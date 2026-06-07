Trump advirtió que EEUU destruirá el uranio iraní con o sin acuerdo de paz

Donald Trump durante un evento en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio de 2026, donde concedió una entrevista a NBC News sobre el estado de las negociaciones con Irán. (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar junto a Irán para retirar y destruir su uranio altamente enriquecido si logra cerrar un acuerdo de paz, pero advirtió que en ausencia de un pacto continuará degradando militarmente al país hasta poder hacerlo de forma unilateral. Las declaraciones se producen cuando la guerra entre ambos países cumple 100 días y las negociaciones parecen estancadas, en medio de una nueva escalada de hostilidades en el estrecho de Ormuz.

“Si hacemos un trato y somos amigos, iremos juntos. Usaremos nuestro equipamiento. Lo sacaremos y lo destruiremos, ya sea en el lugar o fuera de él”, dijo Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News grabada el 5 de junio en Chippewa Falls, Wisconsin. “E iremos con ellos o sin ellos. Pero no vamos a tener gente disparándonos”.

PUBLICIDAD

“Muy cerca” de un acuerdo, pero con condiciones

Un hombre sostiene un cartel con la imagen del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei durante el acto por el 37° aniversario de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomenini, en su mausoleo al sur de Teherán, el 4 de junio de 2026. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Trump señaló que las negociaciones están “muy cerca” de producir un acuerdo, pero insiste en incorporar una cláusula que prohíba a Irán no solo desarrollar armas nucleares sino también adquirirlas por cualquier vía. “Tienen que tener eso también, porque eso no es desarrollar”, explicó. Según el presidente, Teherán resistió inicialmente esa exigencia pero terminó cediendo: “Empujaron un poco. Y después no”.

Sin embargo, las posiciones de ambas partes siguen alejadas en al menos cuatro frentes: el conflicto en el Líbano, los activos iraníes congelados en el exterior, la energía nuclear y el control del estrecho de Ormuz. Irán exige que cualquier acuerdo con Washington incluya el fin de las hostilidades entre Israel y Hezbollah en territorio libanés, mientras que EE.UU. prefiere tratar ambos temas por separado. En ese contexto, el mediador paquistaní Mohsen Naqvi realizó este domingo una nueva visita a Teherán, donde entregó una “carta especial” al canciller iraní con un “mensaje muy importante” dirigido al líder supremo Mojtaba Khamenei, según la televisión estatal iraní, sin revelar su contenido.

PUBLICIDAD

Trump describió al nuevo liderazgo iraní — encabezado por Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo Ali Jamenei, muerto durante la ofensiva estadounidense e israelí — como “más racional, muy inteligente” y se mostró abierto a mantener conversaciones directas con él, aunque aclaró que hasta ahora no ha hablado con él directamente. Sobre su estado físico, señaló que está “gravemente herido” pero que eso implica “cierta valentía” seguir negociando en esas condiciones.

Nueva escalada en Ormuz

Bañistas en la costa de Bandar Abbas, Irán, con buques de carga anclados en el estrecho de Ormuz al fondo, el 1 de junio de 2026. El paso estratégico, por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, es uno de los principales puntos de tensión en la guerra entre EE.UU. e Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP)

Esta madrugada, el Mando Central de EE.UU. en Oriente Medio (Centcom) anunció haber derribado dos drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El viernes por la noche, el Centcom ya había derribado cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho y atacado emplazamientos de radares de vigilancia costera iraníes. En represalia, Irán lanzó una andanada de misiles contra instalaciones militares en Kuwait y Baréin, aliados de EE.UU., que denunciaron una “peligrosa escalada”.

PUBLICIDAD

El estrecho, ruta de tránsito de alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, permanece cerrado desde el inicio del conflicto y su impacto se siente tanto en los mercados internacionales como en la economía iraní. “La vida se ha vuelto cada vez más difícil, incluso antes de esta guerra. Cosas que hace solo unos meses habríamos podido plantearnos comprar son ahora sueños o cuentos de hadas”, dijo a la AFP Farhad, un chef de 35 años en Teherán.

50.000 soldados desplegados, sin fecha de regreso

A pesar de afirmar que Irán conserva apenas entre el 21% y el 22% de su arsenal de misiles previo a la guerra, Trump descartó retirar a los 50.000 soldados estadounidenses desplegados en la región. “Sería una imprudencia hacerlo porque quizás los necesitemos” para presionar en la mesa de negociaciones, dijo. “Los mantendremos allí hasta que tengamos una conclusión”.

PUBLICIDAD

Trump también descartó cualquier descongelamiento inmediato de activos iraníes como parte de un eventual acuerdo, a diferencia del pacto nuclear de 2015 negociado por la administración Obama. “Eso viene después. Si se portan bien, si hacen un buen trabajo, empezamos a hablar”, señaló.

La guerra, desatada el 28 de febrero por los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán, es consistentemente impopular en el país: una encuesta Economist/YouGov publicada esta semana indica que el 68% de los adultos quiere que Washington cierre un acuerdo “lo antes posible”, incluido el 55% de quienes votaron por Trump en 2024.

PUBLICIDAD

“Lo principal es que no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear”, cerró Trump. “No podemos hacerlo. Y no lo haremos”.