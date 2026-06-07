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“Durante un tiempo, me sentí como si hubiera engañado a la muerte y que se iba a cobrar su precio”, relató Emilia Clarke

El caso de la joven actriz impulsó una organización que ofrece respaldo a quienes atraviesan experiencias similares

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Game Of Thrones Temporada 8 Trailer Oficial (HBO)

Emilia Clarke enfrentó las consecuencias de dos hemorragias cerebrales, que pusieron en grave riesgo tanto su salud como su carrera profesional. Tras cirugías y una difícil adaptación, la experiencia la motivó a implicarse en la lucha contra el estigma que rodea la salud mental en pacientes con lesión cerebral y a crear una red de apoyo internacional junto a su madre.

Durante su intervención, Emilia Clarke confesó que durante años sintió que la muerte la acechaba después de superar ambas hemorragias cerebrales. “Durante un tiempo, me sentí como si hubiera engañado a la muerte y que esta iba a cobrar su precio”, relató la actriz, cuya trayectoria en televisión y teatro se vio afectada por graves crisis de salud.

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Captura del tráiler oficial de Emilia Clarke
Emilia Clarke reveló que durante años sintió que la muerte la acechaba después de superar dos hemorragias cerebrales

La artista también relató que este temor constante le llevó a cuestionar su lugar en el mundo. “Sentía que había hecho algo mal, que no debía estar aquí”, afirmó Clarke, según recogió People.

Impacto en la vida personal y profesional de Emilia Clarke

Las lesiones cerebrales coincidieron con momentos clave de su desarrollo profesional. A los 22 años, Clarke filmó la primera temporada de “Game of Thrones”; a los 24, debutó en Broadway.

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A pesar de haber regresado a los escenarios y rodajes pocas semanas después de las cirugías, admitió que no llegó a asimilar el trauma vivido. “No tuve la oportunidad de reflexionar sobre lo que estos dos traumas me habían dejado, porque podía caminar, hablar, ser yo misma, recordar mis líneas y volver al trabajo enseguida”, declaró a PEOPLE.

Las hemorragias cerebrales de Emilia Clarke pusieron en grave riesgo su salud y afectaron su carrera en televisión, teatro y Broadway - HBO
Las hemorragias cerebrales de Emilia Clarke pusieron en grave riesgo su salud y afectaron su carrera en televisión, teatro y Broadway - HBO

Clarke también identificó dificultades físicas y emocionales que persistieron, como problemas hormonales, ansiedad y dolor constante. Expresó que solía atribuir estos síntomas al estrés de la industria, restando importancia a episodios como perder el conocimiento durante largas jornadas de grabación o incluso sufrir fracturas.

La actriz subrayó la complejidad de la recuperación tras una lesión cerebral y el efecto que puede producir en la confianza propia. “Cuando piensas quién eres: tu personalidad, intelecto, humor, memoria, buen gusto... todo reside en tu mente. Si esta falla, se tambalea tu confianza en ti mismo”, reflexionó Clarke.

Emilia Clarke en "Ponies"
La actriz contó que regresó al trabajo pocas semanas después de las cirugías, pero no logró asimilar el trauma de la lesión cerebral

El nacimiento y objetivo de SameYou

En 2019, Clarke y su madre Jennifer Clarke fundaron la organización benéfica SameYou para apoyar la salud mental de quienes han sufrido una lesión cerebral. La entidad promueve la mejora de la atención a los afectados y busca establecer nuevos estándares de acompañamiento emocional y sanitario.

Según datos de la organización recogidos por People, 1 de cada 3 personas sufrirá una lesión cerebral en algún momento de su vida, ya sea por accidente, accidente cerebrovascular o hemorragia cerebral.

SameYou advierte sobre la gran incidencia de este tipo de lesiones y la insuficiencia de recursos actuales para afrontar el proceso de recuperación. La fundación denuncia que los sistemas de salud y asistencia social todavía no pueden cubrir la demanda de quienes atraviesan la rehabilitación.

Emilia Clarke
Emilia Clarke explicó que la recuperación de una lesión cerebral incluyó ansiedad, dolor constante y problemas hormonales.Emilia Clarke explicó que la recuperación de una lesión cerebral incluyó ansiedad, dolor constante y problemas hormonales - (REUTERS/Henry Nicholls)

La importancia del apoyo a la salud mental tras una lesión cerebral

Emilia Clarke destacó el impacto que una hemorragia cerebral puede dejar en la salud mental de los afectados. Reconoció la dificultad que implica la recuperación emocional, incluso en pacientes con avances físicos, y subrayó que muchos sienten miedo a no volver a ser los mismos. Sostuvo que el acompañamiento psicológico es tan necesario como el médico.

En su mensaje, la actriz remarcó que el trabajo de recuperación no termina con el alta hospitalaria, sino que requiere comprensión, recursos y una mirada global a la persona. Clarke demuestra que, aunque el proceso de reconstrucción personal tras una lesión cerebral sea complejo, existen posibilidades reales de volver a confiar en uno mismo y reencontrar el equilibrio.

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