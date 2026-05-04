Running Point vs. Bride Wars: Kate Hudson y Mindy Kaling respondieron a las comparaciones que generaron debate

La segunda temporada de "Una nueva jugada" llega a Netflix con más desafíos y emociones para sus protagonistas. Nuevas historias, rivalidades y sorpresas marcarán el destino del equipo en esta entrega.

Las comparaciones sobre un paralelismo intencionado entre la segunda temporada de Running Point y la película Bride Wars han generado debate entre los seguidores y en redes sociales. La coincidencia ha sido abordada por la co-creadora Mindy Kaling y la actriz Kate Hudson, quienes explicaron sus posiciones a PEOPLE.

El supuesto parecido entre la trama de “Running Point” y “Bride Wars” no fue planeado deliberadamente, según las declaraciones de Mindy Kaling y Kate Hudson recogidas por el medio citado. Ambas aclararon que el guion de la serie no buscó replicar la conocida rivalidad entre amigas de la cinta de 2009. Hudson afirmó que solo notó la similitud tras oír los comentarios de la audiencia.

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La temporada muestra a Isla Gordon, interpretada por Kate Hudson, enfrentando la inminente boda con Lev (Max Greenfield) al tiempo que su amistad con Ali (Brenda Song), colega y mejor amiga, se interrumpe por un conflicto laboral. Ali, al no recibir un aumento salarial, acepta un empleo dentro de un equipo en Toronto, lo que fuerza una pausa en la relación entre ambas en un momento decisivo para Isla.

Las coincidencias entre la trama de Running Point y la película Bride Wars generan debate entre los seguidores de ambas producciones

La situación recuerda la premisa de Bride Wars, donde dos amigas ven su relación en crisis cuando sus bodas coinciden. Este elemento captó la atención del público, que destacó el posible guiño al pasado cinematográfico de Hudson, según lo detallado por PEOPLE.

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Mindy Kaling y Kate Hudson responden al paralelismo con Bride Wars

La co-creadora de la serie, Mindy Kaling, declaró al medio que no hubo ninguna intención consciente en el paralelismo argumental con la película protagonizada por Hudson y Anne Hathaway. “No estábamos intentando inspirarnos en eso, pero ¿quién no se inspira en Bride Wars cada día?”, expresó Kaling, resaltando el carácter icónico del filme.

Mindy Kaling y Kate Hudson aclaran que no hubo intención deliberada de homenajear a Bride Wars en la serie

Por su parte, Hudson compartió: “No estaba pensando en eso. Habría que preguntar a los guionistas”. La actriz explicó, según PEOPLE, que la coincidencia solo se hizo evidente una vez que los seguidores comenzaron a señalarla. Ambas sostienen que las similitudes surgieron de manera espontánea, por lo que descartan cualquier homenaje explícito en la serie.

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Otras referencias y guiños en Running Point

Aparte del paralelismo con Bride Wars, la segunda temporada de Running Point introduce guiños autorreferenciales. Entre ellos destaca una escena donde Isla, tras cancelar la boda, bromea mirando a cámara y dice: “Así es como se pierde a un hombre en 10 minutos”, haciendo referencia directa a la cinta “Cómo perder a un hombre en 10 días”.

La segunda temporada de Running Point introduce guiños a la filmografía de Kate Hudson que han sorprendido a la audiencia

Hudson explicó al medio citado que, aunque habitualmente es cautelosa con ese tipo de bromas, consideró que la frase estaba “muy bien ejecutada” y que funcionaba porque abordaba un momento doloroso de manera cómica. “El tiempo fue perfecto y, si algo es gracioso, lo es. No puedes simplemente decir que no”, afirmó.

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Kaling admitió que pensaba que Hudson rechazaría esa escena por parecerle demasiado cursi, pero finalmente el fragmento se mantuvo en la serie. La creadora destacó el entusiasmo del equipo por incluir una referencia tan cercana a uno de los papeles más recordados por el público.

El desafío de Isla Gordon en la nueva temporada

La respuesta de Kate Hudson sobre las similitudes argumentales se volvió tendencia en redes sociales

Según la sinopsis oficial difundida por Netflix y recogida por PEOPLE, la segunda temporada presenta a Isla como directora del equipo Los Angeles Waves. Su objetivo es demostrar su valía total en el cargo tras el escándalo que afectó a la franquicia el año anterior.

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Sin saberlo, su hermano Cam (Justin Theroux) intenta recuperar el puesto actuando desde la sombra y usando cada error como argumento en su contra. Isla debe equilibrar las exigencias del equipo, los intereses familiares y su vida personal, con cada decisión teniendo impacto en su futuro inmediato. Esto la obliga a replantear su camino si quiere encabezar al equipo al final de la temporada.

La serie logra conservar su estilo propio pese a los guiños y referencias, ofreciendo momentos inesperados tanto para los seguidores de Hudson como para el público que disfruta de reconocer conexiones con su filmografía previa. Las referencias, según subrayó Kaling a PEOPLE, son un recurso pensado para entretener más que para marcar un sello permanente, y su inclusión ha sorprendido a todos los involucrados en la producción.

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