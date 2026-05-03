Nueva York enfrenta su menor margen de reserva eléctrica en más de una década ante el avance del calor extremo

La llegada del verano pone a prueba la capacidad de respuesta ante la demanda energética más alta del año en Nueva York (Reuters)

El margen de reserva energética en el sistema eléctrico de Nueva York se redujo a 417 megavatios (MW) en vísperas del verano, el nivel más estrecho registrado en más de una década y uno de los más bajos de la historia, según el último informe del New York Independent System Operator (NYISO).

Un límite que, constituye una señal de advertencia seria ante la inminente llegada de temperaturas superiores a lo habitual, que podrían poner en riesgo la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico durante los picos de demanda.

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El descenso responde al cierre de centrales obsoletas, retrasos en la puesta en marcha de proyectos renovables y un aumento acelerado del consumo eléctrico por la proliferación del aire acondicionado, vehículos eléctricos y bombas de calor.

El margen actual alcanza para abastecer a aproximadamente 250.000 viviendas durante los momentos de uso máximo, una cifra considerablemente menor que el colchón de seguridad disponible hace un año.

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La red eléctrica opera bajo estrictos estándares regulatorios, pero enfrenta limitaciones por envejecimiento de la infraestructura y retrasos en renovables (AP)

El reporte anual presentado por el NYISO, detalla que la combinación de generación anticuada, limitaciones en la red de transmisión y la tendencia al alza en el uso eléctrico refleja un escenario donde los márgenes de confiabilidad continúan disminuyendo.

Solo en el último año, el margen de reserva se redujo a menos de la mitad, lo que intensifica la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de interrupciones o restricciones en el servicio, especialmente durante olas de calor persistentes.

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El informe también advierte que, en condiciones climáticas extremas, si se presentara una ola de calor con temperaturas promedio de 95 °F (35 °C) durante tres días consecutivos, el margen de capacidad caería a -1.679 MW. Si la temperatura se eleva hasta 98 °F (37 °C), la carencia aumentaría a -3.370 MW.

Bajo estas condiciones, los operadores se verían obligados a implementar protocolos de emergencia para procurar hasta 3.166 MW adicionales y mantener el funcionamiento del sistema, según indicó New York Independent System Operator.

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Las interrupciones del suministro durante jornadas de calor extremo exponen a cientos de miles de hogares al riesgo de no poder refrigerar sus viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores del descenso en el margen de reserva

La reserva mínima legal, establecida por la entidad reguladora New York State Reliability Council, obliga a mantener 2.620 MW disponibles sobre la demanda pico prevista, que este verano se estima en 31.578 megavatios.

Sin embargo, la brecha entre capacidad disponible y consumo esperado se redujo de manera significativa y la demanda podría aumentar. El récord histórico de demanda, registrado el 19 de julio de 2013, fue de 33.956 megavatios.

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Conforme a los datos aportados por New York Independent System Operator, las causas principales de la situación actual son el retiro de centrales de carbón y nucleares y la incorporación insuficiente de proyectos de energía renovable, que no logran compensar el incremento del consumo derivado de la electrificación residencial y la expansión de la movilidad eléctrica.

El retiro de centrales nucleares y de carbón, junto con demoras en la expansión de energías limpias, ha reducido significativamente la capacidad de respaldo (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Impacto de olas de calor y medidas de emergencia

Ante este panorama, Aaron Markham, vicepresidente de Operaciones del NYISO, advirtió: “Esta evaluación refleja los desafíos de una red en transición: la reducción de los márgenes de confiabilidad, problemas de funcionamiento en generadores anticuados y la ausencia de nuevos recursos despachables”.

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Markham recalcó que se requiere una coordinación estrecha con los propietarios de centrales, empresas eléctricas, operadores de redes vecinas y autoridades estatales para evitar interrupciones en el suministro durante el verano.

El propio NYISO prevé que, al mantenerse los márgenes de reserva por debajo de los estándares regulatorios, será cada vez más frecuente la emisión de alertas para inducir a la ciudadanía a reducir el consumo eléctrico, en especial durante episodios de olas de calor.

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Estas advertencias podrían anteceder la aplicación de cortes controlados como medida de último recurso para evitar el colapso del sistema.

Asimismo, se estudia la posibilidad de adquirir energía costosa a estados vecinos como Nueva Jersey y Pensilvania, de acuerdo con @newyork__only.

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El aumento de temperaturas obliga al operador a activar protocolos de emergencia y alertas de ahorro, mientras evalúa la compra de energía a estados vecinos (REUTERS/Eduardo Munoz)

Contexto regulatorio y riesgos futuros

El sistema es regulado por el New York Independent System Operator, bajo la supervisión de la Comisión Federal Reguladora de Energía, el organismo de certificación North American Electric Reliability Corporation, el Northeast Power Coordinating Council y la entidad reguladora New York State Reliability Council. El marco regulatorio sigue los estándares más estrictos de Estados Unidos.

La situación actual evidencia una brecha creciente entre los objetivos de transición ecológica en Nueva York y la capacidad real de la infraestructura, lo que deja al sistema eléctrico en una posición vulnerable ante escenarios climáticos extremos y demanda inédita.