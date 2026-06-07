Israel atacó un bastión de Hezbollah en Líbano: Netanyahu afirmó que el grupo terrorista “está en retirada”

El ejército israelí desmanteló los lanzadores que usó Hezbollah para atacar el norte de Israel

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este domingo que Hezbollah “está en retirada” y que las fuerzas israelíes han eliminado a 350 combatientes en la última semana, en medio de operaciones militares continuadas en el sur del Líbano que no se detienen pese al alto el fuego anunciado esta semana entre los gobiernos israelí y libanés.

Además, anunció este domingo que las fuerzas armadas han bombardeado los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye y bastión del grupo terrorista libanés.

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Humo sobre el sur del Líbano tras un ataque israelí visto desde Nabatieh, el 6 de junio de 2026. (REUTERS/Stringer)

“Estamos completando la eliminación de las aldeas terroristas cercanas a la frontera. Las estamos atacando con contundencia y sabemos que Hezbollah está en retirada”, dijo Netanyahu al abrir la reunión semanal de su gabinete, en declaraciones difundidas por su oficina. El primer ministro también destacó la toma de la cresta de Beaufort, donde el Ejército israelí “descubrió una vasta infraestructura subterránea”, y advirtió que Israel responderá con fuerza a cualquier ataque: “No permitiremos que se dirija fuego contra nuestro territorio o nuestras comunidades”.

Cohetes desde el Líbano e Israel ataca Beirut

Humo sobre el sur del Líbano tras un ataque israelí visto desde Marjayún, el 6 de junio de 2026. (REUTERS/Stringer)

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron horas después de que el Ejército israelí interceptara dos cohetes disparados desde el Líbano hacia el norte de Israel, el primer ataque con cohetes de Hezbollah desde el miércoles y el primero desde que entró en vigor la última renovación del alto el fuego la semana pasada. El Ejército israelí informó que destruyó posteriormente los lanzadores utilizados en el ataque.

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En respuesta, Israel lanzó ataques contra lo que describió como centros de mando de Hezbollah en el barrio de Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut. “Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de atacar un centro de mando de Hezbollah en Dahiyeh, en respuesta al fuego de Hezbollah hacia territorio israelí”, indicó la oficina de Netanyahu.

El Ejército israelí también emitió una orden de evacuación para la mayor parte de la ciudad sur libanesa de Tiro y sus alrededores. Un día antes, al menos cinco personas murieron en ataques israelíes según las autoridades libanesas, entre ellas tres soldados del Ejército del Líbano. El presidente libanés Joseph Aoun denunció ese ataque como una “flagrante violación de la soberanía libanesa”.

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Una tregua que Hezbollah rechaza

Funeral de cuatro personas, entre ellas una mujer y un paramédico, muertos en un ataque israelí en Zebdine, en Haret Saida, Líbano, el 7 de junio de 2026. (REUTERS/Aziz Taher)

El alto el fuego que debía poner fin a los combates entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 17 de abril, pero nunca fue respetado plenamente. Esta semana, enviados libaneses e israelíes anunciaron en Washington una nueva tregua condicional que exigiría a Hezbollah cesar los disparos, retirarse de la frontera con Israel y permitir el despliegue del Ejército libanés en zonas piloto con control exclusivo. Sin embargo, Hezbollah rechazó el acuerdo y exige una retirada total de las tropas israelíes del territorio libanés.

Desde el inicio de la campaña israelí, que incluyó ataques aéreos extensivos y una invasión terrestre, han muerto cerca de 3.600 personas en el Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Hezbollah arrastró al Líbano al conflicto regional el 2 de marzo en apoyo a Irán, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva contra Teherán.

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En ese marco, el jefe del Ejército libanés, Rodolphe Haykal, viajó el sábado a Pakistán, mediador entre Washington y Teherán. Irán insiste en que el Líbano sea incluido en cualquier acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra regional.

Gaza: Netanyahu apunta al 70% del territorio

Benjamin Netanyahu visita la División 36 en la frontera norte de Israel junto al ministro de Defensa Israel Katz, el 30 de mayo de 2026. (Oficina del Primer Ministro israelí/Zuma Press/Europa Press/archivo)

En la misma reunión de gabinete, Netanyahu reiteró que Israel “pronto controlará el 70% de la Franja de Gaza”, tras afirmar que actualmente domina más del 60% del territorio. Las declaraciones contradicen el alto el fuego firmado el 11 de octubre de 2025, que estipulaba que Israel se replegara hasta la llamada línea amarilla, conservando el control del 53% del enclave.

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La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio había señalado que avanzar hasta el 70% “no forma parte del plan de 20 puntos” del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas. Netanyahu no respondió directamente a esa crítica este domingo, pero reafirmó que Israel está “reprimiendo a Hamas en todos los flancos” y eliminando a sus altos mandos.

El primer ministro también se refirió a un ataque perpetrado este domingo en Kochav Ya’ir, en el centro de Israel, donde un hombre abrió fuego contra civiles, mató a un israelí e hirió a cinco personas más antes de ser abatido.

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