Estados Unidos

La apuesta de Jozy Altidore al Mundial 2026 proyecta un impulso para el fútbol de Estados Unidos por décadas

El exatacante sostuvo que el torneo en suelo norteamericano puede acelerar el desarrollo del deporte y del equipo nacional durante los próximos 30 o 40 años

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La expectativa por el rendimiento del equipo estadounidense crece a medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo (USA TODAY/John E. Sokolowski)
La expectativa por el rendimiento del equipo estadounidense crece a medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo (USA TODAY/John E. Sokolowski)

Jozy Altidore, uno de los máximos goleadores en la historia de la selección de Estados Unidos, sostiene una visión ambiciosa sobre el potencial del equipo nacional en la Copa del Mundo 2026.

Según declaró a NBC News, el exdelantero considera que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino tiene las condiciones para competir por el título, algo que ninguna generación previa logró.

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“Estoy convencido. Creo que este equipo puede ganar el Mundial. De verdad lo creo”, afirmó. La cita, recogida por NBC News, refleja el tono de entusiasmo y confianza que transmitió durante la entrevista.

El entrenador argentino afronta su primer gran desafío internacional al frente de la selección de Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)
El entrenador argentino afronta su primer gran desafío internacional al frente de la selección de Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague)

La edición del torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que incrementa las expectativas en torno al rendimiento del conjunto estadounidense.

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Altidore argumenta que el hecho de ser anfitrión puede representar una ventaja significativa, tal como sucedió con otras selecciones en ediciones pasadas.

Recordó los casos de Corea del Sur en 2002 y Alemania en 2006, ambos semifinalistas como locales. “El entorno puede influir en la energía y el nivel del equipo”, explicó Altidore a NBC News.

Estados Unidos volverá a ser anfitrión del torneo más importante del fútbol, compartiendo sede con México y Canadá (REUTERS/Raquel Cunha)
Estados Unidos volverá a ser anfitrión del torneo más importante del fútbol, compartiendo sede con México y Canadá (REUTERS/Raquel Cunha)

El impacto del entorno local y la experiencia de Altidore

Altidore, quien disputó 115 partidos y anotó 42 goles con la selección, observa que el contexto de un Mundial en casa puede impactar tanto en los jugadores como en la afición. “¿Podemos presentarnos en cantidad de una manera tal que, desde la llegada de los jugadores, sientan la emoción, el entusiasmo y la camaradería?”, expresó a NBC News. Para el exfutbolista, el apoyo masivo podría ser un factor para que la plantilla supere actuaciones anteriores.

El exdelantero destacó que el fútbol estadounidense experimentó un crecimiento notorio desde la Copa del Mundo de 1994, celebrada también en Estados Unidos.

En esa cita, la selección alcanzó los octavos de final, un logro que marcó un punto de inflexión para el desarrollo del deporte en el país.

Jozy Altidore (número 4) y un árbitro FIFA con brazo en alto, ambos de espaldas, en un campo de fútbol con público en gradas amarillas y carteles publicitarios
El exdelantero dejó su huella con goles y participaciones en dos Copas del Mundo como referente del plantel nacional (FIFA TV)

Según registros de la FIFA, la asistencia total en 1994 superó los 3,5 millones de espectadores, récord vigente para una Copa del Mundo masculina. Altidore recordó que su padre grababa los partidos en cintas VHS, y prevé que muchas familias vivirán experiencias similares este año, aunque con tecnología más avanzada.

A lo largo de su carrera, Altidore jugó en Estados Unidos, España, Inglaterra y Turquía, lo que le permitió compartir vestuario con referentes del fútbol mundial y conocer distintos estilos de juego.

Entre los jugadores del plantel actual, mantiene relación con Christian Pulisic, una de las figuras de la selección, y valora el recambio generacional que caracteriza al equipo.

Hace más de tres décadas, la máxima cita del fútbol marcó un antes y un después para el deporte en suelo estadounidense (ActionImages/REUTERS)
Hace más de tres décadas, la máxima cita del fútbol marcó un antes y un después para el deporte en suelo estadounidense (ActionImages/REUTERS)

Raíces, idioma y visión sobre el futuro del fútbol en Estados Unidos

Nacido en Nueva Jersey y criado en el sur de Florida, Altidore creció en un entorno familiar de fuerte influencia latina. Su abuela materna es originaria de República Dominicana, lo que facilitó su familiaridad con el idioma español desde niño.

Más adelante, durante su paso por el Villarreal en España, profundizó su conocimiento del idioma tanto en el vestuario como fuera de la cancha. “A mucha gente le sorprende y me mira como diciendo: ‘¿Hablas español?’”, relató a NBC News.

La historia personal de Altidore refleja la diversidad cultural y lingüística que caracteriza al fútbol y la sociedad en Estados Unidos (Kevin Sousa-USA TODAY Sports)
La historia personal de Altidore refleja la diversidad cultural y lingüística que caracteriza al fútbol y la sociedad en Estados Unidos (Kevin Sousa-USA TODAY Sports)

En la actualidad, Altidore también analiza fútbol como comentarista en medios internacionales, experiencia que, según sus palabras, requiere equilibrar el apoyo con la crítica. “Se trata de respaldar a estos muchachos y aplaudir lo lejos que han llevado la bandera, pero al mismo tiempo, no todo es color de rosa. Hay que ser crítico con los jugadores y evaluar sus actuaciones”, indicó en declaraciones recogidas por NBC News.

Pese a reconocer que su español es “solo aceptable”, Altidore considera que su historia personal refleja el mosaico cultural y lingüístico de la sociedad estadounidense y del fútbol en el país.

Jozy Altidore, de espaldas, con una camiseta roja número 17, en un campo de fútbol. Levanta los brazos frente a una multitud de aficionados y vallas publicitarias
El crecimiento de la popularidad del fútbol abre nuevas perspectivas para las próximas generaciones de jugadores y aficionados (U.S. Soccer/ESPN)

Su visión va más allá de los resultados inmediatos. “Van a descubrir el fútbol por primera vez, y eso va a hacer nacer futbolistas, hinchas y entusiastas”, sostuvo en NBC News.

La expectativa en torno al Mundial 2026 trasciende el ámbito deportivo. La FIFA prevé que las cifras de audiencia y asistencia marquen nuevos hitos históricos.

Para Altidore, el evento representa una oportunidad para consolidar la presencia del fútbol en la cultura estadounidense y proyectar su desarrollo en las próximas décadas.

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