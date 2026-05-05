Zoë Kravitz acude a la Met Gala y oculta su anillo de compromiso que le dio Harry Styles

Zoë Kravitz evita mostrar su anillo de compromiso con Harry Styles en el Met Gala 2026. (Reuters)

Zoë Kravitz regresó a la alfombra del Met Gala 2026, celebrado el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en una edición marcada también por la confirmación reciente de su compromiso con Harry Styles.

La aparición de la actriz en el evento generó atención debido a la elección de su vestuario y a la forma en que ocultó parcialmente un anillo que, según reportes recientes, confirmaría su compromiso con el cantante.

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La estrella de Hollywood asistió sin la compañía del músico, quien no acudió a la gala, y llegó al evento acompañada por Anthony Vaccarello, director creativo de la firma Saint Laurent.

En la alfombra del Met Gala, Zoë Kravitz vistió un diseño de encaje negro de Saint Laurent, con una silueta estructurada y detalles que incluían una cintura marcada.

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Zoe Kravitz no mostró su mano durante la alfombra roja. REUTERS/Daniel Cole

En diversas imágenes del evento se observa cómo la actriz mantuvo su mano izquierda en posiciones que dificultaban la visualización del anillo, recientemente asociado a su compromiso.

La edición 2026 del Met Gala estuvo dedicada a la temática “Fashion is Art”, en relación con la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”.

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El compromiso se habría dado a conocer tras la aparición de Kravitz con un anillo de diamante en eventos públicos en abril, lo que generó especulación en torno a la relación.

La pieza ha sido descrita en reportes como un anillo de corte cojín con un valor estimado superior a 500 mil dólares.

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Según una fuente citada por Page Six, Harry Styles estaría “completamente enamorado” de la artista y “saltaría por un precipicio por ella”, mientras que Zoë Kravitz se encontraría en “la gloria”. La misma fuente indicó que la noticia del compromiso no habría sorprendido a personas cercanas a la pareja.

Harry Styles y Zoë Kravitz están disfrutando al máximo de su relación (The Grosby Group)

Hasta el momento, ninguno de los artistas no han confirmado públicamente el supuesto compromiso.

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Kravitz, de 37 años, y Styles, de 32 años, fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma. En ese momento, diversas imágenes mostraron a ambos caminando tomados del brazo.

Ese mismo mes, también fueron fotografiados en Londres en actitudes cercanas, lo que incrementó las especulaciones sobre una relación sentimental. Posteriormente, fuentes citadas por Page Six señalaron que la relación avanzó con rapidez.

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“Siento que han pasado de cero a cien. Es muy difícil tener citas siendo famoso. Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera por algo”, dijo la fuente.

Una fuente afirmó que si el noviazgo no fuera en serio, Harry Styles no habría hecho público su noviazgo con Zoë Kravitz. (The Grosby Group)

A lo largo de los meses siguientes, la pareja mantuvo un perfil bajo, con escasas apariciones públicas. No obstante, fueron captados en distintas ocasiones en ciudades como Nueva York, donde fueron vistos caminando juntos en el barrio de Brooklyn.

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En relación con su historial en el Met Gala, Zoë Kravitzha sido una asistente recurrente desde su debut en 2008.

En ediciones anteriores ha acudido acompañada de su familia, incluidos sus padres, el músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet. A lo largo de los años, ha mantenido una presencia constante en el evento, con estilismos asociados a la casa Saint Laurent.

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