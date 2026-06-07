Estados Unidos

Fuertes vientos dejaron cinco hospitalizados durante un partido universitario en West Virginia

Una ráfaga superior a los 60 km/h levantó una carpa en la zona de aficionados, junto a la construcción del Kendrick Family Ballpark, y atrapó a varios asistentes entre cuerdas y postes

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Los fuertes vientos interrumpieron el Morgantown Super Regional del torneo de béisbol universitario de la NCAA en West Virginia (X/ChapinJewell)

La inesperada irrupción de fuertes vientos durante un partido del torneo nacional de béisbol universitario en West Virginia transformó una jornada deportiva en una escena de emergencia.

El fenómeno meteorológico sorprendió a cientos de aficionados y dejó a 5 personas hospitalizadas, marcando una tarde que debía ser histórica para West Virginia University por su avance al College World Series.

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La rápida acción de los servicios de emergencia y el impacto en el desarrollo del encuentro pusieron de relieve tanto la vulnerabilidad ante la naturaleza como la capacidad de respuesta en eventos multitudinarios.

Un grupo de jóvenes sujeta una carpa de lona beige en una ladera cubierta de hierba, con un edificio borroso al fondo y el cielo tormentoso
Una ráfaga de hasta 64 km/h levantó una carpa en Randy’s Ridge, junto al Kendrick Family Ballpark, y desató el caos entre los aficionados (X/ChapinJewell)

Un incidente causado por fuertes vientos durante el torneo universitario en West Virginia

El sábado, durante el Morgantown Super Regional del torneo de béisbol universitario de la NCAA, una ráfaga de viento de hasta 64 km/h (40 mph) emergió en el área destinada a los espectadores, conocida como Randy’s Ridge, junto al Kendrick Family Ballpark. La fuerza repentina del viento levantó una gran carpa blanca y la desplazó por el lugar, provocando caos entre los asistentes.

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Las imágenes registradas durante el temporal muestran cómo la combinación de lluvia y viento arrancó la estructura, mientras que algunos intentaban sujetarla sin éxito. Uno de los espectadores fue elevado por el aire al intentar sostener la carpa, mientras otro rodaba colina abajo, incapaz de detenerse. La sorpresa y el temor dominaron la escena en cuestión de segundos.

Tienda de campaña blanca parcialmente colapsada en una ladera cubierta de hierba, con personas dispersas y parte de un estadio de béisbol con público
Cinco personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos tras quedar atrapadas entre cuerdas y postes de la carpa (X/BreakinNewz)

Detalles sobre las lesiones y el traslado de personas al hospital

El incidente resultó en cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica, según confirmaron las autoridades de la universidad. Los heridos quedaron atrapados entre las cuerdas y los postes de la carpa cuando esta fue arrastrada por el viento.

El portavoz de West Virginia University Athletics, Michael Fragale, indicó que el contacto con los proveedores de salud se mantuvo para apoyar la recuperación de los afectados.

La intervención inmediata de los equipos de emergencia en el sitio permitió que las víctimas recibieran atención rápida. Además de los heridos directos, el evento generó preocupación generalizada entre los asistentes, quienes buscaron refugio mientras se desarrollaba la tormenta.

En palabras de uno de los aficionados, Keith Hill, “estaba tratando de sostenerse en el poste con el bloque de cemento, y luego empezó a deslizarse. Otro se unió, intentando sujetar otro poste, y entonces llegó una ráfaga fuerte… la carpa empezó a deslizarse con fuerza y la gente quedó atrapada en las cuerdas y postes”.

Este tipo de incidentes destaca la importancia de contar con planes de evacuación y protocolos de seguridad para grandes concentraciones de público, especialmente frente a fenómenos meteorológicos imprevistos.

Personas intentan asegurar una carpa azul mientras una gran estructura se derrumba en una ladera de hierba, bajo condiciones de viento y polvo
West Virginia University Athletics confirmó que los equipos de emergencia asistieron de inmediato a los heridos durante la tormenta (X/ChapinJewell)

Descripción de la escena y testimonios de los aficionados

La zona de Randy’s Ridge, tradicional punto de encuentro para los seguidores más entusiastas de los Mountaineers, se convirtió en el epicentro del caos. Decenas de carpas instaladas por los aficionados fueron arrasadas por el viento, obligando a los presentes a huir apresuradamente. Las crónicas describen sillas volando, espectadores rodando cuesta abajo y un ambiente dominado por la confusión.

James Sanders, uno de los presentes en el lugar, relató que cerca de una docena de personas quedaron atrapadas bajo la carpa cuando la estructura fue lanzada hacia su tienda por el viento. “Fue intenso, fuimos directo al modo de supervivencia”, contó Sanders, quien añadió que, tras la tormenta, los servicios de emergencia actuaron con rapidez para asistir a los afectados.

El incidente también provocó interrupciones en el suministro eléctrico en la zona, dejando sin luz a miles de personas en el área de Pittsburgh durante la tarde.

Vista de un estadio cubierto por una densa nube de polvo y escombros levantados por vientos fuertes, con personas dispersas en las gradas y una colina
El temporal arrasó decenas de carpas de aficionados y obligó a los presentes a huir mientras volaban sillas y otros objetos (X/InsideTheDome)

Impacto en el desarrollo del partido y medidas de las autoridades

La tormenta obligó a interrumpir temporalmente el partido entre West Virginia y Cal Poly, que se encontraba en pausa cuando ocurrió el incidente. Personal del estadio pidió a los presentes evacuar y buscar refugio, mientras las autoridades monitoreaban la situación meteorológica y coordinaban la atención a los heridos.

Tras el paso del temporal y la reanudación de las condiciones seguras, el encuentro continuó. West Virginia University logró una victoria contundente por 17-1, asegurando así su primer pase en la historia al College World Series.

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