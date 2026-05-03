Estados Unidos

El consumo de agua de centros de datos genera preocupación en el sur de California

La futura instalación de un complejo tecnológico en Imperial Valley aumenta el debate sobre el impacto de la demanda hídrica en una región marcada por sequías y desafíos en el suministro, según especialistas y habitantes locales

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Render aéreo de un gran complejo de centro de datos con edificios y contenedores blancos, adyacente a viviendas, campos verdes y una carretera con coches
El avance de la tecnología digital plantea nuevos desafíos para la gestión de recursos hídricos en el suroeste estadounidense (Sebastian Rucci)

Un centro de datos de última generación, con una inversión estimada de USD 10.000 millones y una demanda de 330 megavatios de energía, está proyectado para construirse en el corazón del Imperial Valley, en California, antes de 2028.

Este recinto emplearía alrededor de 2.840.000 litros de agua diarios, un volumen que preocupa a los residentes por el impacto potencial sobre los costos de servicios públicos y el suministro local, en una región ya afectada por sequías y complejidades hídricas, según información publicada por Inside Climate News.

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El futuro del abastecimiento de agua para centros de datos en California —cuya cifra superará las 300 instalaciones en breve, de acuerdo con el portal de monitoreo industrial Data Center Map— está en el centro de un debate público y legal.

Un análisis reciente del equipo de Shaolei Ren, profesor asociado de ingeniería eléctrica y computación en la Universidad de California, Riverside, indica que las necesidades hídricas de los centros de datos estadounidenses podrían incrementarse hasta cifras que rondan entre 2.640 y 5.490 millones de litros diarios a nivel nacional para 2030, volumen comparable al consumo promedio diario de agua de una ciudad como Nueva York, que es de unos 3.785 millones de litros.

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Imagen satelital del Valle Imperial con campos agrícolas rectangulares verdes y marrones. Un gran cuerpo de agua oscuro a la izquierda, zonas urbanas y canales visibles
Una región agrícola clave de California enfrenta la presión de megaproyectos de infraestructura tecnológica en un contexto de escasez de agua (ESA/JAXA)

El consumo de agua de centros de datos, bajo la lupa por litigios y preocupación ciudadana

El centro propuesto en el condado de Imperial sería la segunda mayor infraestructura de este tipo en proceso de aprobación en todo el estado, y podría convertirse en la mayor una vez operativo: su superficie estimada supera los 88.000 metros cuadrados y ocuparía unas 17 canchas de fútbol.

El promotor de la obra, Sebastian Rucci, afirma en relación al impacto sobre los habitantes: “El costo del agua y la electricidad para los residentes no aumentará” debido a este proyecto, e insiste en que existen estudios que avalan la sostenibilidad del suministro. “Tenemos estudios sobre el aire, estudios sobre el agua. La electricidad puede manejarse. Hicimos la tarea”, declaró Rucci a Inside Climate News.

Rucci sostuvo que el centro de datos permitiría a Google entrenar su inteligencia artificial Gemini, pero Google negó cualquier involucramiento en el proyecto de Imperial County.

Su confianza contrasta con la inquietud de residentes como Margie Padilla y Carolina Paez, cuyas viviendas colindan directamente con el solar donde se levantaría el recinto.

Padilla, preocupada por su huerto familiar y el costo creciente de las tarifas, manifestó: “Me preocupa que pongan restricciones de agua para nosotros, los residentes. Eso sería muy duro para mí porque cultivo mi propia comida”.

Paez, por su parte, teme por el valor de su propiedad y el efecto del polvo, la contaminación y el ruido: “No solo pienso en los gastos que van a aumentar, sino también en las cosas que van a perder valor, por ejemplo, mi casa”, afirmó en su testimonio a Inside Climate News.

Un poste de gol oxidado en primer plano a la izquierda de un gran campo de tierra seco con arbustos, bajo un cielo azul con nubes dispersas, y edificios al fondo
Residentes y autoridades locales debaten el impacto social y ambiental de la futura instalación, ubicada a escasa distancia de barrios residenciales (Inside Climate News)

El Imperial Irrigation District, encargado de proveer agua y energía en el área, aún no recibió una solicitud formal para el suministro, y tampoco existen estimaciones oficiales sobre cómo impactaría la infraestructura propuesta en el costo de los servicios, informó el propio organismo en respuesta escrita a consultas del medio.

Además del litigio en curso iniciado por la ciudad de Imperial —que exige al proyecto superar estándares medioambientales más estrictos bajo la ley de calidad ambiental de California—, la provisión final de agua y la obtención de los permisos correspondientes siguen sin resolverse.

Según Rucci, su objetivo era utilizar hasta 22,7 millones de litros diarios de agua reciclada de Imperial y El Centro, pero estos acuerdos no prosperaron y, de momento, la alternativa es la compra de agua industrial al distrito regulador.

