Estados Unidos

Retiran envases térmicos por fallas que provocaron ceguera en tres personas

Las autoridades federales advirtieron sobre un fallo en el sistema de presión de varios envases Thermos que causó lesiones graves. Recomiendan suspender su uso y solicitar un reemplazo seguro

Guardar
Tres productos Thermos: un termo de comida azul, una botella térmica gris y un termo de comida rojo, con tapas metálicas, sobre fondo gris.
Los modelos Stainless King Food Jars y Sportsman Food & Beverage Bottles de Thermos presentan riesgo de expulsión violenta de tapones al abrirse.

La marca Thermos, reconocida por sus envases térmicos para alimentos y bebidas, anunció el retiro voluntario de más de 8 millones de frascos y botellas en Estados Unidos debido a un defecto que ha provocado lesiones graves, incluida la pérdida permanente de visión en tres personas. La decisión se tomó luego de que la compañía recibiera numerosos reportes sobre la expulsión violenta de los tapones al abrir los recipientes, según informaron autoridades federales y la propia empresa.

La medida afecta a dos líneas principales de productos: Stainless King Food Jars y Sportsman Food & Beverage Bottles. De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), aproximadamente 5,8 millones de frascos y 2,3 millones de botellas forman parte del retiro voluntario, lo que abarca artículos vendidos desde marzo de 2008 hasta julio de 2024 en Target, Walmart y plataformas en línea como Amazon y la página oficial de Thermos. El costo promedio de estos productos ronda los USD 30.

PUBLICIDAD

Incidentes y modelos afectados

Tal como reportó Fox Business, el defecto consiste en la ausencia de un mecanismo de alivio de presión en el centro del tapón. Esta carencia permite la acumulación de presión cuando se almacenan alimentos o líquidos perecederos por períodos prolongados.

Según el aviso oficial, esto puede provocar que, al intentar abrir los recipientes, el tapón sea expulsado de forma repentina y violenta, lo que representa un riesgo de lesiones por impacto y cortes. Entre los incidentes, tres consumidores sufrieron daños irreversibles en la visión tras recibir un golpe directo en el ojo. Otros 27 usuarios reportaron lesiones por impacto y laceraciones que requirieron atención médica.

PUBLICIDAD

Los modelos involucrados son los Thermos Stainless King Food Jars SK3000 (16 oz) y SK3020 (24 oz), fabricados antes de julio de 2023, y todas las Thermos Sportsman Food & Beverage Bottles con el número de modelo SK3010 (40 oz). Estos productos se comercializaron en diversos colores y llevan el logo de Thermos en el lateral, con números de modelo impresos en la base. El retiro abarca tanto frascos como botellas fabricados en China y Malasia.

La CPSC y Thermos han sido enfáticas en su recomendación a los consumidores: deben dejar de usar de inmediato los productos afectados y contactar a la empresa para recibir un tapón de reemplazo o una nueva botella, según el modelo correspondiente.

Dos tapas circulares de producto, negra y gris, vistas desde arriba sobre un fondo gris. La izquierda tiene texto "Retirado del mercado"; la derecha, con mecanismo central visible, tiene "No retirado".
Tapones afectados y no afectados, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), muestran la diferencia clave en el mecanismo de alivio de presión responsable del retiro de millones de productos Thermos.

Cómo iniciar el proceso de reemplazo

El procedimiento de reposición varía. Quienes tengan los frascos SK3000 o SK3020 deben enviar una fotografía del tapón eliminado a la empresa para recibir un recambio. Quienes posean la botella SK3010 deben enviar el producto completo con una etiqueta prepagada proporcionada por Thermos.

La empresa indica en su portal de atención que el procesamiento y envío del repuesto o reemplazo tarda entre siete y nueve semanas desde la recepción y verificación de los datos.

“Si cree que su producto está afectado, por favor acceda a https://support.thermos.com y siga las instrucciones para solicitar un tapón de reemplazo o el producto correspondiente”, indica el comunicado de Thermos citado por Good Morning America. Además, la empresa habilitó la línea telefónica 662-563-6822 para consultas adicionales, disponible de 7 a 15:30 horas (CST).

Temas Relacionados

ThermosComisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados UnidosRetiro de ProductosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero duda que sea “aceptable”

El documento, de catorce puntos, incluye demandas como el levantamiento de sanciones y la retirada de fuerzas estadounidenses

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero duda que sea “aceptable”

El negocio detrás del Canal: quién decide cuánto vale cruzar por Panamá

El pago cercano a $4 millones por un cupo generó repercusión global y alimentó la percepción de un alza en los costos, aunque la ACP aclaró que se trata de una puja puntual determinada por la urgencia del mercado.

El negocio detrás del Canal: quién decide cuánto vale cruzar por Panamá

Autoridades interceptan una aeronave y decomisa 205 paquetes de cocaína en Costa Rica

Los agentes de seguridad, en conjunto con fuerzas de tres países, lograron detectar el ingreso ilegal de una avioneta, asegurando la droga y la nave tras un operativo que involucró coordinación aérea y terrestre

Autoridades interceptan una aeronave y decomisa 205 paquetes de cocaína en Costa Rica

El impactante video que muestra cuando un hombre con machete fue abatido en la estación Grand Central de Nueva York

Las imágenes muestran el desarrollo del enfrentamiento entre los oficiales y Anthony Griffin, quien atacó con un arma blanca a pasajeros y luego desafió a los uniformados antes de ser neutralizado en la zona de andenes

El impactante video que muestra cuando un hombre con machete fue abatido en la estación Grand Central de Nueva York

De vender sándwiches a la rampa de la NASA: El ingeniero costarricense detrás del éxito de Artemis II

Hace unos años las manos de Luis Vargas Palma se ocupaban de armar sándwiches en una cadena de comida rápida en Louisiana mientras los rechazos laborales se acumulaban en su bandeja de entrada. Hoy, esas mismas manos ajustaron los sistemas críticos de la nave Orion para asegurar la vida de los astronautas que orbitaron la Luna

De vender sándwiches a la rampa de la NASA: El ingeniero costarricense detrás del éxito de Artemis II

TECNO

Qué permisos debes evitar dar a las aplicaciones de tu celular

Qué permisos debes evitar dar a las aplicaciones de tu celular

Qué tecnología funciona como un “HDMI inalámbrico” y permite transmitir contenido 4K

Shakira en Copacabana: sus publicaciones en redes que ya palpitan el concierto en Rio de Janeiro

Esto es lo que pasa con tus datos en ChatGPT y así puedes protegerlos

Día de la Madre 2026: 50 frases cortas para felicitarlas en WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Steven Spielberg y James Cameron revelan cómo “2001: Una odisea del espacio” cambió sus vidas

Gene Simmons revela cómo la fama y el dinero cambiaron a Kiss y provocaron la salida de Ace Frehley

La honestidad brutal de Olivia Rodrigo: por qué su “boca muy grande” es su sello en la industria musical

George Clooney admite su incomodidad en las galas: “La atención mediática me resulta algo embarazosa”

MUNDO

Las FDI lanzaron un operativo contra más de 120 objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano

Las FDI lanzaron un operativo contra más de 120 objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero duda que sea “aceptable”

La Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece en estado crítico en Irán tras una huelga de hambre

Qatar advirtió al régimen de Irán sobre las repercusiones negativas internacionales de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz

El régimen de Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio