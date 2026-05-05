Honduras

PGR aclara que adhesión a ley de conciliación en demandas contra el Estado de Honduras es voluntaria

La (PGR) explicó que los mecanismos de conciliación no son obligatorios para las personas naturales o jurídicas que mantienen procesos judiciales contra el Estado de Honduras

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El ente estatal destaca que conciliación puede reducir litigios y mejorar uso de fondos públicos (Foto: El Heraldo)
El ente estatal destaca que conciliación puede reducir litigios y mejorar uso de fondos públicos (Foto: El Heraldo)

La Procuraduría General de la República (PGR) reiteró este lunes que la incorporación a los mecanismos contemplados en la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano es totalmente voluntaria y no constituye una imposición para quienes mantienen procesos judiciales abiertos contra el Estado de Honduras.

En un comunicado oficial, la institución explicó que el Decreto No. 17-2026 busca ofrecer una vía alterna de solución de conflictos mediante la conciliación, con el objetivo de agilizar procesos, reducir la carga judicial y facilitar acuerdos entre las partes involucradas.

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La PGR señaló que esta herramienta legal no sustituye los procesos judiciales en curso; representa una alternativa para quienes decidan acogerse a ella en función de los beneficios derivados de una resolución anticipada de los conflictos.

De acuerdo con el ente estatal, la implementación de estos mecanismos permite fortalecer la certeza jurídica y mejorar la eficiencia del sistema judicial, en particular en casos donde el Estado figura como demandado.

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Procesos contra el estado

La conciliación puede contribuir a disminuir costos asociados a largos procesos judiciales, tales como intereses acumulados, costas procesales y posibles condenas económicas contra el Estado, lo que, según la PGR, impacta directamente en la sostenibilidad fiscal.

La institución afirma que una reducción en la litigiosidad permitiría liberar recursos públicos, que podrían redirigirse hacia programas sociales y de desarrollo humano.

La normativa busca agilizar acuerdos entre empleados públicos y el Estado hondureño, sin sustituir los juicios en curso ni imponer condiciones.
La normativa busca agilizar acuerdos entre empleados públicos y el Estado hondureño, sin sustituir los juicios en curso ni imponer condiciones.

El debate en torno a la aplicación de esta normativa evidencia la existencia de múltiples demandas interpuestas por funcionarios, exfuncionarios y empleados públicos contra el Estado, principalmente en los ámbitos administrativo y laboral.

Entre los casos más recurrentes figuran reclamaciones por despidos, reintegros, pagos de prestaciones laborales, indemnizaciones, ajustes salariales y controversias derivadas de decisiones administrativas adoptadas por diversas instituciones del sector público.

En estos procesos, el Estado actúa como parte demandada, lo que ha generado una carga significativa en los tribunales laborales y contencioso-administrativos, donde se acumulan numerosos expedientes en diferentes etapas procesales.

Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano

Si bien la PGR no detalló casos concretos en su comunicado, estos litigios suelen involucrar a personal de distintas instituciones públicas que recurre a la vía judicial para impugnar decisiones administrativas o reclamar derechos laborales presuntamente vulnerados.

La Procuraduría General de la República recomienda verificar antecedentes de aspirantes a órganos electorales. (FOTO X)
La Procuraduría General de la República recomienda verificar antecedentes de aspirantes a órganos electorales. (FOTO X)

La implementación de mecanismos de conciliación en tales conflictos ha generado diversas interpretaciones en el ámbito jurídico y político, sobre todo en relación a su alcance, efectividad y posibles implicaciones en la gestión de los recursos del Estado.

Mientras que la PGR presenta la medida como herramienta para promover soluciones eficientes y reducir la judicialización de conflictos, sectores críticos han enfatizado la necesidad de vigilar su uso para garantizar transparencia y equidad en los acuerdos logrados.

Por ahora, la Procuraduría sostiene que la decisión de acogerse a la ley recae exclusivamente en las partes involucradas, y reitera que no existe obligatoriedad en su aplicación.

Con esta aclaración, la PGR mantiene que el Decreto No. 17-2026 amplía las opciones para resolver demandas contra el Estado sin desplazar los juicios en curso, al tiempo que busca reducir costos y tiempos procesales. La aplicación práctica de la norma, sin embargo, quedará sujeta a cuántas partes decidan acogerse a la conciliación y a los mecanismos de control que se implementen para asegurar acuerdos transparentes, equitativos y verificables.

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