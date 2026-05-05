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Irán arremetió contra Estados Unidos por su operativo militar para desbloquear el estrecho de Ormuz: “Es el ‘Proyecto Punto Muerto’”

El ministro de Exteriores del régimen, Abbas Araqchi, sostuvo que la crisis en la región debe resolverse por vías políticas y no mediante el uso de la fuerza

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El ministro de Exteriores del régimen iraní, Abbas Araqchi, sostuvo que la crisis en el estrecho de Ormuz debe resolverse por vías políticas y no mediante el uso de la fuerza (REUTERS)
El ministro de Exteriores del régimen iraní, Abbas Araqchi, sostuvo que la crisis en el estrecho de Ormuz debe resolverse por vías políticas y no mediante el uso de la fuerza (REUTERS)

El ministro de Exteriores del régimen iraní, Abbas Araqchi, afirmó este lunes que “no existe una solución militar” para la crisis en el estrecho de Ormuz y acusó a Estados Unidos de buscar una escalada, mientras justificó los ataques con drones y misiles que han afectado a países vecinos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Araqchi calificó el despliegue estadounidense para desbloquear el tránsito marítimo como “Proyecto Impasse”, en un intento de desacreditar la misión internacional liderada por Washington.

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El canciller iraní insistió en que las recientes acciones en Ormuz demuestran la supuesta ineficacia del uso de la fuerza y advirtió a Estados Unidos que no caiga “en el atolladero” por influencia de actores externos.

Estados Unidos debe cuidarse de no verse arrastrado de nuevo a un atolladero por quienes le desean mal”, expresó Araqchi. Estas declaraciones se producen tras una jornada en la que el régimen iraní aseguró haber bloqueado la entrada de destructores estadounidenses e israelíes en las aguas del estrecho, mientras que la Casa Blanca confirmó la destrucción de siete embarcaciones rápidas iraníes que intentaron hostigar el paso de mercantes.

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El responsable de la diplomacia iraní también dirigió amenazas a Emiratos Árabes Unidos, instando a ese país a “no dejarse arrastrar” por la dinámica de confrontación.

La advertencia surge después de que un dron iraní impactara en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, en el este de Emiratos, donde el ataque provocó un incendio de gran magnitud y dejó al menos tres heridos, según autoridades locales. Las defensas emiratíes interceptaron 19 proyectiles lanzados desde Irán en apenas unas horas.

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos calificó la ofensiva como una “agresión iraní” y denunció “nuevos ataques terroristas” contra instalaciones civiles, subrayando que se reserva “el pleno y legítimo derecho a responder” conforme al derecho internacional. Desde Abu Dhabi se reiteró que atacar infraestructura y población civil constituye una clara violación de las normas internacionales y una amenaza directa a la seguridad nacional.

Lejos de asumir responsabilidad, el régimen de Teherán intentó desviar la atención, señalando a Estados Unidos como culpable de los últimos incidentes. Un funcionario de inteligencia militar iraní llegó a afirmar que los ataques a infraestructuras energéticas en Emiratos no formaban parte de una acción premeditada, sino que fueron consecuencia de lo que describió como el “aventurismo militar estadounidense” en la región.

Un dron iraní impactó en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos, donde el ataque provocó un incendio de gran magnitud (REUTERS/Archivo)
Un dron iraní impactó en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos, donde el ataque provocó un incendio de gran magnitud (REUTERS/Archivo)

La República Islámica no tenía ningún plan premeditado para atacar las instalaciones petroleras en cuestión, y lo ocurrido ha sido producto del aventurismo militar estadounidense para crear un paso para que los barcos transitaran ilegalmente por los pasos prohibidos del estrecho de Ormuz”, declaró el oficial citado por medios estatales.

El régimen iraní exigió que Estados Unidos “rinda cuentas” por su presencia en la región y acusó a la administración Trump de utilizar la fuerza como sustituto de la diplomacia.

Araqchi demandó que Washington abandone lo que calificó como “conducta reprobable” y ponga fin al despliegue militar en una zona neurálgica para la economía mundial.

“El Ejército estadounidense debe rendir cuentas por ello”, insistió el vocero iraní.

La tensión en el estrecho de Ormuz sigue en aumento tras la decisión de Washington de impulsar el “Proyecto Libertad”, misión que ya permitió el paso de buques mercantes estadounidenses y que moviliza miles de efectivos, destructores y aeronaves para restaurar el comercio global.

Mientras tanto, Irán y sus portavoces pretenden restar gravedad a los ataques y trasladar la responsabilidad a terceros, en medio de una escalada que amenaza la seguridad energética y la estabilidad de la región.

(Con información de Europa Press y EFE)

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