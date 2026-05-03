Estados Unidos

Lotería Powerball: números ganadores del 2 de mayo de 2026

Como cada sábado, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su más reciente sorteo millonario

Guardar
Para ganar el premio mayor de Powerball tienes que coincidir con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el premio mayor de Powerball tienes que coincidir con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Powerball, una de las loterías de Estados Unidos que entregan millones de dólares en premios, difundió los números ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: sábado 2 de mayo del 2026

PUBLICIDAD

Resultados ganadores: 42 37 65 52 14 25

Multipler: 3x

PUBLICIDAD

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

Powerball: ¿cómo se juega?

Powerball es una de las loterías más populares del mundo (AP)
Powerball es una de las loterías más populares del mundo (AP)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego decidir un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

Resultados PowerballÚltimas actualizacionesLoterías de EEUUPowerball números ganadores EEUUpowerball

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sinaproc mantiene alerta por lluvias en Panamá hasta el 4 de mayo

Las condiciones climáticas ya han dejado rescates, daños estructurales y una víctima fatal.

Sinaproc mantiene alerta por lluvias en Panamá hasta el 4 de mayo

Doble crimen en Long Island: acusan a salvadoreño indocumentado por el asesinato de dos mujeres

Las autoridades del Condado de Nassau informaron que un individuo de 22 años en condición migratoria irregular fue capturado tras la muerte violenta de dos personas con quienes compartía vivienda y trabajo

Doble crimen en Long Island: acusan a salvadoreño indocumentado por el asesinato de dos mujeres

El periodismo nicaragüense en el exilio enfrenta precarización y amenazas, según Maryorit Guevara

Las restricciones económicas, la falta de contratos y la presión sobre las fuentes afectan gravemente la capacidad de las reporteras migrantes para ejercer su labor fuera de Nicaragua, de acuerdo con testimonios recogidos en España

El periodismo nicaragüense en el exilio enfrenta precarización y amenazas, según Maryorit Guevara

La FDA aprueba el primer fármaco degradador proteico para cáncer de mama

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos concede luz verde a un nuevo tratamiento dirigido a pacientes adultos con tumores resistentes a terapias previas que presentan receptores de estrógeno positivos, HER2 negativos y mutación del gen ESR1

La FDA aprueba el primer fármaco degradador proteico para cáncer de mama

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero duda que sea “aceptable”

El documento, de catorce puntos, incluye demandas como el levantamiento de sanciones y la retirada de fuerzas estadounidenses

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero duda que sea “aceptable”

TECNO

Los Oscar, firmes contra la IA: actores y guiones creados con esta tecnología nunca serán nominados

Los Oscar, firmes contra la IA: actores y guiones creados con esta tecnología nunca serán nominados

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Meta acelera hacia su próximo objetivo: construir robots humanoides con IA avanzada

Youtube en Chile: la lista de los 10 videos más populares de este sábado

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Steven Spielberg y James Cameron revelan cómo “2001: Una odisea del espacio” cambió sus vidas

Gene Simmons revela cómo la fama y el dinero cambiaron a Kiss y provocaron la salida de Ace Frehley

La honestidad brutal de Olivia Rodrigo: por qué su “boca muy grande” es su sello en la industria musical

George Clooney admite su incomodidad en las galas: “La atención mediática me resulta algo embarazosa”

MUNDO

Irán: el desempleo aumenta y la crisis económica se profundiza tras las semanas más intensas de la guerra en Medio Oriente

Irán: el desempleo aumenta y la crisis económica se profundiza tras las semanas más intensas de la guerra en Medio Oriente

Las FDI lanzaron un operativo contra más de 120 objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero duda que sea “aceptable”

La Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece en estado crítico en Irán tras una huelga de hambre

Qatar advirtió al régimen de Irán sobre las repercusiones negativas internacionales de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz