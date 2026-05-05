Estados Unidos

Trabajadores latinos de viveros marchan en Miami por condiciones más seguras: denuncian golpes de calor y presión de las grandes cadenas

Bajo temperaturas extremas y sin resguardo suficiente, empleados del sector viverista exigen la implementación de un protocolo de bienestar laboral, reclaman acceso a recursos básicos y buscan el compromiso de los principales comercios en la protección de sus derechos

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Vista frontal de decenas de personas marchando en una calle urbana soleada. Llevan pancartas y hay tiendas como Home Depot, Trader Joe's, Target y Aldi a los lados.
La movilización liderada por la organización WeCount recorrió Coral Gables e hizo paradas en comercios que son clientes directos de viveros locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado viernes 1 de mayo, cientos de manifestantes recorrieron las calles de Coral Gables junto a trabajadores de viveros de Miami-Dade, exigiendo mayores garantías de seguridad laboral frente al intenso calor del sur de Florida.

La movilización, liderada por la organización WeCount, avanzó dos millas sobre la U.S. 1 e incluyó paradas en comercios como Trader Joe’s, Target, Aldi, Home Depot y Sprouts, clientes directos de los viveros que abastecen la mayoría de las plantas de interior comercializadas en Estados Unidos.

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El núcleo de la protesta fue el reclamo de que los minoristas solo adquieran plantas a viveros que cumplan un código de conducta vinculante elaborado por los trabajadores.

Este documento exige acceso a agua potable, descansos regulares, protección frente al calor y la presencia de supervisión independiente en los lugares de trabajo.

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Los viveros de Miami-Dade, que emplean a miles de trabajadores, presentan condiciones laborales que son objeto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones sindicales y de salud laboral.

Cientos de manifestantes y trabajadores de viveros de Miami-Dade exigen mayores garantías de seguridad laboral frente al calor extremo en Florida (Captura El Nuevo Herald)
Cientos de manifestantes y trabajadores de viveros de Miami-Dade exigen mayores garantías de seguridad laboral frente al calor extremo en Florida (Captura El Nuevo Herald)

Según una encuesta reciente de WeCount en el condado, casi el 90% de los empleados reportó lesiones o enfermedades en el trabajo, incluidas intoxicaciones por pesticidas y golpes de calor.

Un tercio de los trabajadores señaló la falta de agua potable, y el 60% declaró no haber recibido nunca un día de enfermedad pagado.

Condiciones laborales y problemas de salud en los viveros de Miami-Dade

Ana Mejía, ex trabajadora del sector y actual líder sindical, relató que llegó a podar hasta 101 plantas por hora bajo temperaturas extremas, sin garantías mínimas de bienestar.

En septiembre de 2022, sufrió un golpe de calor que la dejó convulsionando durante la jornada, pero temió informar a sus superiores por miedo a perder su empleo y no poder sostener económicamente a su familia.

Este tipo de situaciones se agravó tras la decisión de la Legislatura de Florida de prohibir ordenanzas municipales que protejan a los empleados del calor, incluso durante los veranos más intensos. Como consecuencia, los trabajadores quedaron con escasas herramientas legales para exigir mejoras.

Estrategia de presión y respuesta de los minoristas

Ante la ausencia de protección normativa, los empleados y la organización WeCount decidieron llevar su reclamo directamente a los comercios y consumidores.

La estrategia toma como referencia el Fair Food Program, que llevó a grandes cadenas a comprar solo a proveedores que respetan derechos básicos como acceso al agua y pausas adecuadas.

Casi el 90% de los empleados de viveros en Miami-Dade reportó lesiones o enfermedades laborales, según una reciente encuesta de WeCount (Captura El Nuevo Herald)
Casi el 90% de los empleados de viveros en Miami-Dade reportó lesiones o enfermedades laborales, según una reciente encuesta de WeCount (Captura El Nuevo Herald)

En esta ocasión, WeCount envió solicitudes a los principales minoristas para dialogar sobre el contrato propuesto de Planting Justice.

Solo Ikea respondió, indicando que ya cuenta con un “código de conducta para proveedores” y descartando una reunión por el momento.

Durante la movilización, grupos de trabajadores ingresaron a cada tienda para entregar el contrato y exponer las condiciones laborales en los viveros.

Los gerentes argumentaron que las decisiones de compra se toman a nivel corporativo. Home Depot, en declaraciones a El Nuevo Herald, afirmó que “establecen estándares de abastecimiento” y atienden denuncias de violaciones a los derechos laborales, pero recordaron que sus directrices se ajustan a la legislación vigente, que no contempla límites de temperatura ni protecciones obligatorias contra el calor a nivel federal.

Riesgos climáticos y salud de los trabajadores

La protesta coincidió con el inicio de la temporada de calor en Miami-Dade, en una jornada con un índice térmico estimado en 38 °C (100 °F).

Según el Florida Policy Institute, el cambio climático intensificó y adelantado estos episodios, generando un aumento de enfermedades asociadas al calor.

Florida encabeza las estadísticas nacionales de atenciones de urgencia y hospitalizaciones por esta causa, lo que incrementa el riesgo para quienes trabajan en los viveros.

“Nuestras vidas penden de un hilo en estos viveros”, afirmó Mejía, responsabilizando a los grandes minoristas por “generar millones de USD a costa de nuestras vidas”.

La lucha por condiciones laborales dignas en los viveros de Miami-Dade continúa, mientras trabajadores y aliados buscan que el sector adopte modelos de protección ya implementados en otras industrias agrícolas.

El desenlace dependerá de la reacción de los comercios y del impacto de la presión social sobre la cadena de abastecimiento.

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