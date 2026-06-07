Mundo

Trump advirtió que EEUU destruirá el uranio iraní con o sin acuerdo de paz

El presidente afirmó en una entrevista que las negociaciones están “muy cerca” de un pacto, pero exige que Irán renuncie también a comprar o adquirir armas nucleares, no solo a desarrollarlas. Advirtió además que no descongelará activos iraníes de forma inmediata, a diferencia del pacto nuclear de Obama

Guardar
Google icon
Donald Trump durante un evento en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio de 2026, donde concedió una entrevista a NBC News sobre el estado de las negociaciones con Irán. (REUTERS/Nathan Howard)
Donald Trump durante un evento en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio de 2026, donde concedió una entrevista a NBC News sobre el estado de las negociaciones con Irán. (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar junto a Irán para retirar y destruir su uranio altamente enriquecido si logra cerrar un acuerdo de paz, pero advirtió que en ausencia de un pacto continuará degradando militarmente al país hasta poder hacerlo de forma unilateral. Las declaraciones se producen cuando la guerra entre ambos países cumple 100 días y las negociaciones parecen estancadas, en medio de una nueva escalada de hostilidades en el estrecho de Ormuz.

“Si hacemos un trato y somos amigos, iremos juntos. Usaremos nuestro equipamiento. Lo sacaremos y lo destruiremos, ya sea en el lugar o fuera de él”, dijo Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News grabada el 5 de junio en Chippewa Falls, Wisconsin. “E iremos con ellos o sin ellos. Pero no vamos a tener gente disparándonos”.

PUBLICIDAD

“Muy cerca” de un acuerdo, pero con condiciones

Un hombre sostiene un cartel con la imagen del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei durante el acto por el 37° aniversario de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomenini, en su mausoleo al sur de Teherán, el 4 de junio de 2026. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)
Un hombre sostiene un cartel con la imagen del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei durante el acto por el 37° aniversario de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomenini, en su mausoleo al sur de Teherán, el 4 de junio de 2026. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Trump señaló que las negociaciones están “muy cerca” de producir un acuerdo, pero insiste en incorporar una cláusula que prohíba a Irán no solo desarrollar armas nucleares sino también adquirirlas por cualquier vía. “Tienen que tener eso también, porque eso no es desarrollar”, explicó. Según el presidente, Teherán resistió inicialmente esa exigencia pero terminó cediendo: “Empujaron un poco. Y después no”.

Sin embargo, las posiciones de ambas partes siguen alejadas en al menos cuatro frentes: el conflicto en el Líbano, los activos iraníes congelados en el exterior, la energía nuclear y el control del estrecho de Ormuz. Irán exige que cualquier acuerdo con Washington incluya el fin de las hostilidades entre Israel y Hezbollah en territorio libanés, mientras que EE.UU. prefiere tratar ambos temas por separado. En ese contexto, el mediador paquistaní Mohsen Naqvi realizó este domingo una nueva visita a Teherán, donde entregó una “carta especial” al canciller iraní con un “mensaje muy importante” dirigido al líder supremo Mojtaba Khamenei, según la televisión estatal iraní, sin revelar su contenido.

PUBLICIDAD

Trump describió al nuevo liderazgo iraní — encabezado por Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo Ali Jamenei, muerto durante la ofensiva estadounidense e israelí — como “más racional, muy inteligente” y se mostró abierto a mantener conversaciones directas con él, aunque aclaró que hasta ahora no ha hablado con él directamente. Sobre su estado físico, señaló que está “gravemente herido” pero que eso implica “cierta valentía” seguir negociando en esas condiciones.

Nueva escalada en Ormuz

Bañistas en la costa de Bandar Abbas, Irán, con buques de carga anclados en el estrecho de Ormuz al fondo, el 1 de junio de 2026. El paso estratégico, por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, es uno de los principales puntos de tensión en la guerra entre EE.UU. e Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP)
Bañistas en la costa de Bandar Abbas, Irán, con buques de carga anclados en el estrecho de Ormuz al fondo, el 1 de junio de 2026. El paso estratégico, por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, es uno de los principales puntos de tensión en la guerra entre EE.UU. e Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP)

Esta madrugada, el Mando Central de EE.UU. en Oriente Medio (Centcom) anunció haber derribado dos drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El viernes por la noche, el Centcom ya había derribado cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho y atacado emplazamientos de radares de vigilancia costera iraníes. En represalia, Irán lanzó una andanada de misiles contra instalaciones militares en Kuwait y Baréin, aliados de EE.UU., que denunciaron una “peligrosa escalada”.

El estrecho, ruta de tránsito de alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, permanece cerrado desde el inicio del conflicto y su impacto se siente tanto en los mercados internacionales como en la economía iraní. “La vida se ha vuelto cada vez más difícil, incluso antes de esta guerra. Cosas que hace solo unos meses habríamos podido plantearnos comprar son ahora sueños o cuentos de hadas”, dijo a la AFP Farhad, un chef de 35 años en Teherán.

