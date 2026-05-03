Retiran envases térmicos por fallas que provocaron ceguera en tres personas

Los modelos Stainless King Food Jars y Sportsman Food & Beverage Bottles de Thermos presentan riesgo de expulsión violenta de tapones al abrirse.

La marca Thermos, reconocida por sus envases térmicos para alimentos y bebidas, anunció el retiro voluntario de más de 8 millones de frascos y botellas en Estados Unidos debido a un defecto que ha provocado lesiones graves, incluida la pérdida permanente de visión en tres personas. La decisión se tomó luego de que la compañía recibiera numerosos reportes sobre la expulsión violenta de los tapones al abrir los recipientes, según informaron autoridades federales y la propia empresa.

La medida afecta a dos líneas principales de productos: Stainless King Food Jars y Sportsman Food & Beverage Bottles. De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), aproximadamente 5,8 millones de frascos y 2,3 millones de botellas forman parte del retiro voluntario, lo que abarca artículos vendidos desde marzo de 2008 hasta julio de 2024 en Target, Walmart y plataformas en línea como Amazon y la página oficial de Thermos. El costo promedio de estos productos ronda los USD 30.

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Incidentes y modelos afectados

Tal como reportó Fox Business, el defecto consiste en la ausencia de un mecanismo de alivio de presión en el centro del tapón. Esta carencia permite la acumulación de presión cuando se almacenan alimentos o líquidos perecederos por períodos prolongados.

Según el aviso oficial, esto puede provocar que, al intentar abrir los recipientes, el tapón sea expulsado de forma repentina y violenta, lo que representa un riesgo de lesiones por impacto y cortes. Entre los incidentes, tres consumidores sufrieron daños irreversibles en la visión tras recibir un golpe directo en el ojo. Otros 27 usuarios reportaron lesiones por impacto y laceraciones que requirieron atención médica.

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Los modelos involucrados son los Thermos Stainless King Food Jars SK3000 (16 oz) y SK3020 (24 oz), fabricados antes de julio de 2023, y todas las Thermos Sportsman Food & Beverage Bottles con el número de modelo SK3010 (40 oz). Estos productos se comercializaron en diversos colores y llevan el logo de Thermos en el lateral, con números de modelo impresos en la base. El retiro abarca tanto frascos como botellas fabricados en China y Malasia.

La CPSC y Thermos han sido enfáticas en su recomendación a los consumidores: deben dejar de usar de inmediato los productos afectados y contactar a la empresa para recibir un tapón de reemplazo o una nueva botella, según el modelo correspondiente.

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Tapones afectados y no afectados, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), muestran la diferencia clave en el mecanismo de alivio de presión responsable del retiro de millones de productos Thermos.

Cómo iniciar el proceso de reemplazo

El procedimiento de reposición varía. Quienes tengan los frascos SK3000 o SK3020 deben enviar una fotografía del tapón eliminado a la empresa para recibir un recambio. Quienes posean la botella SK3010 deben enviar el producto completo con una etiqueta prepagada proporcionada por Thermos.

La empresa indica en su portal de atención que el procesamiento y envío del repuesto o reemplazo tarda entre siete y nueve semanas desde la recepción y verificación de los datos.

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“Si cree que su producto está afectado, por favor acceda a https://support.thermos.com y siga las instrucciones para solicitar un tapón de reemplazo o el producto correspondiente”, indica el comunicado de Thermos citado por Good Morning America. Además, la empresa habilitó la línea telefónica 662-563-6822 para consultas adicionales, disponible de 7 a 15:30 horas (CST).