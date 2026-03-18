Así operan los fraudes telefónicos en Estados Unidos con inteligencia artificial: cómo protegerse

Las estafas telefónicas en Estados Unidos evolucionan con inteligencia artificial y personalización avanzada para engañar a víctimas seleccionadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial en los fraudes telefónicos está redefiniendo la forma en que los delincuentes operan en Estados Unidos. Según Matt Mizenko, director general de Nomorobo.com, consultado por el diario texano The Dallas Morning News, ya no se trata de bombardear a miles de potenciales víctimas, sino de seleccionar y perfilar con precisión a quienes serán blanco de los estafadores.

Esta evolución se apoya en la obtención de datos personales filtrados y en el uso estratégico de herramientas avanzadas como ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. Los criminales extraen grandes bases de datos personales desde filtraciones masivas, luego aplican algoritmos para segmentar las listas y construir llamados altamente personalizados.

Según Mizenko, gracias a la abundancia de información en la dark web, los estafadores pueden “utilizar algoritmos para dirigirse directamente a quienes cumplen criterios precisos”, como personas con mayores ingresos o antecedentes crediticios problemáticos.

Cómo la tecnología potencia la personalización del fraude

El proceso suele comenzar con consultas a sistemas avanzados como ChatGPT:

Los delincuentes piden listas de personas con criterios expuestos al riesgo, por ejemplo: residentes de barrios de altos ingresos inactivos en redes sociales, o usuarios endeudados con varias cuentas bancarias.

La inteligencia artificial devuelve datos como identidades, direcciones y empleadores de posibles víctimas.

En la llamada, los estafadores ofrecen de entrada datos reales y verificables sobre la persona (nombre completo, dirección, institución financiera), y transmiten una sensación inmediata de legitimidad.

El guion de la conversación es directo y convincente. Comienzan: “Estoy llamando de su banco y necesito verificar, ¿usted sigue viviendo en esta dirección?”. Luego alertan sobre una supuesta compra de USD 2.200 y apelan a la sorpresa o temor de la víctima para construir rápidamente confianza y avanzar hacia su objetivo.

La inteligencia artificial, como ChatGPT de OpenAI, permite a los estafadores adaptar fraudes telefónicos mediante el análisis de grandes bases de datos personales filtrados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El método genera credibilidad en segundos, induce miedo y lleva a la persona a entregar más información o autorizar transacciones bajo la creencia de estar interactuando con una entidad legítima.

El desplazamiento hacia una victimización selectiva

De acuerdo con Mizenko, aunque la cantidad total de llamadas disminuyó, los resultados son mayores: “[los estafadores] están logrando extraer más haciendo menos” y el enfoque se perfecciona constantemente. Esta tendencia deriva del fácil acceso a datos personales filtrados, que brindan a los grupos delictivos “todo nuestro historial y algo más”.

Expertos advierten que tanto ciudadanos comunes como expertos en tecnología son vulnerables ante el auge de fraudes telefónicos con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, perfeccionan estrategias que resultan convincentes incluso ante usuarios familiarizados con la seguridad digital.

El riesgo afecta a toda la población. Mizenko señala que no se debe caer en el pensamiento de “yo debería haberlo sabido” o sentir culpa por ser engañado: “Nuestra investigación revela que todos son igualmente vulnerables. Es cuestión del instante y de la táctica que usen; son excelentes en ambas cosas”, aseguró al diario texano.

Adultos mayores o jóvenes con experiencia tecnológica pueden ser víctimas si la inteligencia artificial perfila adecuadamente y el timing de la llamada coincide con un momento de debilidad emocional.

Consecuencias cotidianas y el impacto en la percepción ciudadana

Las autoridades estatales y federales reciben de manera constante reportes de este tipo de estafas. Aun así, muchas respuestas son automáticas o insuficientes. En este contexto, ciudadanos como Bob Barrese, residente de Dallas, personifican el alcance diario del problema: recibe hasta 15 llamadas fraudulentas diarias, principalmente grabaciones sobre consolidación de deudas, pese a que, dice, “no debe un centavo a nadie”.

El proceso de fraude inicia con una obtención precisa de información personal, que hace las llamadas falsas más convincentes y difíciles de detectar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la ausencia de soluciones efectivas, Barrese afirma: “Decidí aceptar que esto es parte de la vida. Todos estamos pasando por lo mismo”, relató a The Dallas Morning News.

Expertos como Mizenko subrayan la necesidad de mantener la alerta y no naturalizar el fenómeno, pues “incluso los más precavidos pueden ser sorprendidos” en un entorno en el que la inteligencia artificial y la filtración de información personal confieren a los estafadores una ventaja inédita.

Recomendaciones para no caer en fraudes telefónicos con inteligencia artificial

Las principales agencias estadounidenses como el FBI y la Comisión Federal de Comercio (FTC) publicaron medidas específicas para disminuir el riesgo ante este tipo de estafas.

Las autoridades estadounidenses reciben reportes diarios sobre estafas telefónicas, aunque las respuestas predominantes son automáticas e insuficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son sus sugerencias clave:

Acordar una palabra o frase secreta con familiares y personas de confianza para verificar su identidad en caso de llamados de emergencia o solicitudes inusuales.

No proporcionar información personal, financiera ni contraseñas por teléfono, incluso si la llamada parece provenir de una institución conocida.

Desconfiar de cualquier contacto inesperado que solicite transferencias de dinero, pagos en criptomonedas o tarjetas de regalo.

Si recibe una llamada sospechosa, cuelgue e intente comunicarse directamente con la institución o persona a través de un número oficial previamente verificado.

Limitar la exposición de datos personales en redes sociales y mantener la configuración de privacidad en el nivel más alto posible.

No haga clic en enlaces ni descargue archivos enviados por contactos desconocidos o inesperados.

Reporte cualquier intento de fraude al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) y a la FTC en ReporteFraude.ftc.gov.