Delta Air Lines suspendió el servicio de comidas y bebidas: a qué vuelos afecta

Delta Air Lines suspendió temporalmente todo el servicio de comidas y bebidas a bordo en 450 vuelos diarios REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo

Delta Air Lines suspendió temporalmente todo el servicio de comidas y bebidas a bordo en 450 vuelos diarios, una medida que afecta principalmente a rutas nacionales en Estados Unidos desde el 10 de junio de 2024, de acuerdo con declaraciones de la compañía recogidas por People.

La decisión de Delta Air Lines responde a problemas logísticos y de abastecimiento en la cadena de suministro. La suspensión impacta a pasajeros de vuelos nacionales seleccionados, quienes no recibirán servicio de comidas ni bebidas hasta nuevo aviso.

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A qué rutas afecta la nueva medida de Delta Airlines

Según información aportada a People, la restricción se aplica en rutas domésticas específicas, lo que representa una parte considerable de las operaciones diarias de la aerolínea. Los pasajeros de vuelos afectados no tendrán acceso a refrigerios, comidas ni bebidas durante el trayecto.

La medida incluye todas las clases de cabina, tanto económica como preferente, y no diferencia entre distintos horarios o la duración de los vuelos. Representantes de la empresa explicaron a People que la afectación se limita en principio a rutas nacionales, sin cambios anunciados para vuelos internacionales.

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Según información aportada a People, la restricción se aplica en rutas domésticas específicas, lo que representa una parte considerable de las operaciones diarias de la aerolínea (Reuters)

Razones operativas detrás de la medida

La compañía atribuyó la suspensión a problemas en la cadena de suministro que obstaculizan el abastecimiento adecuado de los aviones. People detalló que Delta enfrentó dificultades para reponer productos y que, por este motivo, se incorporó una modificación directa y temporal en el servicio a bordo.

No se ha definido una fecha para la reanudación normal del servicio. Mientras persista la falta de suministros suficientes, la prioridad es mantener la operación regular de los vuelos nacionales, ajustando temporalmente la oferta.

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Consejos para los pasajeros ante la suspensión del servicio

Ante la suspensión, la empresa recomienda a los viajeros de rutas nacionales llevar consigo alimentos y bebidas aptos para consumo personal, ya que los servicios habituales permanecerán interrumpidos. Delta actualiza la información a través de sus canales digitales y sugiere consultar antes de abordar, indicó People.

El personal continúa brindando asistencia a quienes tengan dudas sobre el servicio de a bordo en los vuelos afectados. Por el momento, no se han anunciado restricciones adicionales más allá de la suspensión de la oferta de comidas y bebidas durante el vuelo.

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