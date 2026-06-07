Matt Damon asegura que interpretar a Odiseo fue “la experiencia más gratificante” de toda su carrera

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, llegará en julio con expectativa tras la publicación de su tráiler

A pocas semanas del estreno de La Odisea, Matt Damon sorprendió al describir su trabajo como Odiseo con una frase contundente: aseguró que fue la experiencia “más gratificante” de toda su carrera. La superproducción dirigida por Christopher Nolan representa uno de los mayores desafíos que enfrentó el actor y se perfila como un proyecto clave dentro de su trayectoria en Hollywood.

Con 55 años y después de protagonizar éxitos como Identidad Desconocida, Damon admitió que asumió el papel con una perspectiva especial. “No hay muchos actores de cincuenta y tantos años como protagonistas en estas epopeyas. Consideré esta película como la última que haría”, confesó en una entrevista con la revista Time, citada por Men’s Health. Aunque aclaró que no planea retirarse, sus palabras reflejan el peso emocional y profesional que tuvo el proyecto para él.

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El actor también calificó La Odisea como una “oportunidad única en la vida”. Según detalló el medio estadounidense, interpretar al legendario rey de Ítaca le dejó una huella difícil de igualar y se convirtió en la experiencia más satisfactoria de toda su carrera en la industria.

Con un ambicioso despliegue de producción, rodajes en exteriores y la visión épica característica de Nolan, la película busca trasladar al cine una de las historias más influyentes de la literatura universal.

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El actor definió a La Odisea como una oportunidad única en la vida y como la experiencia más gratificante de su carrera en Hollywood (PUBLICATIONxNOTxINxUKxUSAxCAN)

El trabajo físico y emocional de Matt Damon para Odiseo

Para encarnar a Odiseo, Matt Damon afrontó un reto tanto físico como emocional. La preparación para el personaje requirió de un esfuerzo significativo, ya que se trataba de una película de acción filmada en condiciones reales.

El propio Damon destacó la exigencia física del rodaje y lo que implicó para él: “Cuando te sientes incómodo, y casi siempre lo estás físicamente, por la naturaleza misma de lo que se requiere para obtener estas tomas, si te giras y miras por encima del hombro, él está a no más de 1,5 metros de distancia y haciendo lo mismo sin quejarse”, relató el actor, en referencia a la manera de trabajar junto a Nolan.

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El actor explicó que consideró este papel como una experiencia extrema y definitiva en su carrera. La inmersión absoluta en el personaje y en las exigencias del rodaje le permitieron vivir la interpretación como un desafío personal y profesional.

Christopher Nolan filmó La Odisea sin pantalla verde y apostó por un enfoque clásico que Matt Damon comparó con David Lean (Crédito: FlixPix)

El estilo de rodaje de Christopher Nolan

Christopher Nolan apostó por un estilo de filmación que evoca a los grandes clásicos del cine de aventuras. Según Damon, grabar La Odisea supuso alejarse de las técnicas modernas más extendidas en el género, como el uso de la pantalla verde y los efectos visuales en posproducción.

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“Ya no se hacen películas como esta. Hacer esto sin pantalla verde, como lo habría hecho David Lean, no conozco a nadie, a excepción de Chris, que siquiera lo esté intentando”, afirmó Damon en la entrevista recogida por Men’s Health.

El cineasta optó por construir enormes decorados y rodar en lugares reales, lo que implicó un esfuerzo adicional tanto para el equipo técnico como para los actores. Esta decisión definió las condiciones del rodaje, donde la experiencia física del rodaje era fundamental para conseguir el resultado buscado.

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Matt Damon destacó que Christopher Nolan trabajó cerca del equipo durante el rodaje y sostuvo una dinámica basada en la confianza y el esfuerzo (PUBLICATIONxNOTxINxUKxUSAxCAN)

La relación profesional entre Matt Damon y Christopher Nolan

Parte de lo que convirtió a La Odisea en una experiencia tan especial para Matt Damon fue la forma en que Christopher Nolan encaró el rodaje. El actor recordó que, incluso durante las jornadas más exigentes, podía ver al director trabajando a pocos metros, compartiendo las mismas condiciones y el mismo nivel de compromiso que el resto del equipo.

Según Damon, esa cercanía contribuyó a crear un clima de confianza y dedicación constante en el set. El elenco y el equipo técnico trabajaron con el objetivo de alcanzar el realismo que Nolan buscaba para la película, una exigencia que el propio cineasta acompañaba con el ejemplo.

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Para el actor, esa implicación directa fue una de las claves de una producción que terminó convirtiéndose en la experiencia más gratificante de toda su carrera.