El estado registra un crecimiento sostenido de instalaciones de almacenamiento y procesamiento digital, con desafíos regulatorios y ambientales cada vez más complejos (REUTERS/Brittany Hosea-Small/File Photo)
El estado registra un crecimiento sostenido de instalaciones de almacenamiento y procesamiento digital, con desafíos regulatorios y ambientales cada vez más complejos (REUTERS/Brittany Hosea-Small/File Photo)

Efectos en infraestructura y alternativas en el horizonte

Un centro de datos de gran escala, en días de temperaturas elevadas, puede llegar a demandar hasta 3,8 millones de litros diarios únicamente para enfriamiento, cifra equivalente al consumo residencial promedio de unas 10.000 personas, señaló Ren a Inside Climate News.

Actualmente, más del 90% de estos recintos en Estados Unidos extraen el agua requerida para enfriamiento de sistemas municipales, aunque algunos desarrolladores estudian la posibilidad de emplear agua tratada o residual para reducir la presión sobre fuentes potables.

La situación se agrava por la existencia de más de 200 distritos de agua en el estado, la sequía persistente en el suroeste y la reducción del Río Colorado, que abastece a gran parte de California, como explicó Shivaji Deshmukh, gerente general del Metropolitan Water District of Southern California.

Este distrito suministra agua a 19 millones de personas y también deberá adaptar infraestructuras hídricas ante una demanda variable.

De acuerdo con el análisis de Ren, las mejoras necesarias en la red de agua para responder al incremento causado por nuevos centros de datos pueden costar entre USD 200 millones y USD 800 millones solo en California, dependiendo de la localización y la escala de los futuros recintos.

La disminución del caudal del principal afluente de la región agrava la tensión sobre las fuentes de agua que abastecen a millones de personas y a la industria (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)
La disminución del caudal del principal afluente de la región agrava la tensión sobre las fuentes de agua que abastecen a millones de personas y a la industria (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)

No existe una autoridad de permisos centralizada para este tipo de proyectos; en cambio, la supervisión recae principalmente sobre los gobiernos locales, según la Comisión de Servicios Públicos de California citada por Inside Climate News.

Esta falta de regulación unificada dificulta la recopilación de información sobre derechos de agua y el monitoreo preciso del consumo del sector.

Aunque hubo intentos legislativos recientes para exigir informes de uso, estos no prosperaron, lo que añade incertidumbre para las comunidades afectadas.

La ausencia de reportes obligatorios y la fragmentación institucional dificultan el seguimiento del uso hídrico en proyectos de gran escala (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)
La ausencia de reportes obligatorios y la fragmentación institucional dificultan el seguimiento del uso hídrico en proyectos de gran escala (REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo)

El debate nacional y su contexto en el uso hídrico de Estados Unidos

Actualmente, los centros de datos estadounidenses consumen cerca de 147.600 millones de litros de agua al año. Aunque esta cifra parece elevada, palidece frente a los 3 billones de litros que requiere solo el riego de alfalfa en el Imperial Valley, los 2 billones de litros usados por la industria de bebidas y los 223 millones de litros por el sector de semiconductores, según datos citados por Khara Boender, gerente senior de políticas estatales de la Data Center Coalition.

Sin embargo, expertos como Ren advierten que el verdadero reto deriva de los picos de demanda que estos centros pueden provocar sobre pequeños sistemas de agua comunitarios, ya que comparar solo los volúmenes anuales puede ocultar la presión episódiva e infraestructural del fenómeno.

Una encuesta nacional de la US Water Alliance, la organización sin fines de lucro sobre recursos hídricos, recoge que el 54% de los encuestados están preocupados por el impacto de los centros de datos en la calidad del agua, su disponibilidad y el precio en sus comunidades.

El cultivo intensivo, especialmente de alfalfa, sigue siendo uno de los mayores consumidores de agua en el área, superando por amplio margen a otros sectores (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
El cultivo intensivo, especialmente de alfalfa, sigue siendo uno de los mayores consumidores de agua en el área, superando por amplio margen a otros sectores (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Scott Berry, asesor principal de políticas de la organización, señaló a Inside Climate News: “Sospecho que mientras los centros de datos sigan en la conversación general, estos números probablemente continuarán en aumento a medida que las personas estén más preocupadas sobre los efectos en el suministro, la calidad y el costo”.

La resolución de estas tensiones estará determinada por factores locales, la gestión coordinada de las fuentes y las inversiones en infraestructura.

“En muchas regiones, el agua no es solo un asunto ambiental, es un desafío de infraestructura”, concluyó Ren, subrayando la complejidad del escenario que enfrenta California ante la proliferación de estas infraestructuras tecnológicas.

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