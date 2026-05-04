Estados Unidos

Una mujer fue detenida en Tampa por una denuncia de maltrato animal

El hecho ocurrió cuando las autoridades analizaron un video divulgado por la policía del condado de Hillsborough, donde se observan acciones violentas contra un cachorro

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La mujer se registró como Imania Davis, de 33 años, quien fue arrestada y enfrenta seis cargos por crueldad animal agravada. Video: X@HCSOSheriff

Una mujer de 33 años fue detenida en Tampa, Florida, luego de que una cámara de seguridad registrara el 30 de abril cómo arrojaba y pateaba a un cachorro pequeño, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Hillsborough.

Quién es la mujer detenida en Tampa por maltrato animal

La sospechosa fue registrada como Imania Davis, quien enfrenta seis cargos de crueldad agravada contra animales, según informó la policía local del condado de Hillsborough.

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La grabación, divulgada por las autoridades, muestra a la mujer recogiendo al perro por el cuello y lanzándolo hacia una carretera dentro de un parque de casas móviles. Más tarde, tras hacer que el animal regresara hacia ella, la mujer lo pateó y luego lo arrojó nuevamente, esta vez a una distancia de unos 3 metros (10 pies), detallaron los investigadores.

Según declaró el sheriff Chad Chronister durante una conferencia de prensa difundida por WWSB/Gray News, el cachorro solo buscaba “amor y atención y afecto”. El animal logró sobrevivir aunque resultó con una fractura en la pata, de acuerdo con el informe veterinario citado por la policía.

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La grabación, divulgada por las autoridades, muestra a la mujer recogiendo al perro por el cuello y lanzándolo hacia una carretera dentro de un parque de casas móviles. Foto: X @HCSOSheriff
La grabación, divulgada por las autoridades, muestra a la mujer recogiendo al perro por el cuello y lanzándolo hacia una carretera dentro de un parque de casas móviles. Foto: X @HCSOSheriff

Qué se sabe sobre la detención y el estado del animal

Las autoridades informaron que el perro fue atendido y no pudieron confirmar si el animal tenía propietario hasta ese momento. Imania Davis quedó detenida con una fianza de USD 75.000.

Maltrato de perros en Estados Unidos: cifras de abandono, sacrificio y denuncias en 2025

En Estados Unidos, el maltrato de perros continúa representando una problemática significativa en 2025, de acuerdo con reportes recientes de organizaciones especializadas y refugios nacionales.

Según el análisis publicado por la World Animal Foundation, los perros constituyen aproximadamente el 65% de los casos de abuso animal reportados en el país, una tendencia que se mantiene estable en la última década.

El informe de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) detalló que 5,7 millones de perros y gatos ingresaron a refugios estadounidenses durante 2025, de los cuales 320.000 perros fueron sacrificados.

Este dato refleja una ligera reducción en los ingresos a refugios respecto al año anterior, pero mantiene la preocupación por la alta tasa de abandono y el destino incierto de miles de animales cada año.

La World Animal Foundation enfatizó que menos del 0,01% de los casos de maltrato animal son denunciados a las autoridades, lo que dificulta la aplicación efectiva de las leyes vigentes a nivel estatal.

Actualmente, todos los estados con excepción de Iowa contemplan penas de delito grave para quienes cometen crueldad animal en la primera infracción. El reporte agregó que más de 10.000 criaderos industriales de perros (“puppy mills”) operan en Estados Unidos, donde las condiciones suelen ser precarias y los animales son expuestos a explotación reproductiva.

Cómo denunciar un maltrato animal en Tampa

Según información disponible en la página oficial del condado de Hillsborough, cualquier persona que sea testigo de un caso de maltrato animal puede realizar una denuncia contactando aAnimal Controla través del número de teléfono (813) 744-5660 o enviando un correo electrónico a animalcontrol@hcfl.gov.

De acuerdo con el portal del condado de Hillsborough, las denuncias pueden realizarse de forma anónima, aunque proporcionar datos de contacto facilita el seguimiento de los casos. La institución detalla que todas las quejas se investigan siguiendo protocolos establecidos y, si corresponde, pueden derivar en sanciones administrativas o penales contra los responsables.

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