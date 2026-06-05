A menos de una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, los hoteles de Atlanta todavía tienen habitaciones disponibles

A menos de una semana de la Copa Mundial de la FIFA, los hoteles de Atlanta todavía tienen habitaciones disponibles y la ocupación no alcanza el nivel esperado

A menos de una semana del arranque de la Copa Mundial Masculina de la FIFA en Atlanta, la ciudad no está viviendo el auge de reservas hoteleras que muchos anticipaban. Las expectativas eran altas: se prevé la llegada de más de 300.000 personas para presenciar los partidos, lo que en teoría debía traducirse en una ocupación récord para la industria hotelera local. Sin embargo, la realidad muestra un panorama diferente, con una oferta de habitaciones aún disponible e indicadores que no alcanzan los niveles soñados por el sector.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Atlanta reveló que, pese a la magnitud del evento, los hoteles no experimentan el incremento de reservas esperado. Según cifras compartidas por la entidad, la demanda se ha mantenido por debajo de las proyecciones. Alfonce McKinney, gerente general del hotel Moxy Downtown, describió el ambiente de incertidumbre que rodeó la venta de entradas: “Cuando salieron a la venta las entradas, todos esperaban que se agotaran de inmediato. Pero eso no sucedió”. Esta observación resume el desconcierto de los hoteleros ante la respuesta del público, que ha sido menos entusiasta de lo previsto en cuanto a hospedaje.

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Aunque el evento promete atraer a miles de visitantes, la oferta hotelera en Atlanta sigue sin colapsar. A poco tiempo del inicio del Mundial, aún hay habitaciones disponibles en buena parte de los principales establecimientos de la ciudad.

Precios y disponibilidad de habitaciones en hoteles cercanos a los estadios

El Mercedes-Benz Stadium concentra una oferta hotelera con tarifas que van desde 250 hasta 1900 dólares por noche durante la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta

El entorno cercano al Mercedes-Benz Stadium, epicentro de los partidos en Atlanta, presenta una amplia gama de tarifas hoteleras. El Omni Atlanta Hotel at Centennial Park, a escasa distancia del estadio, ofrece habitaciones a partir de 549 dólares por noche entre el 13 y el 30 de junio. Por su parte, el hotel Moxy Downtown, ubicado también en el corazón de la ciudad, mantiene un precio medio de 250 dólares por noche, aunque durante el periodo de la FIFA esa cifra asciende a 300 dólares o más.

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El extremo superior en la escala de precios lo marca el Hotel Phoenix Atlanta, cuya ubicación justo frente al estadio parece justificar tarifas iniciales de 1900 dólares por noche para el último partido previsto a mediados de julio. Esta disparidad en los precios refleja la estrategia de los hoteles de aprovechar la demanda potencial durante el evento, aunque la ocupación todavía no alcanza los niveles de saturación.

McKinney, del Moxy Downtown, detalló la evolución de las reservas: en junio, la ocupación ya supera el 50%, pero para las dos primeras semanas de julio la expectativa es que el porcentaje disminuya y se sitúe de nuevo en torno a la mitad. “Estamos por encima de la mitad del porcentaje. Básicamente, por encima del 50%. Durante las dos primeras semanas de julio, va a ser mucho más bajo. Así que se reducirá al 50%”, explicó.

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Comparación de reservas hoteleras respecto al año anterior

Atlanta acumula 226.000 noches de hotel reservadas para el Mundial, por debajo de las más de 323.000 registradas en el mismo periodo del año pasado

Las cifras actuales contrastan con las del verano anterior, cuando Atlanta vivió un periodo de alta actividad hotelera. Según William Pate, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Atlanta, durante el Mundial se han reservado 226.000 noches de hotel. Este dato revela una caída significativa si se compara con el mismo lapso del año pasado, cuando se registraron más de 323.000 noches de hotel reservadas.

El verano anterior estuvo marcado por una agenda especialmente activa: Atlanta recibió cuatro conciertos de Beyoncé, el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol y varias convenciones. Estos eventos impulsaron la demanda hotelera a niveles superiores a los que actualmente genera la Copa Mundial, pese a la expectativa creada en torno a este torneo.

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Preferencias de los aficionados por alquileres de corta duración frente a hoteles

El comportamiento de los asistentes al Mundial muestra una tendencia creciente hacia los alquileres de corta duración. Según la Oficina de Convenciones y Visitantes, los aficionados han reservado aproximadamente 56.000 noches de alquiler a corto plazo en la ciudad. Tarshema Harris, anfitriona de Airbnb en Atlanta, afirmó que la plataforma está registrando resultados muy positivos: “Nos está yendo extraordinariamente bien. Probablemente tenemos una ocupación del 85%”.

Esta preferencia por opciones distintas al hotel tradicional se acentúa entre los viajeros internacionales, quienes optan cada vez más por alojamientos alternativos que les permiten mayor flexibilidad y, en ocasiones, mejores precios o ubicaciones convenientes. El fenómeno de los alquileres temporales tiene un peso considerable en la distribución de la demanda de hospedaje durante el evento.

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Factores que explican la diferencia en la demanda y reservas este año

Varios factores explican la dinámica actual del mercado hotelero en Atlanta durante la Copa Mundial de la FIFA. Según William Pate, una de las principales razones del ritmo contenido en las reservas es la incertidumbre sobre los países que llegarán a las fases decisivas del torneo. Mientras que en las primeras dos semanas la ocupación se incrementa, porque los fanáticos ya conocen a las selecciones que disputarán los partidos iniciales, las reservas para julio avanzan con mayor lentitud. “Todavía no sabemos quién jugará la semifinal, por lo que el ritmo de reservas es más lento”, indicó Pate.

El calendario de eventos del año anterior también influyó en la comparación. El verano pasado, Atlanta fue sede de varios espectáculos y encuentros deportivos de alto perfil, lo que elevó la ocupación hotelera a cifras récord. Este año, la concentración de la demanda está más repartida y los visitantes exploran alternativas como los alquileres de corta duración.

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En síntesis, la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA no ha generado el pico de reservas hoteleras que se anticipaba en Atlanta. Aunque los precios de los hoteles experimentan un alza considerable y existen opciones de alojamiento para todos los presupuestos, la demanda, tanto en hoteles como en alquileres temporales, se distribuye de manera diferente a la esperada. Los datos muestran que la ciudad aún tiene margen para recibir a más visitantes, mientras los organizadores y hoteleros esperan que la tendencia se modifique a medida que se acerquen los partidos clave del torneo.