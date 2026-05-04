Entretenimiento

La regla que Nicole Kidman rompió con su aparición en la Met Gala 2026

El código de vestimenta para la gala de este año, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, es “La moda es arte”

Guardar
Nicole Kidman rompió una regla de la Met Gala tras su paso por la alfombra roja. (Reuters)
Nicole Kidman rompió una regla de la Met Gala tras su paso por la alfombra roja. (Reuters)

La edición 2026 de la Met Gala, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ha generado atención tras la participación de Sunday Rose Kidman Urban, hija de la actriz Nicole Kidman, en un evento que establece como requisito que los invitados deben ser mayores de 18 años.

La joven de 17 años asistió al evento junto a su madre, quien además ejerció como copresidenta de la gala en esta edición, junto a Beyoncé, Venus Williams y Anna Wintour.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las directrices conocidas del Met Gala, la entrada está reservada para personas mayores de 18 años, una norma que salió a la luz en mayo de 2018 cuando Maddie Ziegler, ex participante de Dance Moms, declaró a The Hollywood Reporter que “no podía ir porque no tenía la edad suficiente” en ese momento.

“Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica” fue el tema de la Gala del Met de ese año, lo que generó especulaciones sobre si la restricción de edad se debía a ello.

PUBLICIDAD

Maddie Ziegler reveló que no pudo ser parte de la Met Gala de 2018 debido a que era menor de edad. (REUTERS/Caitlin Ochs)
Maddie Ziegler reveló que no pudo ser parte de la Met Gala de 2018 debido a que era menor de edad. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sin embargo, los organizadores del evento declararon al medio que no tenía nada que ver con la temática, sino con una decisión ejecutiva que consideró que “no es un evento apropiado para menores de 18 años”.

La participación de Sunday Rose en la edición 2026 se convirtió en un punto de atención debido a que, según su fecha de nacimiento, aún no cumple el requisito establecido.

Su presencia en la alfombra del evento se realizó junto a su madre, quien portó un vestido de Chanel en tono rojo oscuro con lentejuelas, perteneciente a la colección Cruise 2027 de la firma.

Por su parte, Sunday Rose utilizó un vestido en tonos rosa y lila, con diseño sin tirantes y volumen en la parte superior, acompañado de accesorios a juego. Ambas fueron estilizadas por el profesional Adir Abergel, encargado del peinado en la aparición conjunta.

Sunday Rose fue la acompañante de Nicole Kidman para la Met Gala 2026. (REUTERS/Daniel Cole)
Sunday Rose fue la acompañante de Nicole Kidman para la Met Gala 2026. (REUTERS/Daniel Cole)

La joven ha iniciado recientemente su participación en la industria de la moda. Su debut en pasarela ocurrió en octubre de 2024 durante el desfile de Miu Miu en París, dentro de la temporada primavera/verano 2025.

Desde entonces ha participado en otros eventos del sector y ha sido presentada en campañas y actividades relacionadas con la moda internacional.

En declaraciones previas, Sunday Rose ha explicado que su acercamiento a la industria surgió a partir de experiencias acompañando a su madre en sesiones fotográficas y producciones audiovisuales.

“Sin duda, esas experiencias me resultaron muy interesantes, sobre todo por haber tenido el privilegio de vivirlas a una edad temprana. Mi madre siempre ha sido muy creativa y mi mayor inspiración en la vida. Es una parte fundamental de todo lo que hago”, explicó a la revista Elle.

Sunday Rose hija de Nicole Kidman
Sunday Rose admitió que Nicole Kidman la inspiró para adentrarse en el mundo de la moda.

Y añadió: “El privilegio de vivir estas experiencias y conocer a tanta gente nueva es increíble, pero como adolescente, es muy fácil dejarse llevar rápidamente por todo esto. Así que poder volver y mantener la perspectiva de estar de vuelta en la escuela secundaria me ayuda a mantener los pies en la tierra”.

Como parte de la exposición de primavera de 2026 del Met, titulada “Arte del vestuario”, el código de vestimenta para la gala de este año es “La moda es arte”.

Presentada en noviembre, la exposición de 2026 marca la inauguración de las primeras galerías permanentes del Costume Institute en el museo.

Cabe destacar que Nicole Kidman ha participado en varias ediciones del evento a lo largo de los años. En la edición anterior, correspondiente a 2025, asistió sin acompañante y utilizó un diseño de Balenciaga inspirado en una prenda de archivo de la década de 1950.

En 2025, Nicole Kidman apareció en la Met Gala con un vestido de Balenciaga. (REUTERS/Mario Anzuoni)
En 2025, Nicole Kidman apareció en la Met Gala con un vestido de Balenciaga. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz tiene dos hijas con el músico Keith Urban, Sunday Rose y Faith Margaret, de 15 años. También es madre de Bella Cruise, de 33 años, y Connor Cruise, de 31 años, de una relación anterior con Tom Cruise.

Temas Relacionados

Nicole KidmanMet Galaestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Running Point vs. Bride Wars: Kate Hudson y Mindy Kaling respondieron a las comparaciones que generaron debate

La actriz y la co-creadora de la serie explicaron a PEOPLE que el parecido entre la trama de la segunda temporada y la comedia de 2009 no fue intencional, aunque ambas reconocieron el carácter icónico del filme

Running Point vs. Bride Wars: Kate Hudson y Mindy Kaling respondieron a las comparaciones que generaron debate

Jonah Hill sobre su pausa en Hollywood: “Pude desarrollar ideas que no habría explorado”

El actor, conocido por Superbad y El lobo de Wall Street, anunció que prepara el guion de una nueva comedia y una serie de colaboraciones tras un retiro que describió como decisivo para su evolución creativa

Jonah Hill sobre su pausa en Hollywood: “Pude desarrollar ideas que no habría explorado”

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

El propio artista compartió el momento en redes, mientras la fan involucrada defendió públicamente lo ocurrido

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

El tributo del cantante de Aerosmith en la ceremonia de 2003 reconoció a una banda fundada por dos hermanos en Sídney que inspiró generaciones de músicos y acumula millones de reproducciones en plataformas digitales hasta hoy

El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud

La artista explicó que responde favorablemente a los tratamientos, aunque todavía no está lista para regresar a los escenarios

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud
DEPORTES
Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Las escalofriantes fotos de las lesiones que sufrió un futbolista en la Premier League tras chocar con el arquero

Constancia, intensidad y deportistas de élite: así es el método del preparador de Ilia Topuria

La decisión que tomó Simeone con Julián Álvarez y la cábala que le descubrieron antes del choque con el Arsenal por la Champions

Jannik Sinner agranda la ventaja sobre Carlos Alcaraz, Tomás Etcheverry lidera a los argentinos y varios alcanzan su mejor ranking

Las tres estrellas que Ruggeri propuso como refuerzos de River Plate: “Tipos grosos tienen que ser”

TELESHOW
Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

Ángel de Brito y Matilda Blanco apuntaron contra Solange Abraham de Gran Hermano: “Insoportable y cachuda”

Adabel Guerrero confirmó su separación de Martín Lamela: “Ya no me estaba sintiendo bien”

La dura confesión de Oriana Sabatini: “Estuve embarazada dos veces escribiendo mi libro”

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Pausan proyecto de ley que proponía una pensión de $600 para los jubilados que en Panamá recibe menos de esa cantidad

Pausan proyecto de ley que proponía una pensión de $600 para los jubilados que en Panamá recibe menos de esa cantidad

Colaboración entre México y El Salvador continúa proyecto que fortalecerá la seguridad alimentaria salvadoreña

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones