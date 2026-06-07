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Ni Nvidia ni OpenAI: Las 10 acciones tecnológicas de Europa que están reventando el mercado gracias a la IA

Empresas de fotónica, semiconductores, redes ópticas y refrigeración ganan protagonismo bursátil al sostener centros de datos y modelos avanzados

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Europa se consolida en la cadena de suministro de IA con Nokia, Soitec y Sivers en alza - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
Europa se consolida en la cadena de suministro de IA con Nokia, Soitec y Sivers en alza - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

El auge de la inteligencia artificial no solo ha catapultado a gigantes estadounidenses como Nvidia y OpenAI: en 2026, varias empresas europeas vinculadas al hardware y la infraestructura de IA están registrando subidas bursátiles históricas, con rendimientos que superan el 2.200% en algunos casos.

Mientras la atención global se concentra en Silicon Valley, Europa se consolida como un polo estratégico para la cadena de suministro de IA, gracias a compañías que hacen posible el funcionamiento de los grandes modelos y centros de datos.

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Este fenómeno importa porque revela un cambio en la dinámica global de la tecnología: el crecimiento explosivo de la IA depende tanto de desarrollos de software como de avances en hardware, redes ópticas, semiconductores y sistemas de enfriamiento. Los inversores no solo buscan a los creadores de inteligencia artificial, sino a quienes proveen la infraestructura crítica que la sostiene.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
La demanda de interconexiones para centros de datos eleva a firmas especializadas en componentes y equipos, con motores ópticos, materiales avanzados y contratos estratégicos como catalizadores, en un boom que no depende solo del software (Imagen ilustrativa Infobae)

Las 10 acciones europeas que lideran el rally de la IA

A continuación, un pequeño vistazo a las diez empresas tecnológicas europeas con mayor crecimiento bursátil en 2026, de acuerdo con Euronews, todas ellas vinculadas a la infraestructura, los semiconductores y la fotónica para inteligencia artificial:

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Nokia (Finlandia)

Con una subida del 159%, Nokia ha dejado atrás su imagen de fabricante de móviles para posicionarse como proveedor clave de redes ópticas y equipos de transporte de datos, esenciales en los centros de datos de IA. Un acuerdo estratégico con Nvidia y el crecimiento del negocio en la nube han disparado sus ventas y nuevos pedidos en el segmento de IA.

ams-OSRAM (Austria/Alemania)

Este grupo especializado en fotónica y sensores avanzados ha subido un 175% tras reorientar su negocio hacia aplicaciones para IA, desde interconexiones ópticas para centros de datos hasta componentes para gafas inteligentes.

Technoprobe (Italia)

Líder mundial en tarjetas de prueba para chips, Technoprobe ha visto sus acciones subir un 184%. La demanda de testeo para procesadores de IA de Nvidia y AMD ha impulsado sus ingresos y la confianza de los analistas.

Raspberry Pi Holdings (Reino Unido)

Con un crecimiento cercano al 200%, la popularidad de los miniordenadores Raspberry Pi se ha extendido del sector educativo al industrial y el edge computing. El fenómeno meme y la experimentación con IA en dispositivos accesibles han catalizado su revalorización.

Ilustración de figuras caminando hacia un chip dorado central con circuitos. Relojes, maletines y patrones de IA flotan en un fondo azul petróleo, con toques lila y cian.
La compañía francesa crece con entregas de “fábricas de IA” y contratos internacionales, un ejemplo de cómo la infraestructura física, desde racks hasta refrigeración, se vuelve decisiva para escalar modelos y sostener cargas intensivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

STMicroelectronics (Suiza)

El gigante suizo de los semiconductores se revaloriza más del 200% tras firmar contratos con Amazon Web Services para suministrar infraestructura de computación para IA. Sus productos ópticos y de potencia están en el centro de la nueva ola de hardware para centros de datos.

AIXTRON (Alemania)

Fabricante de equipos de deposición para semiconductores compuestos, AIXTRON sube un 234%. Su tecnología es clave en la producción de láseres y componentes ópticos para IA, aunque los analistas advierten que parte de su valoración se basa más en expectativas que en resultados actuales.

AT&S (Austria)

Con una revalorización del 366%, AT&S fabrica sustratos y placas de circuito para chips avanzados, una pieza esencial pero poco visible en la cadena de IA. La expansión en China y los contratos a largo plazo con clientes de IA impulsan su crecimiento.

2CRSi (Francia)

Diseñador de servidores y sistemas de refrigeración para IA, 2CRSi ha visto crecer su acción un 410%. La entrega de “fábricas de IA” para grandes clientes y el auge de contratos en Estados Unidos han multiplicado sus ingresos y expectativas.

Soitec (Francia)

Especialista en obleas de semiconductores y materiales para chips ópticos, Soitec sube un 560%. Aunque sus ingresos totales han caído por otras líneas de negocio, el segmento de IA y fotónica compensa con crecimientos de tres dígitos.

Vista superior de manos humanas tecleando en un teclado de computadora. Las teclas son negras y la base del teclado es blanca. Un anillo simple está en el dedo anular izquierdo.
Un estudio citado del MIT advierte que pocos pilotos generan impacto tangible, por lo que la clave será integrar soluciones en procesos críticos, mientras las acciones de infraestructura se benefician de expectativas y del crecimiento de centros de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sivers Semiconductors (Suecia)

Con un alza del 2.245%, la sueca Sivers lidera gracias a sus matrices de láseres y motores ópticos, piezas críticas para el transporte de datos en centros de IA. Un acuerdo con GlobalFoundries para integrar sus láseres en plataformas de silicio ha sido el catalizador de la subida.

El hilo común entre estas empresas es su enfoque en nichos especializados: redes ópticas, testeo de chips, servidores de refrigeración o materiales avanzados. No compiten directamente con los grandes nombres estadounidenses, pero su tecnología es imprescindible para el funcionamiento de toda la cadena de IA a escala global.

La otra cara del boom: ¿hay retorno real?

Un estudio reciente del MIT revela que, aunque la inversión en IA en Europa y el mundo bate récords, apenas el 5% de los proyectos piloto genera valor tangible para las empresas. El 95% restante se queda en pruebas sin impacto real. Las soluciones más exitosas son las que logran integrarse en los procesos internos, automatizar funciones administrativas y optimizar recursos más allá de ventas y marketing.

La brecha entre la euforia inversora y la integración efectiva de la IA es uno de los desafíos del sector. El informe del MIT señala que la mayoría de los beneficios llegan cuando la IA logra adaptarse y aprender dentro de los flujos de trabajo críticos, algo que muchas empresas aún no han conseguido.

El boom de la inteligencia artificial ha puesto a Europa en el centro de la innovación tecnológica, no por los sistemas de IA más famosos, sino por las empresas que los hacen posibles. El reto será convertir el crecimiento bursátil en valor real y sostenible, asegurando que la infraestructura de IA europea siga siendo motor de desarrollo en la próxima década.

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