La MTA apuesta por inteligencia artificial para frenar intrusiones en el subte de Nueva York

La MTA proyecta incorporar inteligencia artificial para anticipar y prevenir el ingreso de personas u objetos a las vías del subte en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York busca dar un salto tecnológico en la seguridad de su red subterránea con la implementación de un sistema de detección de intrusiones basado en inteligencia artificial.

El objetivo es reducir los riesgos y las demoras asociadas a la presencia de personas, objetos o animales en las vías, una problemática que, según informó The City Reporter, provocó cerca del 6% de los retrasos en el sistema durante 2025.

PUBLICIDAD

Incidentes en las vías han generado interrupciones significativas y demoras en los trenes a lo largo del último año (REUTERS/Ed Ou)

La magnitud del problema: cifras y contexto

Durante 2025, la MTA registró 1.297 ingresos no autorizados a las vías, lo que representa un aumento del 22% respecto a los 1.062 casos de 2019, de acuerdo con cifras citadas por The City Reporter.

La propia autoridad define estos episodios como el ingreso de personas a zonas restringidas, como túneles o vías, por motivos que van desde la recuperación de objetos hasta incidentes derivados de peleas, consumo de sustancias o intentos de suicidio.

PUBLICIDAD

En los primeros cuatro meses de 2026 se contabilizaron 491 intrusiones, un leve descenso frente a los 505 casos del mismo periodo del año anterior, y por debajo del máximo de 537 incidentes registrado entre enero y abril de 2022.

La problemática no solo afecta la seguridad de los pasajeros y trabajadores, sino que impacta en la regularidad del servicio. Según The City Reporter, la presencia de personas o residuos en las vías derivó en demoras atribuibles al 6% del total de retrasos en 2025.

PUBLICIDAD

Esta estadística refuerza la urgencia de buscar soluciones tecnológicas que permitan anticiparse y responder de manera efectiva ante estos incidentes.

El número de accesos no autorizados a las vías del metro neoyorquino creció de forma sostenida desde 2019, reflejando una tendencia preocupante (REUTERS/Eduardo Munoz)

El proyecto: tecnología, pruebas y desafíos

La MTA publicó en abril una convocatoria para desarrollar y probar un sistema de detección de intrusiones basado en inteligencia artificial. La propuesta contempla el diseño, construcción y testeo de un prototipo que evalúe su funcionamiento en condiciones reales, tanto en una estación subterránea como en una elevada.

PUBLICIDAD

Según The City Reporter, el costo estimado de la prueba, que se extenderá por dos años, oscila entre USD 10 y USD 50 millones.

El sistema deberá ser capaz de identificar personas u objetos de cierto tamaño que ingresen a las vías, ya sea de manera intencional o accidental. Además, la convocatoria exige que la tecnología detecte conductas previas a la intrusión, como movimientos erráticos o personas asomadas al borde del andén.

PUBLICIDAD

El objetivo es generar alertas oportunas para maquinistas, personal de estación y del centro de control, permitiendo una intervención rápida y coordinada.

El plan piloto contempla la instalación de sensores y sistemas inteligentes en diferentes tipos de estaciones para evaluar su eficacia en escenarios reales (REUTERS/Ed Ou)

Jamie Torres-Springer, presidente de MTA Construction & Development, explicó a The City Reporter que la iniciativa se enmarca en el plan de modernización del sistema, junto con la expansión del pago sin contacto y pruebas de nuevos molinetes.

PUBLICIDAD

“Uno de los grandes impulsos en este nuevo programa de capital es la modernización del sistema, reconociendo que tenemos un sistema de un siglo y que estamos tratando de añadirle todas estas nuevas tecnologías para que funcione mejor”, sostuvo el funcionario. Torres-Springer anticipó que el organismo aspira a adjudicar el contrato antes de fin de año.

La apuesta por la inteligencia artificial busca superar las limitaciones de pruebas anteriores. Entre 2014 y 2019, la MTA testeó diversas tecnologías, como cámaras de circuito cerrado combinadas con láseres, análisis de video, escáneres infrarrojos, cámaras térmicas y sensores de microondas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con The City Reporter, esas experiencias permitieron identificar fortalezas y limitaciones, pero no lograron la precisión necesaria para una gestión eficiente de las respuestas.

