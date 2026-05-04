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Meryl Streep critica las películas de superhéroes de Marvel: “Muy aburrido”

La actriz cuestionó la tendencia del cine actual a dividir a los personajes en “buenos y malos”, en alusión al modelo de las películas de superhéroes

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Meryl Streep arrives for the Saturday Night Live 50: The Anniversary Special at 30 Rockefeller Plaza in New York City, U.S., February 16, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs
Meryl Streep cuestiona la “marvelización” del cine. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Meryl Streep criticó la forma en que las películas contemporáneas construyen a sus personajes, especialmente en el contexto del predominio del cine de superhéroes en la industria.

Durante una entrevista concedida en el marco de la promoción de la secuela de El diablo viste a la moda 2, la actriz abordó el tema al ser consultada sobre la representación de su personaje en la nueva entrega.

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En ese contexto, la artista señaló que observa una tendencia general en el cine actual hacia la simplificación de los roles narrativos.

“Creo que ahora tendemos a ‘marvelizar’ las películas. Tenemos a los villanos y tenemos a los buenos, y eso es muy aburrido”, afirmó.

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Meryl Streep aseguró que últimamente se "marveliza" a las películas, polarizando así el comportamiento de los héroes y villanos de una historia. (REUTERS/Jack Taylor)
Meryl Streep aseguró que últimamente se "marveliza" a las películas, polarizando así el comportamiento de los héroes y villanos de una historia. (REUTERS/Jack Taylor)

La famosa, de 78 años, añadió que, en su visión, esta estructura narrativa reduce la complejidad de los personajes y limita la representación de matices humanos dentro de las historias.

“Lo que es realmente interesante de la vida es que algunos héroes tienen fallas y algunos villanos son humanos e interesantes y tienen sus propias fortalezas”, expresó.

El término utilizado por Meryl Streep hace referencia a las producciones asociadas a Marvel, estudio responsable de franquicias de alto alcance comercial como Iron Man, Captain America, Black Panther y Hulk.

Estas películas han consolidado un modelo narrativo basado en la distinción clara entre héroes y antagonistas, ampliamente difundido en la cultura cinematográfica contemporánea.

Iron Man
Las películas de Marvel son una de las franquicias más exitosas de los últimos años. (Disney)

En su intervención, Streep contrastó ese enfoque con su preferencia por historias que presentan personajes con ambigüedad moral y emocional.

Eso es lo que me gusta de esta película. Es más compleja”, añadió en referencia a la nueva entrega de El diablo viste a la moda, donde retoma su papel de Miranda Priestly.

El regreso de la franquicia retoma la historia original estrenada en 2006, en la que Anne Hathaway interpreta a Andrea Sachs, quien vuelve a trabajar con la editora de moda Miranda Priestly. El personaje de Priestly está inspirado en la editora de moda Anna Wintour, figura reconocida en la industria editorial.

En el mismo contexto promocional, Streep también comentó sobre la evolución del entorno laboral retratado en la historia, señalando que el retrato del sector de la moda en la secuela incorpora elementos que reflejan cambios ocurridos en las últimas dos décadas.

El diablo viste a la moda 2
"El diablo viste a la moda 2", presenta una evolución en la industria de la moda. (Créditos: 20th Century Studios)

Creo que han encontrado algo verdadero sobre el negocio [de la moda] en la actualidad”, en referencia a los cambios que ha experimentado la industria desde la primera película.

Durante la entrevista, también se abordaron temas relacionados con el uso de tecnología en el entorno laboral. Al ser consultada sobre si su personaje utilizaría herramientas de inteligencia artificial, la artista respondió negativamente, indicando que contaría con asistentes para realizar ese tipo de tareas.

La película original El diablo viste a la moda está basada en la novela de Lauren Weisberger, quien se inspiró en su experiencia laboral en una publicación de moda. La historia se convirtió en una producción cinematográfica de amplio alcance tras su estreno en 2006.

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