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Influencer japonés se viraliza por videos con IA donde entra en escenas de películas famosas

El creador de contenido utiliza inteligencia artificial para insertarse en escenas de películas, así como crear nuevas historias

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Los videos del influencer japonés muestran interacciones generadas con IA dentro de fragmentos de películas reconocidas. (Instagram)

El creador de contenido japonés conocido como Furufuru, activo en Instagram bajo el usuario @furufurusepicadventure, ha ganado visibilidad en plataformas digitales tras la publicación de una serie de videos generados con inteligencia artificial en los que interactúa dentro de escenas de películas reconocidas.

El influencer inició su actividad en la plataforma en abril de 2026, centrando su contenido en producciones audiovisuales elaboradas con herramientas de inteligencia artificial.

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Sus publicaciones se caracterizan por integrar su imagen dentro de fragmentos de películas y modificar las narrativas originales mediante intervenciones digitales.

Uno de los videos más recientes difundidos en su cuenta muestra una secuencia compuesta por distintas escenas de cine en las que el creador aparece insertado en los acontecimientos.

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Furufuru utilizó la IA para poder rehacer escenas de películas icónicas. (Instagram)
Furufuru utilizó la IA para poder rehacer escenas de películas icónicas. (Instagram)

El material, que ya cuenta con 96 mil “me gusta”, comienza con una escena de la película Charlie y la fábrica de chocolate, en la que Furufuru interactúa con Willy Wonka, a quien le retira el sombrero, revelando su calvicie, por lo que el personaje interpretado por Jhonny Depp va tras de él.

La secuencia continúa con una escena de la película Thor, en la que el creador intercambia el martillo del personaje principal por un martillo de juguete.

Posteriormente, el video incluye una aparición en la película de terror It, en la que mientras el terrorífico payaso mira fijamente a la cámara, el influencer interviene y se abalanza sobre Pennywise.

En otra parte del clip, Furufuru aparece en la película Mi pobre angelito, donde ayuda al personaje interpretado por Macaulay Culkin a enfrentar a los ladrones que ingresan a su vivienda.

Furufuru aparece en una escena de "Mi pobre angelito" con Macaulay Culkin. (Captura de video)
Furufuru aparece en una escena de "Mi pobre angelito" con Macaulay Culkin. (Captura de video)

Por si fuera poco, el video también incorpora una secuencia de la película El aro, en la que el personaje de la niña que emerge de la televisión es levantado por el propio creador de contenido y retirado del lugar.

Más adelante, aparece en una escena junto a los personajes de la saga Rápidos y furiosos, conduciendo una motocicleta mientras interactúa con el grupo principal.

Otra de las secuencias incluidas lo muestra participando en una escena inspirada en la película La La Land, donde aparece bailando junto a los personajes interpretados por Emma Stone y Ryan Gosling.

El video concluye con una escena de la película animada Monsters, Inc., en la que Furufuru aparece saliendo por una de las puertas del universo ficticio, mientras los personajes Mike Wazowski y James P. Sullivan observan la situación.

Furufuru terminó su video con una escena de "Monsters Inc.". (Furufuru)
Furufuru terminó su video con una escena de "Monsters Inc.". (Furufuru)

El contenido forma parte de una serie de publicaciones del creador, en las que utiliza inteligencia artificial para integrarse en escenas de producciones cinematográficas de distintos géneros, combinando elementos de acción, animación, comedia y terror.

Estas piezas han sido difundidas en su cuenta de Instagram desde el inicio de su actividad en la plataforma en abril de 2026.

Curiosamente, Furufuru en japonés es una onomatopeya que describe un movimiento tembloroso, suave o vibrante. Se utiliza comúnmente en los mangas para describir la textura de alimentos como gelatina o para indicar que algo o alguien está temblando ligeramente.

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