 de la madrugada. El 2 de junio, la policía obtuvo imágenes de cámaras de seguridad del día de la desaparición que permitieron orientar el rastreo, pero una tormenta complicó los trabajos esa noche, de acuerdo con Univision.

La búsqueda se extendió durante más de una semana e incluyó voluntarios, perros especializados y un helicóptero
La búsqueda se extendió durante más de una semana e incluyó voluntarios, perros especializados y un helicóptero (Crédito: Nancy Higginbotham/Facebook)

Al día siguiente se desplegó un operativo en las montañas de Yamashina con más de 100 agentes, perros y un helicóptero, según el reporte. El 4 de junio, la familia contactó a la Embajada de Estados Unidos en Japón y al FBI para pedir apoyo adicional y organizó una recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir gastos.

El mensaje de la familia

La búsqueda oficial de 72 horas terminó el 5 de junio, pero la familia siguió con voluntarios y autoridades locales, según Univision.

Tras el hallazgo, la madre escribió en Facebook: “Nuestra familia está desconsolada al comunicar que Weston fue encontrado sin vida por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa a las afueras de Kioto. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”.

Quién era James “Weston” Higginbotham

El operativo continuó incluso después de que finalizara el plazo oficial de rastreo establecido por las autoridades
El operativo continuó incluso después de que finalizara el plazo oficial de rastreo establecido por las autoridades (Crédito: Nancy Higginbotham/Facebook)

El joven de 20 años cursaba Ingeniería de Biosistemas en la Universidad de Auburn, una disciplina enfocada en la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales y la protección ambiental.

Familiares y allegados lo describieron como un joven comprometido con las causas ecológicas y aficionado al senderismo, una actividad que practicaba con frecuencia. Según contó su madre, también mantenía una postura crítica sobre el impacto ambiental de ciertas tecnologías debido al consumo de energía y recursos asociado a los centros de datos que sustentan los sistemas de inteligencia artificial.

La familia señaló además que Weston era un senderista experimentado y que solía explorar por su cuenta durante los viajes. Sin embargo, las intensas lluvias y las difíciles condiciones climáticas registradas en la zona de Kioto durante los días posteriores a su desaparición complicaron las tareas de rastreo realizadas por las autoridades y los equipos de rescate.

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