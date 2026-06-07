Rusia atacó con un dron el depósito de combustible nuclear de Chernobyl y la OIEA expresó su preocupación

Vista de uno de los edificios abandonados en la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania. Un dron ruso impactó esta madrugada las instalaciones del depósito de combustible nuclear gastado de la central, sin registrar fugas radiactivas. (Europa Press/archivo)

Un dron ruso impactó esta madrugada en las inmediaciones del Centro de Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado (CSSF) en la zona de exclusión de Chernobyl, provocando un incendio que fue extinguido sin registrar fugas radiactivas, informaron las autoridades ucranianas. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calificó el incidente de “sumamente preocupante” y anunció una visita próxima al lugar para evaluar los daños.

El ataque, con un dron modelo Shahed, se produjo a las 02.10 hora local y afectó un edificio de recepción de contenedores del depósito, que registró graves daños materiales. El operador público ucraniano Energoatom precisó que el foco del incendio, de 40 metros cuadrados, fue localizado y extinguido rápidamente, que no hubo heridos entre el personal y que los niveles de radiación se mantienen dentro de los parámetros normales.

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El presidente ucraniano Volodimir Zelensky describió el ataque como “sumamente vil” contra “una infraestructura de vital importancia” y advirtió que, si bien no hay constancia de un incremento radiactivo, “lo que sin duda ha crecido es la audacia de Rusia, que hace tiempo alcanzó niveles desmesurados”. El mandatario realizó las declaraciones a pocas horas de su reunión en Londres con los primeros ministros de Reino Unido y Alemania, Keir Starmer y Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocada para evaluar los esfuerzos hacia una paz duradera en Ucrania.

El OIEA advierte sobre el riesgo de atacar instalaciones nucleares

Epígrafe: Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), habla ante los medios en Viena el 5 de junio de 2026, dos días antes del ataque ruso contra el depósito de combustible nuclear de Chernóbil. (REUTERS/Elisabeth Mandl)

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, subrayó que el incidente es “sumamente preocupante” porque el ataque ocurrió “en una instalación que contenía grandes cantidades de material nuclear, almacenado a pocos metros del edificio atacado”.

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Grossi señaló que los ataques contra instalaciones nucleares “son totalmente inaceptables y contravienen directamente los principios fundamentales de seguridad nuclear, en particular los siete pilares indispensables para la seguridad nuclear durante un conflicto armado”. El equipo del organismo en Chernobyl visitará próximamente las instalaciones para inspeccionar el impacto.

El canciller ucraniano Andrii Sibiga había señalado antes que Moscú lleva tiempo poniendo en peligro las instalaciones nucleares del país, acusando a Rusia de “amenazar la seguridad nuclear” de toda la región.

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El CSSF de Chernobyl almacena combustible nuclear gastado proveniente de varias centrales nucleares ucranianas. La zona de exclusión en torno a la planta, escenario del peor accidente nuclear de la historia en 1986, fue ocupada brevemente por tropas rusas al inicio de la invasión, en febrero de 2022, antes de ser abandonada semanas después.

Un ataque dentro de una ofensiva más amplia

Personal médico recoge el cuerpo de un civil muerto en una parada de autobús tras un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, Ucrania, el 7 de junio de 2026. (REUTERS)

El bombardeo al CSSF se produjo en el marco de una ofensiva rusa más amplia que este domingo dejó al menos cuatro muertos en las regiones de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Donetsk. La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 236 drones durante la madrugada, de los cuales 215 fueron interceptados.

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Los ataques se inscriben en una escalada de los últimos días. El sábado, Zelensky informó que drones ucranianos recorrieron cerca de 1.000 kilómetros para golpear arsenales de la marina rusa en la región de San Petersburgo y la base de Kronstadt, además de un depósito de petróleo en Krasnodar, en respuesta directa a la negativa del presidente ruso Vladimir Putin de aceptar negociaciones de paz directas. Putin rechazó la propuesta argumentando que “no le ve sentido” y llamó al ejército ruso a avanzar para tomar el control de todo el Donbás.

En ese contexto, los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen este lunes de manera informal en Nicosia, donde tratarán el desbloqueo de los 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania, congelados desde que el anterior gobierno húngaro de Viktor Orbán impuso su veto, y la posible extensión de la misión marítima Aspides al Golfo Pérsico ante las afectaciones al tráfico en el estrecho de Ormuz por el conflicto con Irán.

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