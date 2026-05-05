Costa Rica

Caja Costarricense de Seguro Social extiende jornadas de producción para reducir listas de espera

El acuerdo permite que los programas orientados a reducir demoras en intervenciones quirúrgicas y procedimientos continúen mientras se completa la transición al nuevo esquema de retribución, garantizando la prestación continua de servicios de salud

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La Caja Costarricense de Seguro Social amplía las jornadas de producción para reducir listas de espera en cirugías y procedimientos hasta consolidar el pago por resultados. Fuente: CCSS
La Caja Costarricense de Seguro Social amplía las jornadas de producción para reducir listas de espera en cirugías y procedimientos hasta consolidar el pago por resultados. Fuente: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) amplió la continuidad de los proyectos orientados a la atención de las listas de espera mediante la modalidad de “jornadas de producción”, con el objetivo de evitar interrupciones en cirugías y procedimientos programados durante la transición hacia el nuevo modelo de pago por resultados. Según informó la CCSS, la medida garantiza que los servicios de salud permanezcan en funcionamiento mientras se implementa, de manera progresiva, el sistema normativo definitivo.

El acuerdo establece que estas jornadas podrán mantenerse activas durante un plazo de hasta seis meses, susceptible de prórroga por seis meses adicionales, mientras se consolida el nuevo mecanismo de retribución. De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, la decisión responde a la necesidad de asegurar la continuidad del servicio público de salud en medio de cambios estructurales en la gestión y asignación de recursos: “La institución debe garantizar que las atenciones no se detengan mientras avanzamos en un proceso ordenado de transición hacia un modelo más robusto y sostenible”, declaró Taylor.

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Esta prórroga, según explicó el gerente médico Alexander Sánchez Cabo, permite sostener el principal instrumento actual para el abordaje de las listas de espera en tiempo extraordinario. Sánchez Cabo subrayó que, “de no haberse aprobado la extensión por parte del máximo ente de la institución, procedimientos y cirugías programadas no podrían realizarse, lo que habría impactado directamente a la población usuaria”.

El acuerdo de la CCSS permite prorrogar las jornadas de producción por seis meses adicionales para sostener los servicios durante la transición administrativa. Fuente: CCSS
El acuerdo de la CCSS permite prorrogar las jornadas de producción por seis meses adicionales para sostener los servicios durante la transición administrativa. Fuente: CCSS

La extensión temporal de las jornadas de producción garantizará la atención en cirugías y procedimientos

Actualmente, las “jornadas de producción” constituyen el mecanismo central de la CCSS para reducir los tiempos de espera en cirugías y otros procedimientos que se realizan fuera del horario habitual. Además, el coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera, Enue Arrieta Espinoza, puntualizó que este periodo de transición permitirá la migración “de manera progresiva las especialidades hacia el modelo de pago por resultados, sin afectar la atención de pacientes de mediana y baja complejidad”.

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El plan, que había sido implementado como régimen transitorio, mantiene su vigencia mientras la institución culmina los ajustes técnicos, administrativos y financieros necesarios para el modelo de pago por resultados. Una vez expirado el plazo de hasta un año, incluida la posible prórroga, el nuevo esquema regulatorio quedará como único referente para la gestión de las listas de espera y para el fortalecimiento del control interno, trazabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La Junta Directiva de la CCSS ordenó además a la Gerencia Médica reforzar las medidas que aseguren una migración “ordenada, documentada y alineada con los principios de eficiencia y transparencia institucional”. Sánchez Cabo añadió que el próximo martes se presentará ante la Junta Directiva la propuesta detallada del modelo de pago por resultados, elaborada conjuntamente por las gerencias Médica, Administrativa y Financiera, así como el plan de abordaje de listas de espera.

El modelo definitivo que busca instalar la CCSS apunta a incrementar la capacidad resolutiva de la institución, mejorar la oportunidad de atención y consolidar un enfoque sostenible en la gestión de las listas de espera.

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