Estados Unidos alertó que buques de 87 países continúan afectados por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó este lunes que el cierre impuesto por el régimen iraní en el estrecho de Ormuz ha dejado a embarcaciones de 87 naciones atrapadas o con sus rutas comerciales interrumpidas.

El comandante Brad Cooper, del Mando Central estadounidense (CENTCOM), detalló que la flota internacional atascada en el golfo Arábigo “representa a países de todos los continentes” y subrayó que se trata de “observadores neutrales e inocentes” sin vínculo directo con el conflicto que ha paralizado el tránsito en la zona.

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Cooper explicó que, en las últimas horas, Estados Unidos ha contactado a decenas de embarcaciones y compañías navieras para coordinar la reanudación del tráfico seguro a través del corredor estratégico.

La prioridad, según el comandante, es garantizar que los buques puedan salir de la región sin incidentes y restablecer el flujo de comercio internacional. El operativo, anunciado bajo el nombre de “Proyecto Libertad”, moviliza más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 efectivos militares estadounidenses para proteger la navegación civil.

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El presidente Donald Trump, impulsor de la misión, aseguró que hasta el momento las fuerzas estadounidenses han destruido siete lanchas rápidas iraníes que intentaron hostigar a los barcos comerciales.

El comandante Brad Cooper, del Mando Central estadounidense (CENTCOM), detalló que la flota internacional atascada en el golfo Arábigo “representa a países de todos los continentes”

Trump también denunció que un carguero surcoreano fue atacado por fuerzas iraníes en la zona, aunque todos los tripulantes se encuentran a salvo. El mandatario subrayó que la operación busca “guiar a los barcos de forma segura por el estrecho” y permitir que continúen sus actividades comerciales.

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Irán, por su parte, sostiene que ha impedido la entrada de destructores estadounidenses e israelíes en el estrecho y que respondió con una “advertencia firme y rápida”.

El régimen de Teherán afirmó haber impactado con misiles a un navío estadounidense, una versión que el Comando Central de Estados Unidos desmintió.

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Las tensiones en la zona no han disminuido: este lunes, un ataque con dron lanzado desde territorio iraní provocó un incendio en la zona industrial petrolera de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, mientras las defensas emiratíes interceptaban misiles y aeronaves no tripuladas.

El bloqueo de Ormuz no solo afecta al tráfico de petróleo y gas —por ese paso circulaba el 20% del crudo mundial antes de la crisis—, sino que también ha dejado varadas a cientos de buques comerciales, petroleros y portacontenedores que transportan bienes esenciales para la economía global.

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Las tensiones en la zona no han disminuido: este lunes, un ataque con dron lanzado desde territorio iraní provocó un incendio en la zona industrial petrolera de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Personal/Foto de archivo)

El impacto logístico y financiero es cada vez mayor, y la incertidumbre sobre la seguridad en la ruta marítima más estratégica del mundo sigue creciendo.

Primer paso: un buque estadounidense logra atravesar el estrecho bajo escolta militar

En medio de la crisis, la Marina de Estados Unidos logró escoltar este lunes a dos buques mercantes de bandera estadounidense que atravesaron con éxito el estrecho de Ormuz. Uno de ellos, el Alliance Fairfax, es un portavehículos operado por Farrell Lines, filial de la naviera Maersk, y está incluido en el Programa de Seguridad Marítima estadounidense, que garantiza la disponibilidad de buques privados para el transporte militar en tiempos de guerra o emergencia nacional.

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El Alliance Fairfax había quedado atrapado junto a cientos de barcos tras el cierre virtual del paso marítimo a principios de marzo. La escolta estadounidense permitió que el buque completara el trayecto sin incidentes, con toda la tripulación a salvo y sin daños materiales. El Comando Central anunció que este cruce exitoso es solo el “primer paso” del operativo internacional, que prevé extender la protección a otros barcos extranjeros y estadounidenses aún varados en la región.

Según fuentes del sector, al menos un buque de bandera estadounidense permanece todavía en el Golfo a la espera de condiciones seguras para poder reanudar su ruta. Las autoridades estadounidenses insisten en que la misión continuará hasta restablecer la normalidad en el tráfico marítimo y garantizar la seguridad de todas las embarcaciones afectadas por la crisis en Ormuz.

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(Con información de EFE y Reuters)