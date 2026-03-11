Las estafas con inteligencia artificial y criptomonedas provocan pérdidas récord de USD 119.000 millones al año en Estados Unidos

El Departamento de Vehículos de Nueva York anunció la recuperación de más de 13,6 millones de dólares en efectivo relacionados con investigaciones de robo y fraude, mostrando una mesa de oficina con dinero, esposas y documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de estafas en Estados Unidos está generando un impacto económico de enormes proporciones: al menos USD 119.000 millones por año en pérdidas, según una estimación de la Consumer Federation of America, la asociación de consumidores.

Este cálculo, basado en la subestimación sistémica de denuncias, da cuenta de la dimensión oculta del fenómeno y expone lagunas en el monitoreo oficial, lo que apunta a la urgencia de reforzar la protección de datos personales para frenar la sofisticación de fraudes como las estafas de inversiones con criptomonedas.

La Consumer Federation of America (CFA), citada por la cadena estadounidense de noticias NBC News, estima que la cantidad real de pérdidas provocadas por estafas supera ampliamente los registros oficiales. El organismo, encabezado por Ben Winters, responsable de inteligencia artificial y privacidad, elaboró esta cifra en base al subregistro identificado por la Bureau of Justice Statistics, la oficina federal de estadísticas de justicia de Estados Unidos, en un estudio de 2017: solo se informa formalmente el 14% de los casos.

El Departamento de Vehículos de Nueva York recuperó más de 13,6 millones de dólares en efectivo y bienes de lujo en casos de robo y fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, pudieron extrapolar el valor mínimo de dinero realmente perdido a manos de estafadores, una cifra que supera ampliamente las reportadas ante organismos federales. El FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos), a través de su Internet Crime Complaint Center, recogió reportes por USD 16.600 millones en pérdidas por estafas durante 2024, lo que supera su récord previo de 2023, cuando alcanzó los USD 12.500 millones.

El propio FBI reconoció que estas cifras reflejan apenas una porción de los hechos. El monto estimado por la CFA visibiliza este vacío: lo que se conoce públicamente es solo una parte del problema.

El subregistro de denuncias esconde la magnitud del fraude

El informe de la CFA pone de manifiesto que el subregistro en las denuncias oficiales genera una percepción distorsionada respecto al impacto real de las estafas. Utilizando la metodología basada en la tasa de reportes reales (14%), el organismo evidencia una brecha importante entre los datos oficiales y la verdadera escala de las pérdidas económicas.

El logotipo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) se muestra en el edificio en Washington, DC, EE.UU., 28 de noviembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

Esta aproximación deja en claro que la mayoría de los casos de fraude quedan fuera del radar estadístico y que la magnitud del problema requiere acciones más decididas.

Los registros de la Bureau of Justice Statistics y los datos del FBI muestran un crecimiento persistente de las denuncias, principalmente en delitos virtuales y financieros. Mientras tanto, la expectativa de las autoridades y de la propia CFA es que el avance tecnológico, sumado a la falta de regulación adecuada, siga alimentando este fenómeno.

Las estafas de inversiones lideran en número y daño económico

El análisis de la CFA, difundido por NBC News, muestra que las estafas de inversión —y en especial las relacionadas con criptomonedas— son el principal vector de pérdidas económicas en Estados Unidos. Según el relevamiento del FBI, el último año los estadounidenses denunciaron USD 6.600 millones en fraudes vinculados a inversiones.

Sin embargo, al ajustar la cifra por subregistro, la CFA estima que el impacto real ronda los USD 46.600 millones anuales para este tipo de delito.

La falta de regulación sobre data brokers facilita el acceso de estafadores a información personal sensible en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las metodologías más frecuentes es la modalidad denominada “pig butchering” (engorde y estafa prolongada): los timadores inician el contacto mediante mensajes de texto simulando errores de destinatario, desarrollan vínculos personales o románticos ficticios durante meses y alientan inversiones falsas en criptomonedas.

Estos esquemas buscan extraer la mayor cantidad posible de fondos utilizando plataformas fraudulentas.

La evolución de estas estafas se ha convertido en una amenaza cada vez mayor. Originalmente, muchas operaciones partían de centros en el sudeste asiático, donde se forzaba a víctimas de trata de personas a trabajar como estafadores. Ahora los delincuentes integran inteligencia artificial en sus operaciones, automatizando y expandiendo el alcance de las estafas, y reduciendo su dependencia de la mano de obra humana.

La falta de regulación de datos personales como puerta de entrada al fraude

La presencia masiva de información personal disponible sin restricciones en el mercado estadounidense constituye un elemento clave en la vulnerabilidad frente a las estafas. Ben Winters explicó a NBC News que la industria de los data brokers —operadores de bases de datos— funciona con escasa regulación federal y vende a los estafadores listados segmentados que contienen detalles sensibles, como tendencias adictivas o nivel de crédito.

Winters sostuvo que restringir o prohibir la actividad de estos intermediarios sería, en sus palabras, “una medida contundente para proteger a la gente”, ya que facilita el acceso a la información necesaria para las estafas más personalizadas y destructivas.

Ilustración fotográfica de billetes de un dólar. 28 abril 2017. REUTERS/Dado Ruvic

Un antecedente citado por NBC News fue el acuerdo de 2021 entre Epsilon Data Management, la empresa de marketing y datos estadounidense, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Epsilon Data Management aceptó pagar USD 127,5 millones a víctimas tras haber sido acusada de vender información sensible de adultos mayores a redes de estafa.

Winters sintetizó la situación: “Puedes comprar una lista, muy barata, de personas para orientar tu estafa de inversiones. Y puedes apuntar a personas que han mostrado tendencias adictivas o que tienen mucho crédito”.

Estas prácticas colocan la protección de datos en el centro del debate sobre el crecimiento de los fraudes digitales.

De acuerdo con las proyecciones de la CFA, si no se implementan regulaciones más estrictas sobre la acción de los data brokers, la cantidad y nivel de sofisticación de las estafas continuará aumentando, impulsada también por el desarrollo y utilización de inteligencia artificial por parte de las redes delictivas.