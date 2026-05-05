Subsecretario de Estados Unidos asistirá a la investidura de Laura Fernández en Costa Rica

Imagen de archivo: La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla durante una conferencia de prensa con el presidente Rodrigo Chaves en la residencia presidencial, en San José, Costa Rica, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Mayela López

Estados Unidos enviará una delegación de alto nivel a San José para la toma de posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica este viernes, encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau. La Casa Blanca confirmó la noticia en un comunicado difundido el lunes y citado por la agencia internacional de noticias EFE, detallando la composición del grupo que representará a Washington en el acto oficial.

También asistirá la embajadora en Costa Rica, Melinda Hildebrand, junto a altos funcionarios del Departamento de Estado: el subsecretario encargado de asuntos para América Latina, Michael Kozak; la subsecretaria adjunta para Asuntos de Centroamérica y Migración, Ana Quintana-Lovett; y el jefe de Gabinete del Consejero y Director de Planificación de Políticas, Matthew Rhodes.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca remarcó que el grupo participará en encuentros bilaterales durante su estancia en San José para fortalecer las relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno.

El relevo presidencial en Costa Rica representa un momento destacado en la política centroamericana. Laura Fernández, politóloga de 39 años, se convertirá en la segunda mujer en encabezar el Estado costarricense. Según publicó la agencia internacional de noticias EFE, Fernández accedió a la presidencia tras imponerse en los comicios de febrero con el 94.61 % de los votos, liderando el partido Pueblo Soberano, de tendencia centroderechista.

PUBLICIDAD

Su llegada supone continuidad en las políticas del actual presidente, Rodrigo Chaves, a quien Fernández se ha declarado heredera tras desempeñarse como ministra de la Presidencia y de Planificación.

FOTO DE ARCHIVO: El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, encabezará la delegación de Estados Unidos en San José, el viernes 8 de mayo. Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS/Archivo

Relaciones bilaterales y agenda de seguridad

De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, la delegación estadounidense mantendrá reuniones bilaterales con autoridades costarricenses para reafirmar el interés de Estados Unidos en la estabilidad política y la cooperación en desarrollo y seguridad regional.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado enfatizó el papel de la transición democrática costarricense como referente institucional centroamericano. Según datos oficiales recogidos por la agencia internacional de noticias EFE, Costa Rica mantiene uno de los niveles más altos de aprobación en la región respecto a transparencia y solidez de sus instituciones democráticas.

El contexto político en Costa Rica y la región

Durante la campaña, Fernández presentó propuestas centradas en seguridad y combatir el narcotráfico, dos de los principales retos nacionales. Fernández prometió “mano dura” contra la inseguridad, junto con reformas en los sistemas policial y judicial, según consignó la agencia internacional de noticias EFE. Las iniciativas buscan dar respuesta al aumento de la violencia y el crimen organizado en la región.

PUBLICIDAD

Presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People's Party (PPSO) reacts onstage as she leads the general election, in San Jose, Costa Rica, February 1, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

La investidura de Fernández da forma a una fase de mayor cooperación entre Estados Unidos y los gobiernos de perfil conservador en Centroamérica. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la administración estadounidense ha estrechado vínculos con figuras como Nayib Bukele (El Salvador) y Nasry Asfura (Honduras). El apoyo de Washington fue explícito en el caso de Asfura, a quien Trump respaldó abiertamente durante el último proceso electoral, resalta la agencia internacional de noticias EFE.

Este lunes, el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, rindió su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa. El político centró su discurso en destacar los logros de su administración en áreas clave como la economía y el combate al crimen organizado, entre otras.

PUBLICIDAD