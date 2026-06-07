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Salma Hayek reveló el accidente que sufrió durante una escena con Channing Tatum en “Magic Mike’s Last Dance”

La actriz mexicana contó que perdió la orientación en una maniobra invertida durante una coreografía íntima, estuvo a punto de golpearse la cabeza y obligó al equipo a detener la práctica y reforzar protocolos

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Un incidente durante el rodaje de "Magic Mike’s Last Dance" expuso a Salma Hayek a un riesgo inesperado en una escena con Channing Tatum (Foto: Warner Bros)
Un incidente durante el rodaje de "Magic Mike’s Last Dance" expuso a Salma Hayek a un riesgo inesperado en una escena con Channing Tatum (Foto: Warner Bros)

Un inusual incidente durante el rodaje de Magic Mike’s Last Dance expuso a Salma Hayek a un riesgo inesperado en una escena de baile erótico con Channing Tatum, reveló la actriz, según Far Out. Un ensayo con una acrobacia mal ejecutada casi provoca una lesión, poniendo a prueba la seguridad en el set de la película.

Durante un ensayo en el set, la actriz mexicana estuvo a punto de golpearse la cabeza tras perder la orientación mientras realizaba una maniobra invertida. El episodio, según relató Hayek, sacudió el rodaje e implicó no solo un peligro físico, sino también un momento embarazoso respecto a su vestuario, por lo que requirió la intervención inmediata del personal de seguridad.

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La reacción en el set tras el incidente

El problema surgió cuando Salma Hayek debía colocarse boca abajo durante la coreografía. Según explicó, “hay un momento que no está en la película, donde estoy de cabeza y mis piernas debían ir en cierta dirección”. Durante el ensayo, perdió el sentido de la orientación y estuvo a punto de caer de cabeza.

Channing Tatum sostenía sus pantalones al mismo tiempo, y la incomodidad aumentó porque Hayek no pudo recordar si llevaba ropa interior. Según detalló, en lugar de proteger su cabeza, intentó evitar un accidente aún más comprometedor, lo que generó tensión en el equipo.

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La incomodidad aumentó porque Salma Hayek no pudo recordar si llevaba ropa interior (Foto: Instagram/@salmahayek)
La incomodidad aumentó porque Salma Hayek no pudo recordar si llevaba ropa interior (Foto: Instagram/@salmahayek)

El ensayo se detuvo de inmediato y el ambiente se tornó serio. El equipo de producción revisó los procedimientos de seguridad y la mecánica de las escenas, priorizando el bienestar del elenco. Aunque normalmente los coordinadores de intimidad son esenciales, en esta ocasión el personal de seguridad fue quien actuó con mayor rapidez y vigilancia.

Salma Hayek y el reto de las escenas de baile en Hollywood

La trayectoria de Salma Hayek incluye escenas exigentes que han requerido tanto fortaleza física como contención emocional. Casi 30 años antes vivió un desafío similar en From Dusk Till Dawn, donde debió enfrentar su temor a las serpientes para ejecutar un memorable número de baile.

En esa oportunidad, la exigencia se enfocó en superar fobias y respetar las demandas de un guion firmado por Quentin Tarantino, que incluso la llevó a actuar sobre el escenario con el público atento. Ahora, en Magic Mike’s Last Dance, Hayek cambió de rol y fue quien recibió el baile por parte de Tatum, en una coreografía particularmente arriesgada.

La actriz contó que las medidas y reglas para este tipo de escenas han cambiado, y que la protección del elenco ya es tan relevante como la propia creatividad coreográfica. Hayek reconoció que el incidente fue tanto desconcertante como “casi embarazoso”, por la naturaleza íntima de la escena y la posible exposición involuntaria frente a todo el equipo.

Cómo impactó el incidente en “Magic Mike’s Last Dance”

La actriz confirmó que la película excluyó la escena por razones de seguridad y por el tono de la cinta (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz confirmó que la película excluyó la escena por razones de seguridad y por el tono de la cinta (REUTERS/Mario Anzuoni)

El incidente alteró la edición final de la película: la escena que originó el accidente fue eliminada y no forma parte del montaje que llegó al público. Así lo confirmó la actriz, explicando que la decisión se tomó tanto por seguridad como por el tono que buscaba mantener la cinta.

El personal de producción y el coordinador de intimidad revisaron los protocolos tras el accidente, recomendando limitar riesgos en las futuras tomas. Gracias a esta revisión, el rodaje prosiguió sin lesiones y se evitó agregar una situación incómoda a la historia de la franquicia.

Por su parte, Hayek salió ilesa de la secuencia más compleja del rodaje y el equipo reforzó la importancia de la preparación y la prudencia en cada ensayo.

En el recuerdo de aquel ensayo, según Far Out, la actriz transmitió la mezcla de tensión y alivio que dejó la experiencia. El episodio se convirtió en anécdota compartida, donde la responsabilidad y el humor resultaron esenciales para cerrar el incidente sin consecuencias graves.

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