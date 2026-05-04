La regla que Nicole Kidman rompió con su aparición en la Met Gala 2026

Nicole Kidman rompió una regla de la Met Gala tras su paso por la alfombra roja. (Reuters)

La edición 2026 de la Met Gala, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ha generado atención tras la participación de Sunday Rose Kidman Urban, hija de la actriz Nicole Kidman, en un evento que establece como requisito que los invitados deben ser mayores de 18 años.

La joven de 17 años asistió al evento junto a su madre, quien además ejerció como copresidenta de la gala en esta edición, junto a Beyoncé, Venus Williams y Anna Wintour.

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De acuerdo con las directrices conocidas del Met Gala, la entrada está reservada para personas mayores de 18 años, una norma que salió a la luz en mayo de 2018 cuando Maddie Ziegler, ex participante de Dance Moms, declaró a The Hollywood Reporter que “no podía ir porque no tenía la edad suficiente” en ese momento.

“Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica” fue el tema de la Gala del Met de ese año, lo que generó especulaciones sobre si la restricción de edad se debía a ello.

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Maddie Ziegler reveló que no pudo ser parte de la Met Gala de 2018 debido a que era menor de edad. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sin embargo, los organizadores del evento declararon al medio que no tenía nada que ver con la temática, sino con una decisión ejecutiva que consideró que “no es un evento apropiado para menores de 18 años”.

La participación de Sunday Rose en la edición 2026 se convirtió en un punto de atención debido a que, según su fecha de nacimiento, aún no cumple el requisito establecido.

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Su presencia en la alfombra del evento se realizó junto a su madre, quien portó un vestido de Chanel en tono rojo oscuro con lentejuelas, perteneciente a la colección Cruise 2027 de la firma.

Por su parte, Sunday Rose utilizó un vestido en tonos rosa y lila, con diseño sin tirantes y volumen en la parte superior, acompañado de accesorios a juego. Ambas fueron estilizadas por el profesional Adir Abergel, encargado del peinado en la aparición conjunta.

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Sunday Rose fue la acompañante de Nicole Kidman para la Met Gala 2026. (REUTERS/Daniel Cole)

La joven ha iniciado recientemente su participación en la industria de la moda. Su debut en pasarela ocurrió en octubre de 2024 durante el desfile de Miu Miu en París, dentro de la temporada primavera/verano 2025.

Desde entonces ha participado en otros eventos del sector y ha sido presentada en campañas y actividades relacionadas con la moda internacional.

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En declaraciones previas, Sunday Rose ha explicado que su acercamiento a la industria surgió a partir de experiencias acompañando a su madre en sesiones fotográficas y producciones audiovisuales.

“Sin duda, esas experiencias me resultaron muy interesantes, sobre todo por haber tenido el privilegio de vivirlas a una edad temprana. Mi madre siempre ha sido muy creativa y mi mayor inspiración en la vida. Es una parte fundamental de todo lo que hago”, explicó a la revista Elle.

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Sunday Rose admitió que Nicole Kidman la inspiró para adentrarse en el mundo de la moda.

Y añadió: “El privilegio de vivir estas experiencias y conocer a tanta gente nueva es increíble, pero como adolescente, es muy fácil dejarse llevar rápidamente por todo esto. Así que poder volver y mantener la perspectiva de estar de vuelta en la escuela secundaria me ayuda a mantener los pies en la tierra”.

Como parte de la exposición de primavera de 2026 del Met, titulada “Arte del vestuario”, el código de vestimenta para la gala de este año es “La moda es arte”.

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Presentada en noviembre, la exposición de 2026 marca la inauguración de las primeras galerías permanentes del Costume Institute en el museo.

Cabe destacar que Nicole Kidman ha participado en varias ediciones del evento a lo largo de los años. En la edición anterior, correspondiente a 2025, asistió sin acompañante y utilizó un diseño de Balenciaga inspirado en una prenda de archivo de la década de 1950.

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En 2025, Nicole Kidman apareció en la Met Gala con un vestido de Balenciaga. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz tiene dos hijas con el músico Keith Urban, Sunday Rose y Faith Margaret, de 15 años. También es madre de Bella Cruise, de 33 años, y Connor Cruise, de 31 años, de una relación anterior con Tom Cruise.