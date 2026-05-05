Estados Unidos

El riesgo de apagones en Nueva York este verano: señales de alerta y medidas clave para los ciudadanos

Las autoridades locales advierten sobre posibles interrupciones del suministro eléctrico debido al descenso en la capacidad de reserva energética, instando a la población a prepararse ante escenarios de alta demanda y a consultar los canales oficiales ante cualquier contingencia

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Calle de Nueva York en la oscuridad con siluetas de peatones, luces de vehículos y luces rojas intermitentes de emergencia. El cielo es naranja rojizo
El margen de reserva eléctrica en Nueva York alcanza su nivel más bajo desde 2013, lo que aumenta la posibilidad de apagones en verano (Reuters)

El riesgo de apagones en Nueva York este verano generó preocupación entre las autoridades, que advierten sobre una posible interrupción del suministro eléctrico debido al menor margen de reserva eléctrica en más de una década.

Organismos como el New York Independent System Operator (NYISO) y NYC Emergency Management enfatizan la importancia de la prevención e instan a la población a informarse a través de canales oficiales, según Infobae.

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El margen de reserva eléctrica en Nueva York cayó a su nivel más bajo desde 2013, lo que incrementa el riesgo de apagones ante el calor extremo y el aumento del consumo energético.

De acuerdo con el informe presentado por el NYISO el 3 de mayo de 2026, la capacidad de reserva descendió por debajo del 16% recomendado para garantizar el suministro durante el verano, la cifra más baja en más de una década.

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Esta situación eleva la posibilidad de interrupciones temporales si se presentan olas de calor prolongadas o fallas en plantas clave, según el Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York.

El NYISO y NYC Emergency Management advierten sobre cortes de luz debido al incremento del consumo energético y las olas de calor (REUTERS/Eduardo Munoz)
El NYISO y NYC Emergency Management advierten sobre cortes de luz debido al incremento del consumo energético y las olas de calor (REUTERS/Eduardo Munoz)

Aunque no existe una alerta roja inmediata, las autoridades subrayan la necesidad de mantenerse atentos y preparados.

Cómo anticipar y actuar ante un posible apagón en Nueva York

La principal recomendación de organismos oficiales como el NYISO, el Departamento de Servicios Públicos y la empresa Con Edison es estar atentos a los mensajes de texto, correos electrónicos y avisos oficiales que soliciten reducir el consumo eléctrico durante los momentos críticos de calor.

Estas alertas pueden ser emitidas por Con Edison y agencias del gobierno local, y buscan evitar picos de demanda que sobrepasen la capacidad del sistema.

Entre los signos físicos que pueden anticipar un apagón figuran fluctuaciones en el voltaje, parpadeo de luces y mal funcionamiento de electrodomésticos.

Es fundamental consultar los anuncios sobre cortes programados rotativos en medios oficiales y revisar regularmente la página de Con Edison para identificar barrios potencialmente afectados.

El informe del NYISO detalla que la capacidad de reserva cayó por debajo del 16% recomendado, elevando las alertas sobre la red eléctrica (REUTERS/Kylie Cooper)
El informe del NYISO detalla que la capacidad de reserva cayó por debajo del 16% recomendado, elevando las alertas sobre la red eléctrica (REUTERS/Kylie Cooper)

Las autoridades insisten en la necesidad de distinguir entre un apagón general y un corte programado rotativo para comprender la magnitud de cada evento y responder adecuadamente a los comunicados públicos.

Recomendaciones oficiales y recursos clave para la población

La preparación previa reduce los efectos de un corte eléctrico prolongado. NYC Emergency Management y Con Edison recomiendan contar con linternas, pilas, cargadores portátiles y tener los teléfonos móviles completamente cargados antes de las horas de mayor demanda.

Se aconseja también evitar el uso de ascensores cuando se anuncian cortes para prevenir incidentes.

En caso de un apagón prolongado o temperaturas extremas, las autoridades sugieren acudir a los centros de enfriamiento habilitados por la ciudad.

La página oficial del gobierno de Nueva York proporciona información sobre la ubicación y disponibilidad de estos centros.

Personas mayores, familias con niños pequeños y quienes tengan condiciones de salud preexistentes deben notificar su situación a las autoridades para recibir asistencia prioritaria durante emergencias.

Vista horizontal de una subestación eléctrica con el logo de Con Edison a la izquierda, y el skyline de Nueva York al fondo, bajo un cielo naranja nublado.
El uso de linternas, cargadores portátiles y evitar ascensores son medidas sugeridas ante avisos de cortes eléctricos o apagones prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio web del NYISO ofrece información sobre el estado del sistema y los pronósticos para el verano, mientras que las alertas del Departamento de Servicios Públicos y el mapa interactivo de incidentes de Con Edison permiten reportar y consultar cortes en tiempo real.

Estos recursos actualizados facilitan que la población afronte de manera eficaz cualquier contingencia asociada a la red eléctrica.

Mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades locales son acciones fundamentales para atravesar el verano en Nueva York con mayor seguridad, incluso ante un escenario de tensión en el sistema eléctrico.

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