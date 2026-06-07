Un bebé de cuatro meses salió despedido de una camioneta durante una persecución policial en Arkansas

La Arkansas State Police informó que un agente intentó detener una Toyota Highlander por una infracción de tránsito y que Fletcher escapó a más de 160 kph por el condado de Ouachita (Arkansas State Police)

El arresto de Tyrice Fletcher tras una persecución de la Arkansas State Police en Camden, Arkansas, abrió además una discusión oficial sobre endurecer las penas para quienes huyen de la policía con menores a bordo, después de que un bebé de cuatro meses saliera despedido de una SUV que circuló a más de 100 mph (160 kmh), según la policía estatal citada por medios como NBC News y el Arkansas Gazette.

El caso se produjo el 24 de mayo en el condado de Ouachita, pero la agencia volvió a ponerlo en primer plano al difundir el video del operativo el viernes 5 de junio.

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Según la Arkansas State Police, un agente intentó detener una Toyota Highlander por una infracción de tránsito en Camden. La versión oficial indica que Fletcher, de 28 años y oriundo de El Dorado, no se detuvo y salió de los límites de la ciudad a más de 160 kmh por Ouachita County Road 47.

La policía estatal afirmó que el conductor invadió el carril contrario durante la huida. También sostuvo que el agente intentó dos veces detener la SUV mediante una intervención táctica con el patrullero, sin éxito.

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El arresto de Tyrice Fletcher tras una persecución de la Arkansas State Police en Camden abrió un debate para endurecer las penas por huir de la policía con menores a bordo (Arkansas State Police)

La persecución terminó con un bebé expulsado del vehículo y otros tres niños heridos

De acuerdo con la Arkansas State Police, Fletcher perdió el control en una curva, atravesó un patio, chocó contra un poste y volcó. El vehículo quedó debajo de cables eléctricos con tensión, según Arkansas Gazette.

Los investigadores informaron que un bebé de cuatro meses, que no estaba sujeto, salió despedido de la SUV, mientras que otros tres niños fueron extraídos del vehículo por los agentes. Todos tenían menos de seis años, y ninguno llevaba cinturón de seguridad, dijo el coronel de la policía estatal Mike Hagar a NBC News.

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Los cuatro menores fueron trasladados al Ouachita County Medical Center con lesiones leves, según la policía estatal citada por ABC 24 y el Arkansas Gazette. Los agentes también notificaron a la madre de los niños para que se presentara en el hospital, de acuerdo con el parte.

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: la policía estatal sostiene que el agente no sabía que había niños dentro de la SUV cuando inició la persecución ni cuando intentó frenarla con maniobras tácticas.

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Hagar dijo a NBC News que la presencia de menores “ciertamente va a ser un factor enorme para decidir si se continúa esa persecución o no”, y agregó que en este episodio “el agente no tenía idea”.

Un oficial de policía rescató al bebé de cuatro meses que fue expulsado del vehículo en el vuelco (Arkansas State Police)

La policía defendió su política de persecuciones y pidió castigos severos

Hagar, jefe de la Arkansas State Police, cuestionó con dureza la decisión del conductor. “El hecho de que haya que decirle a un ser humano que no debe huir con niños en su auto, el hecho de que siquiera tengamos que decir eso en voz alta es patético”, aseguró ante el Arkansas Gazette.

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En una declaración citada por ABC 24, Hagar añadió: “Como padre, no puedo comprender que un padre tome la decisión de conducir de manera temeraria, y mucho menos huir de las fuerzas del orden, con sus hijos en el vehículo”. En la misma declaración sostuvo que la agencia mantendrá su política de persecuciones y que seguirá buscando que los responsables rindan cuentas.

El video difundido por la policía estatal muestra a un agente quitándose el cinturón del arma para entrar en la SUV volcada y sacar a un niño. El oficial Hagar reconoció a ese medio y a NBC News que hubo infracciones a protocolos de seguridad para los agentes, porque Fletcher todavía no estaba bajo custodia y luego se encontró un arma cargada en el vehículo.

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“Literalmente pusieron las vidas de esos niños por delante de las suyas”, remarcó Hagar. Además, reiteró en que estaba “orgulloso” de que no siguieran esos principios de seguridad en ese momento, porque la atención de los agentes se centró en los menores.

La persecución en Arkansas terminó cuando Fletcher perdió el control, chocó contra un poste y volcó, y la SUV quedó debajo de cables eléctricos con tensión (Arkansas State Police)

Según el Arkansas Gazette, este fue al menos el cuarto episodio en lo que va del año en el que un menor estaba dentro de un vehículo alcanzado o accidentado al final de una persecución de la policía estatal.

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Ese medio recordó un caso de enero en Little Rock con un niño de nueve años, otro de febrero en la Interestatal 630 con niños de tres y un año, y otro de mayo en Mississippi County en el que un niño de tres años salió ileso de un vehículo siniestrado.

Fletcher quedó detenido en el Ouachita County Detention Center. A su vez, enfrenta cargos por fuga, cuatro cargos por poner en peligro el bienestar de un menor, cuatro cargos por no sujetar a un niño pasajero, conducción temeraria, daños criminales, conducir sin licencia, no usar cinturón, adelantamiento indebido por la izquierda, posesión de sustancia controlada, posesión de parafernalia de drogas, posesión de arma de fuego con número alterado y posesión de arma por parte de una persona inhabilitada, detallaron Arkansas Gazette y NBC News.

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La Arkansas State Police defendió su política de persecuciones y Mike Hagar pidió un agravante penal específico para quienes huyen de la policía con menores en el vehículo (Arkansas State Police)

El jefe Hagar afirmó en NBC News que la agencia ya conversa con enlaces legislativos de la oficina del gobernador para promover un agravante penal específico cuando una persona huye de la policía con menores dentro del vehículo. Según el Arkansas Gazette, en Arkansas ya es delito grave escapar a alta velocidad desde una reforma de 2023 impulsada por la propia policía estatal.