Trabajadores latinos de viveros marchan en Miami por condiciones más seguras: denuncian golpes de calor y presión de las grandes cadenas

La movilización liderada por la organización WeCount recorrió Coral Gables e hizo paradas en comercios que son clientes directos de viveros locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado viernes 1 de mayo, cientos de manifestantes recorrieron las calles de Coral Gables junto a trabajadores de viveros de Miami-Dade, exigiendo mayores garantías de seguridad laboral frente al intenso calor del sur de Florida.

La movilización, liderada por la organización WeCount, avanzó dos millas sobre la U.S. 1 e incluyó paradas en comercios como Trader Joe’s, Target, Aldi, Home Depot y Sprouts, clientes directos de los viveros que abastecen la mayoría de las plantas de interior comercializadas en Estados Unidos.

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El núcleo de la protesta fue el reclamo de que los minoristas solo adquieran plantas a viveros que cumplan un código de conducta vinculante elaborado por los trabajadores.

Este documento exige acceso a agua potable, descansos regulares, protección frente al calor y la presencia de supervisión independiente en los lugares de trabajo.

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Los viveros de Miami-Dade, que emplean a miles de trabajadores, presentan condiciones laborales que son objeto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones sindicales y de salud laboral.

Cientos de manifestantes y trabajadores de viveros de Miami-Dade exigen mayores garantías de seguridad laboral frente al calor extremo en Florida (Captura El Nuevo Herald)

Según una encuesta reciente de WeCount en el condado, casi el 90% de los empleados reportó lesiones o enfermedades en el trabajo, incluidas intoxicaciones por pesticidas y golpes de calor.

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Un tercio de los trabajadores señaló la falta de agua potable, y el 60% declaró no haber recibido nunca un día de enfermedad pagado.

Condiciones laborales y problemas de salud en los viveros de Miami-Dade

Ana Mejía, ex trabajadora del sector y actual líder sindical, relató que llegó a podar hasta 101 plantas por hora bajo temperaturas extremas, sin garantías mínimas de bienestar.

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En septiembre de 2022, sufrió un golpe de calor que la dejó convulsionando durante la jornada, pero temió informar a sus superiores por miedo a perder su empleo y no poder sostener económicamente a su familia.

Este tipo de situaciones se agravó tras la decisión de la Legislatura de Florida de prohibir ordenanzas municipales que protejan a los empleados del calor, incluso durante los veranos más intensos. Como consecuencia, los trabajadores quedaron con escasas herramientas legales para exigir mejoras.

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Estrategia de presión y respuesta de los minoristas

Ante la ausencia de protección normativa, los empleados y la organización WeCount decidieron llevar su reclamo directamente a los comercios y consumidores.

La estrategia toma como referencia el Fair Food Program, que llevó a grandes cadenas a comprar solo a proveedores que respetan derechos básicos como acceso al agua y pausas adecuadas.

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Casi el 90% de los empleados de viveros en Miami-Dade reportó lesiones o enfermedades laborales, según una reciente encuesta de WeCount (Captura El Nuevo Herald)

En esta ocasión, WeCount envió solicitudes a los principales minoristas para dialogar sobre el contrato propuesto de Planting Justice.

Solo Ikea respondió, indicando que ya cuenta con un “código de conducta para proveedores” y descartando una reunión por el momento.

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Durante la movilización, grupos de trabajadores ingresaron a cada tienda para entregar el contrato y exponer las condiciones laborales en los viveros.

Los gerentes argumentaron que las decisiones de compra se toman a nivel corporativo. Home Depot, en declaraciones a El Nuevo Herald, afirmó que “establecen estándares de abastecimiento” y atienden denuncias de violaciones a los derechos laborales, pero recordaron que sus directrices se ajustan a la legislación vigente, que no contempla límites de temperatura ni protecciones obligatorias contra el calor a nivel federal.

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Riesgos climáticos y salud de los trabajadores

La protesta coincidió con el inicio de la temporada de calor en Miami-Dade, en una jornada con un índice térmico estimado en 38 °C (100 °F).

Según el Florida Policy Institute, el cambio climático intensificó y adelantado estos episodios, generando un aumento de enfermedades asociadas al calor.

Florida encabeza las estadísticas nacionales de atenciones de urgencia y hospitalizaciones por esta causa, lo que incrementa el riesgo para quienes trabajan en los viveros.

“Nuestras vidas penden de un hilo en estos viveros”, afirmó Mejía, responsabilizando a los grandes minoristas por “generar millones de USD a costa de nuestras vidas”.

La lucha por condiciones laborales dignas en los viveros de Miami-Dade continúa, mientras trabajadores y aliados buscan que el sector adopte modelos de protección ya implementados en otras industrias agrícolas.

El desenlace dependerá de la reacción de los comercios y del impacto de la presión social sobre la cadena de abastecimiento.