El titular de MTA Construction & Development explica que modernizar la red es una prioridad en el actual programa de inversiones (MTA)

Críticas, obstáculos y antecedentes internacionales

El despliegue de nuevas tecnologías en el subte de Nueva York plantea desafíos operativos y éticos. William Owen, director de comunicaciones del grupo Surveillance Technology Oversight Project, advirtió a The City Reporter sobre los riesgos de ampliar la red de cámaras y sistemas de inteligencia artificial en la ciudad.

PUBLICIDAD

“Como con cualquier herramienta que podría usarse para vigilancia y que ampliará las cámaras en toda la ciudad, la transparencia y la rendición de cuentas mediante informes son claves”, señaló el vocero.

Además, criticó que la MTA “sigue probando una IA no demostrada en New York City Transit en lugar de mejoras reales de infraestructura y seguridad en el subte”.

Organizaciones civiles ponen el foco en los riesgos de vigilancia masiva y piden mayor transparencia en la adopción de nuevas tecnologías (REUTERS/Andrew Kelly)

Desde el sindicato Transport Workers Union Local 100, Celeste Kirkland remarcó que cualquier sistema debe adaptarse a las características de una red inaugurada en 1904. “Hay muchos desafíos: filtraciones de agua, humo, mala iluminación, estaciones curvas con líneas de visión limitadas, andenes llenos”, afirmó a The City Reporter.

Kirkland planteó dudas sobre la integración de la tecnología con los sistemas actuales y la gestión de falsas alarmas. “¿Cómo van a manejar las falsas alarmas?, ¿cómo van a vincularlo con los sistemas existentes que tenemos?”, se preguntó.

La dirigente también advirtió sobre el potencial de falsas alertas generadas por animales: “Tenemos ratas por todo el sistema. ¿Querrían que un tren se detenga por error porque una rata saltó de un banco a la vía y fue vista por un sensor?”.

Sistemas antiguos, presencia de animales y limitaciones estructurales complican la integración de las nuevas herramientas digitales (REUTERS/Shannon Stapleton)

En la experiencia internacional, el sistema SkyTrain de Vancouver, automatizado y sin conductor, registró activaciones de sus detectores por aves o residuos, lo que obliga a inspecciones antes de reanudar el servicio.

En Estados Unidos, la tecnología es todavía incipiente: la Autoridad de Tránsito de Chicago anunció en 2025 la prueba de cámaras en dos estaciones, mientras que la Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles ya experimentó con sistemas similares en su red, según reportó The City Reporter.

En la red canadiense, las alertas automáticas por animales o residuos han obligado a repensar los sistemas de detección en entornos urbanos complejos (@DJ Hammers Trens)

Medidas complementarias y próximos pasos

Mientras avanza el proyecto piloto, la MTA implementa otras medidas para limitar el acceso a las vías. Según The City Reporter, hasta fines de 2025 se instalaron barreras de acero en el borde del andén en más de 100 estaciones, y el plan apunta a alcanzar cerca de 200 de las 472 estaciones hacia el cierre de 2026.

Además, la autoridad había comprometido la prueba de puertas automáticas en tres estaciones tras la muerte de Michelle Go en enero de 2022, quien fue empujada a las vías en la estación Times Square-42nd Street.

Para la MTA, la incorporación de inteligencia artificial y otras tecnologías es parte de una visión a largo plazo para transformar el subte. “Estamos trabajando en lo que llamamos la estación del futuro, imaginando cómo funcionará el sistema de aquí a 20, 30 o 50 años”, explicó Torres-Springer a The City Reporter.

Desde el Permanent Citizens Advisory Committee to the MTA, Lisa Daglian valoró que se pongan a prueba nuevas herramientas en dos estaciones con entornos distintos. “Por eso se hacen los pilotos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático siguen siendo cosas en las que necesitamos aprender a confiar”, afirmó Daglian.