50.000 soldados desplegados, sin fecha de regreso

A pesar de afirmar que Irán conserva apenas entre el 21% y el 22% de su arsenal de misiles previo a la guerra, Trump descartó retirar a los 50.000 soldados estadounidenses desplegados en la región. “Sería una imprudencia hacerlo porque quizás los necesitemos” para presionar en la mesa de negociaciones, dijo. “Los mantendremos allí hasta que tengamos una conclusión”.

Trump también descartó cualquier descongelamiento inmediato de activos iraníes como parte de un eventual acuerdo, a diferencia del pacto nuclear de 2015 negociado por la administración Obama. “Eso viene después. Si se portan bien, si hacen un buen trabajo, empezamos a hablar”, señaló.

La guerra, desatada el 28 de febrero por los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán, es consistentemente impopular en el país: una encuesta Economist/YouGov publicada esta semana indica que el 68% de los adultos quiere que Washington cierre un acuerdo “lo antes posible”, incluido el 55% de quienes votaron por Trump en 2024.

“Lo principal es que no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear”, cerró Trump. “No podemos hacerlo. Y no lo haremos”.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosIránUranio enriquecidoPrograma nuclear iraníArmas nuclearesMojtaba KhameneiÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel atacó un bastión de Hezbollah en Líbano: Netanyahu afirmó que el grupo terrorista “está en retirada”

El Ejército bombardeó centros de mando en el sur de Beirut horas después de que la organización extremista lanzara cohetes hacia el norte del país. El primer ministro israelí afirmó, además, que sus fuerzas eliminaron a 350 combatientes en la última semana

Israel atacó un bastión de Hezbollah en Líbano: Netanyahu afirmó que el grupo terrorista “está en retirada”

Rusia atacó con un dron el depósito de combustible nuclear de Chernobyl y la OIEA expresó su preocupación

Un proyectil Shahed impactó esta madrugada en las inmediaciones del Centro de Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado. No hay fugas radiactivas, pero el organismo internacional calificó el incidente de “sumamente preocupante” y anunció una inspección

Rusia atacó con un dron el depósito de combustible nuclear de Chernobyl y la OIEA expresó su preocupación

Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque terrorista en el centro de Israel

La Policía israelí calificó el hecho reportó la “neutralización” de uno de los agresores y los militares ordenaron a los residentes de la ciudad que permanezcan confinados en sus casas hasta nuevo aviso

Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque terrorista en el centro de Israel

La OPEP+ evaluará un aumento de las cuotas de producción ante el alza de los precios de petróleo por la guerra de Irán

La producción de los miembros de la alianza estratégica cayó a 33 millones de barriles, una diferencia drástica a los 43 millones previos al conflicto. La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar el grupo debilitó la influencia de la organización

La OPEP+ evaluará un aumento de las cuotas de producción ante el alza de los precios de petróleo por la guerra de Irán

La guardia costera de Taiwán desplegó varios buques en respuesta al control del tráfico marítimo de China cerca de la isla

En medio del aumento de tensión entre Taipéi y Beijing, la agencia taiwanesa calificó la operación del régimen como una “violación del derecho internacional” y aclaró: “No gozan de ningún derecho soberano en las aguas al este ”

La guardia costera de Taiwán desplegó varios buques en respuesta al control del tráfico marítimo de China cerca de la isla
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Este es el recorrido que hará el lunes el papa León XIV con el papamóvil por las calles de Madrid

Este es el recorrido que hará el lunes el papa León XIV con el papamóvil por las calles de Madrid

Qué cantidad debía Paco Stanley al crimen organizado y cómo ese número selló su destino

La muerte del Indio Solari, en vivo: con una hora de antelación, comenzó el velatorio y miles de fanáticos despiden al mítico músico

Julieta Venegas veta “La niña futbolista” tras ola de críticas a todos sus videos en YouTube

Afición mexicana, la menos emocionada por el Mundial 2026: especialistas de la UNAM explican porqué el desinterés

INFOBAE AMÉRICA

El albinismo en Panamá, mitos, discriminación y un problema de salud pública

El albinismo en Panamá, mitos, discriminación y un problema de salud pública

Golpe al bolsillo: El transporte en El Salvador sufre un drástico giro al alza, según datos del BCR

Feria Integra brindó más de 2,000 atenciones en la colonia IVU, en San Salvador

Israel atacó un bastión de Hezbollah en Líbano: Netanyahu afirmó que el grupo terrorista “está en retirada”

Honduras reporta reducción de homicidios en comparación con 2025, asegura ministro de Seguridad

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon asegura que interpretar a Odiseo fue “la experiencia más gratificante” de toda su carrera

Matt Damon asegura que interpretar a Odiseo fue “la experiencia más gratificante” de toda su carrera

“Fue duro que me vieran fuera de la comedia”: Anna Faris recordó sus mayores obstáculos en Hollywood

Salma Hayek reveló el accidente que sufrió durante una escena con Channing Tatum en “Magic Mike’s Last Dance”

Milo J conquista a México con su primer concierto en el Palacio de los Deportes

“Durante un tiempo, me sentí como si hubiera engañado a la muerte y que se iba a cobrar su precio”, relató Emilia Clarke