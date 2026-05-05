Costa Rica

Rodrigo Chaves al despedirse de su mandato en Costa Rica: “Dejamos un país mucho mejor del que recibimos”

En su último informe de labores, el presidente saliente defendió su gestión con cifras económicas, reducción de pobreza, inversión en infraestructura y una ofensiva contra el crimen, pero también lanzó críticas contra el Poder Judicial, la oposición y la “vieja casta”

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Rodrigo Chaves presentó su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa con un discurso de cierre marcado por cifras y confrontación política. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República
Rodrigo Chaves presentó su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa con un discurso de cierre marcado por cifras y confrontación política. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

En un discurso cargado de cifras, confrontación política y apelaciones emocionales, el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, presentó su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa, marcando el cierre de una administración que, según afirmó, transformó profundamente al país. “Me presento con la frente en alto y la tranquilidad del deber cumplido”, dijo al iniciar su intervención, en la que defendió su legado y proyectó continuidad bajo el próximo gobierno.

El mandatario afirmó que Costa Rica “no es la misma de hace cuatro años” y aseguró que su gobierno logró rescatar al país de una situación cercana al colapso económico, enfrentando, según su versión, la resistencia de sectores políticos, institucionales y mediáticos.

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De la crisis al crecimiento: el eje económico

Uno de los pilares del discurso fue la recuperación económica. Chaves destacó que su administración recibió un país con una deuda equivalente al 67% del PIB, desempleo del 12% e inflación del 8,7%, y que ahora entrega una economía “sana, próspera y estable”.

Según detalló, la deuda se redujo al 58,3% del PIB, mientras que la inflación no solo fue contenida, sino que llegó a niveles negativos en algunos momentos. Además, destacó un crecimiento económico sostenido en los últimos años: 5,5% en 2022, 4,8% en 2023, 4,1% en 2024 y 4,6% en 2025, en línea con estimaciones de la OCDE.

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El mandatario también subrayó la atracción de más de 19,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y el fortalecimiento del régimen de zonas francas, que calificó como uno de los motores clave del desarrollo. “Detrás de cada cifra hay un costarricense que vive mejor”, afirmó, respondiendo a las críticas sobre el impacto real de la macroeconomía en la vida cotidiana.

El mandatario defendió la reducción de la deuda, la inflación y el desempleo como principales logros económicos de su administración. Universidad de Costa Rica
El mandatario defendió la reducción de la deuda, la inflación y el desempleo como principales logros económicos de su administración. Universidad de Costa Rica

Reducción de pobreza y empleo: “no regalamos pescado”

En materia social, el presidente aseguró que más de 113,000 hogares, equivalentes a unas 414,000 personas, salieron de la pobreza durante su gestión. Según los datos presentados, la tasa pasó de 23% a 15,2% al cierre de 2025.

También destacó la reducción de la pobreza multidimensional de 14,3% a 9,9%, así como la disminución del desempleo hasta el 6,3%, una de las cifras más bajas en la historia reciente del país.

El programa BRETE y las reformas en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) fueron señalados como claves en esta estrategia. “No regalamos pescado, enseñamos a pescar”, expresó, al tiempo que defendió un cambio en el enfoque de subsidios hacia generación de oportunidades.

En vivienda, el gobierno reportó más de 2,700 familias con casa propia, además de inversiones millonarias en bonos habitacionales y soluciones en territorios indígenas.

Chaves presentó su informe de labores frente a diputados, su gabinete, cancilleres y autoridades religiosas. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República
Chaves presentó su informe de labores frente a diputados, su gabinete, cancilleres y autoridades religiosas. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

Infraestructura: obras como bandera política

Otro de los ejes centrales del informe fue la infraestructura. Chaves afirmó que su administración invirtió más de 2,500 millones de dólares en obras públicas, incluyendo carreteras, educación, agua potable y transporte.

Entre los proyectos destacados mencionó el avance de la carretera San José-San Ramón, el cierre del anillo de Circunvalación tras décadas de atraso, y mejoras en la ruta 32, clave para el comercio exterior.

También resaltó el programa PROERE, con más de 500 obras ejecutadas, así como la entrega de 685 proyectos educativos y cerca de 1.000 en ejecución.

En agua potable, el gobierno reportó 71 acueductos construidos o mejorados, mientras que en territorios indígenas aseguró haber invertido más de 12.000 millones de colones en infraestructura, vivienda y electrificación.

Seguridad: cifras récord y mano dura

El combate al crimen organizado ocupó un espacio relevante en el discurso. El presidente defendió una estrategia basada en tecnología, fortalecimiento policial y reformas al sistema penitenciario.

Indicó que durante su gobierno se incautaron más de 191,000 kilos de droga y que Costa Rica se posicionó como el sexto país de América Latina en decomisos de cocaína en 2025.

Asimismo, destacó la implementación de escáneres en puertos y fronteras, asegurando que el país se convirtió en “el primero del mundo en escanear todo lo que sale de sus fronteras”.

En términos de seguridad interna, afirmó que los delitos contra la propiedad se redujeron en un 24% y que los homicidios registraron tres años consecutivos de disminución.

El fortalecimiento policial también fue parte del balance: más de 17,400 oficiales activos, aumento salarial para 19,000 agentes y la construcción de nuevas delegaciones.

La seguridad fue uno de los ejes centrales, con cifras récord en incautación de droga y fortalecimiento policial. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
La seguridad fue uno de los ejes centrales, con cifras récord en incautación de droga y fortalecimiento policial. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

Confrontación política y críticas a instituciones

Más allá de los números, el discurso estuvo marcado por un fuerte tono político. Chaves denunció la existencia de una “vieja casta” que, según dijo, intentó frenar su gobierno mediante bloqueos legislativos, decisiones judiciales y campañas mediáticas.

Cuestionó abiertamente al Poder Judicial, al que pidió una “reforma profunda”, y criticó a la Asamblea Legislativa anterior por obstaculizar proyectos clave. “Confundir oposición con obstrucción es una perversión”, afirmó, en uno de los momentos más duros de su intervención.

También aseguró haber enfrentado intentos de “golpes de Estado judiciales” y defendió su estilo confrontativo como una necesidad frente a lo que calificó como una estructura institucional resistente al cambio.

Un cierre con mensaje político y simbólico

En la parte final de su discurso, el presidente celebró la continuidad del oficialismo tras las elecciones y expresó su respaldo a la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, a quien instó a “no aflojar, sino apretar más duro”.

Además, destacó hitos simbólicos como el primer Congreso con mayoría femenina y el hecho de que una mujer entregue la banda presidencial a otra, en referencia a Yara Jiménez Fallas.

El mandatario cerró con un tono emotivo, apelando a la imagen de una familia costarricense compartiendo la cena como símbolo del verdadero impacto de su gestión. “Es ahí donde se mide si todo valió la pena”, dijo.

Mandatario asistió acompañado de la primera dama, Signe Zeikate. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República
Mandatario asistió acompañado de la primera dama, Signe Zeikate. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

Balance de una gestión marcada por resultados y polarización

El último informe de Rodrigo Chaves no solo defendió los logros en economía, reducción de pobreza, infraestructura y seguridad, sino también evidenció una relación tensa con otros poderes del Estado y sectores políticos.

Con una aprobación que ronda el 77%, el presidente cierra su mandato convencido de haber iniciado una transformación estructural. “Dejo un país sustancialmente mejor”, afirmó y concluyó diciendo que “no es un gobierno ni un presidente, sino una luz que debe seguir encendida”.

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