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Corte IDH analizará en Panamá presuntas violaciones de derechos humanos en Guatemala

Las sesiones del organismo internacional se dan en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue establecida en 1979 como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.- crédito Cidh
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue establecida en 1979 como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.- crédito Cidh

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará su 189 Período Ordinario de Sesiones desde este martes hasta el viernes en Panamá, donde llevará a cabo tres audiencias públicas con casos de Guatemala, además de Venezuela y Argentina.

Los casos corresponden a un presunto acoso sexual policial en Guatemala; sobre 14 policías municipales de Venezuela que habrían sido victimas de detención arbitraria y tortura, y el último a un supuesto abandono de una mujer en un instituto geriátrico, por parte del Estado argentino.

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Se especifica que el caso de Guatemala se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por los presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2004 por el jefe de la subestación de policía de San Pedro Sacatepéquez contra Claudia Torres, así como a las presuntas represalias ejercidas por agentes policiales en respuesta a los rechazos de Torres a dichos actos.

También se analizará la responsabilidad internacional del Estado venezolano por presuntas violaciones a derechos humanos en perjuicio de 14 funcionarias y funcionarios policiales de la Policía Municipal de Chacao, ocurridas entre 2016 y 2018, en el contexto de la privación de libertad de la que fueron objeto, así como actos de tortura y otros malos tratos.

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En el caso de Argentina se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado de esa nación por el supuesto abandono y la desatención que habría sufrido Rosa Martino en un instituto geriátrico, donde estuvo internada desde el 26 de noviembre de 2005 hasta el 11 de abril de 2006 a causa de su diagnóstico de “demencia tipo Alzheimer con antecedente de deterioro cognitivo progresivo”.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha destacó que el país ha consolidado una voluntad de promover y proteger los derechos humanos. EFE/OLIVIER MATTHYS
El canciller panameño Javier Martínez-Acha destacó que el país ha consolidado una voluntad de promover y proteger los derechos humanos. EFE/OLIVIER MATTHYS

La Corte Interamericana celebrará las audiencias públicas de casos contenciosos relativos a los estados de Guatemala, Venezuela y Argentina, y además durante toda la semana tendremos reuniones protocolares con las altas autoridades del Estado”, expresó el presidente del organismo de derechos humanos, Rodrigo Mudrovitsch.

“Estas actividades expresan nuestra convicción de que la Corte Interamericana debe ser un tribunal de puertas abiertas y promotor del diálogo”, agregó Mudrovitsch, quien destacó el papel de Panamá como un espacio clave para el multilateralismo y la construcción del orden jurídico internacional.

Las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dan en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

De acuerdo con la Cancillería panameña, la celebración de estas sesiones en suelo panameño representa un altísimo reconocimiento al prestigio internacional del país y a su compromiso histórico con la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Al albergar al tribunal de justicia más importante del continente, Panamá se posiciona nuevamente como el “Hub de la Diplomacia y la Justicia” en la región.

Se reiteró que durante esta jornada histórica, el tribunal celebrará tres audiencias públicas de casos de gran relevancia continental.

FILE PHOTO: Rodrigo Mudrovitsch, a la izquierda, presidente de la IDH, durante una audiencia en Manaos, Brasil, en 2024. REUTERS/Bruno Kelly/File Photo
FILE PHOTO: Rodrigo Mudrovitsch, a la izquierda, presidente de la IDH, durante una audiencia en Manaos, Brasil, en 2024. REUTERS/Bruno Kelly/File Photo

Para Panamá, ser anfitrión de la Corte IDH no es solo un honor protocolario, es una oportunidad para fortalecer la cultura jurídica local y mostrar al mundo la solidez de nuestras instituciones y nuestra hospitalidad”, destacaron las autoridades locales.

Además de las audiencias, la visita incluirá un seminario académico abierto al público, diseñado para estudiantes, abogados y defensores de derechos humanos, promoviendo un intercambio directo entre la academia panameña y los jueces del Tribunal Interamericano.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha apuntó que el país ha consolidado una voluntad nacional de promover y proteger los derechos humanos.

Este evento coloca a Panamá bajo los reflectores de la comunidad internacional, atrayendo a delegaciones diplomáticas, expertos en derecho y prensa internacional, lo que impacta positivamente en la imagen país y refuerza su liderazgo en la agenda de derechos humanos de la OEA. El acceso a las audiencias es gratuito.

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