Estados Unidos

Miles de donantes en Estados Unidos transforman la vida de una empleada de cine de 85 años en Tennessee tras un video viral

Una campaña lanzada en GoFundMe alcanzó una cifra notable en tiempo récord, luego de que la rutina nocturna de una mujer mayor fuera compartida en redes sociales y conmoviera a miles de usuarios dispuestos a respaldar su bienestar

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Las imágenes que muestran la rutina de limpieza de Mary Ellen Eron motivaron una campaña espontánea que se viralizó en todo el país (@b.rooklyngreen)

La vida de Mary Ellen Eron, empleada de AMC Theatres en Maryville, Tennessee, cambió después de que un video de su jornada se viralizara en redes sociales.

El registro, captado por la joven Brooklyn Green, mostraba a Eron, de 85 años, empujando un carro de limpieza y levantando una bolsa de basura durante su turno nocturno.

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El video superó los 13 millones de visualizaciones y generó empatía entre miles de personas, quienes impulsaron una campaña de recaudación de fondos para que pudiera retirarse, según publicó The New York Post.

Persona mayor de espaldas sacando una bolsa de basura negra grande junto a un carro de limpieza azul en un pasillo de cine con paredes rosas
La recaudación colectiva permitió que una empleada de cine de 85 años recibiera el apoyo económico necesario para considerar su retiro tras décadas de trabajo (@b.rooklyngreen)

Green, quien no conocía personalmente a Eron, compartió las imágenes en su cuenta de TikTok con el mensaje: Ayudemos en secreto a jubilar a esta hermosa mujer. Nadie merece trabajar a esta edad.

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Esta propuesta provocó la creación de una campaña en la plataforma GoFundMe, cuyo objetivo inicial era alcanzar los USD 200.000. En solo 48 horas, la colecta reunió USD 146.317, con más de 7.500 donantes, de acuerdo con The New York Post y otros medios como The Mirror US y The Independent.

Una mujer joven con cabello oscuro sonríe, sosteniendo un papel que muestra el monto de USD 144,990 recaudados en una campaña de fondos
La joven que filmó la escena y promovió la colecta fue clave para visibilizar la historia y canalizar la solidaridad de miles de personas (@b.rooklyngreen)

Una sorpresa que recorrió Estados Unidos

Durante varios días, Eron continuó con sus tareas habituales sin saber que su historia se había difundido por el país. Un vecino fue quien le avisó que su caso se había hecho viral, aunque no conocía la suma recaudada.

Green regresó al cine para entregarle personalmente el resultado de la campaña, documentando el momento en otro video que sumó miles de comentarios y muestras de apoyo. Al ver la cifra escrita en un papel, Eron comentó: “Dios mío, es mucho dinero”, relató The New York Post.

La reacción fue replicada entre usuarios de TikTok, donde algunos aseguraron haber trabajado con Eron y destacaron su dedicación. Una exempleada del cine escribió: “Trabajé en ese AMC, ¡es Mary! Todos queremos a Mary. Ella se niega a jubilarse. No quiere quedarse en casa y aburrirse. Ama su trabajo”.

Según testimonios recogidos por The Mirror US, la trabajadora dedicó 45 años de su vida a la industria del cine en Maryville. Además de sus tareas en el cine, colabora con su iglesia y asiste a personas en situación de calle, así como a una madre local y sus hijos.

Una mujer mayor con cabello gris y una camiseta de AMC Theatres sostiene un sobre blanco. Se encuentra en una sala con paredes claras y carteles
Reconocida por su dedicación, la trabajadora fue parte del cine local durante 45 años y es apreciada por su labor y compromiso con la comunidad (@b.rooklyngreen)

El futuro de Mary Ellen Eron y la decisión de seguir trabajando

A pesar de la suma recaudada, la decisión sobre el retiro corresponde únicamente a Mary Ellen Eron. El gerente del cine confirmó a The New York Post que la empleada podrá elegir cuándo dejar de trabajar y resaltó su compromiso con la comunidad.

Green agradeció la confianza de los donantes y remarcó que el destino de los fondos dependerá de la beneficiaria, quien podría optar por contribuir a causas benéficas si así lo decide.

En sus primeras palabras tras recibir el dinero, Eron manifestó: “Muchas gracias a todas las personas maravillosas que han donado dinero al GoFundMe. Estoy abrumada y ciertamente bendecida por el Señor y por ustedes, gente maravillosa. Gracias una vez más”.

Dos mujeres sonrientes de pie frente a una pared de ladrillo gris. La mujer mayor, con camisa AMC, sostiene un cartel que muestra la donación recaudada
Aunque ahora cuenta con una suma significativa, la empleada decidirá por sí misma si deja su puesto o continúa trabajando en el cine (@b.rooklyngreen)

De acuerdo con The New York Post, la colecta se cerró por pedido de la protagonista, quien recibió el apoyo de la gerencia y la comunidad local.

Hasta el momento, no se divulgaron anuncios públicos sobre el retiro de Eron o cambios en su situación laboral. La historia sigue generando reacciones en redes sociales, donde la solidaridad de miles de estadounidenses se tradujo en un gesto concreto para una trabajadora cuya dedicación fue reconocida en todo el país.

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