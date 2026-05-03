El precio medio de la gasolina en Estados Unidos marca un récord histórico para mayo

El precio medio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanza USD 4,45 por galón, el máximo histórico para un 2 de mayo y anticipa un verano costoso para conductores (REUTERS/Mike Blake)

El precio medio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 4,45 por galón el 2 de mayo, marcando el nivel más alto registrado para esta fecha y anticipando un impacto directo en los costos de transporte doméstico antes de la temporada alta de viajes.

El informe de FOX Business atribuye este récord al aumento sostenido de los precios del crudo, agravado por tensiones en Oriente Medio que alteraron las rutas y el suministro global, lo que incrementa la presión financiera sobre los consumidores estadounidenses a medida que inicia el verano.

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El dato refleja un incremento de USD 1,28 respecto al año anterior, según la organización AAA citada por FOX Business.

Analistas del sector advierten que la tendencia alcista podría llevar el precio promedio nacional a USD 5 por galón en las próximas semanas, un umbral inédito para la gasolina en Estados Unidos en el arranque de la temporada de mayor demanda del año.

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La periodista Lauren Simonetti, corresponsal del medio, atribuye la escalada tanto a factores geopolíticos como a una base de precios inicial ya elevada, un fenómeno que amplifica el efecto de la volatilidad internacional.

La AAA reporta un aumento interanual de USD 1,28 en el precio promedio de la gasolina, reflejando el impacto de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio (AP Foto/Julio Cortez, Archivo)

El impacto no es uniforme en todo el país. La costa oeste registra los valores más elevados, con California a la cabeza en USD 6,10 por galón y Washington en USD 5,67.

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En la costa este, varias zonas ya superan los USD 4: Washington D.C. marca USD 4,48 y PensilvaniaUSD 4,52. En el medio oeste, Illinois destaca con USD 4,93, mientras que el resto de la región se ubica en la franja media de los USD 4.

Los estados del sur presentan precios comparativamente más bajos, aunque en ascenso: Georgia reporta USD 3,85, TexasUSD 3,92 y FloridaUSD 4,34.

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El encarecimiento del diésel y su efecto en la economía

Los combustibles distintos a la gasolina también sufren aumentos notables. El diésel alcanzó un promedio nacional de USD 5,64 por galón, lo que implica un incremento de USD 2,09 respecto al año previo.

Este combustible, fundamental para el transporte de mercancías, las flotas de servicios y el transporte público, arrastra consigo al alza los costos de distribución en toda la economía.

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Analistas predicen que el precio nacional de la gasolina podría llegar a USD 5 por galón en las próximas semanas, un umbral sin precedentes en temporada alta (REUTERS/Ken Cedeno)

Según FOX Business, esta presión se traslada rápidamente a los precios de productos de consumo cotidiano, desde alimentos hasta bienes manufacturados.

En San Francisco, el diésel ya supera los USD 8 por galón, convirtiéndose en la primera ciudad del país en alcanzar ese umbral, de acuerdo con la cobertura del mismo medio.

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La volatilidad del mercado energético y la incertidumbre en zonas estratégicas como el Estrecho de Ormuz repercuten de manera inmediata en los precios internos y en la dinámica inflacionaria nacional.

Perspectivas a corto plazo y consecuencias para los consumidores

La previsión de que el precio promedio de la gasolina supere los USD 5 por galón antes del Día de los Caídos introduce un factor de incertidumbre adicional para millones de hogares estadounidenses.

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El inicio del verano, tradicionalmente el periodo de mayor movilidad en automóvil, podría verse marcado por ajustes forzosos en los presupuestos familiares debido al encarecimiento del combustible.

De concretarse este escenario, la presión sobre la economía doméstica se intensificaría, con posibles repercusiones en el consumo, el turismo y los precios a nivel global.

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California lidera el ranking de precios de la gasolina con USD 6,10 por galón, seguida por Washington con USD 5,67, resaltando disparidades regionales en el país (REUTERS/Ken Cedeno)

La situación revela la vulnerabilidad de la estructura de costos del transporte estadounidense frente a factores externos, en particular los riesgos geopolíticos y la volatilidad de los mercados internacionales de energía.

Las autoridades y expertos consultados por FOX Business coinciden en que, salvo una moderación inesperada en el precio del crudo o una distensión en los conflictos que afectan el suministro, los consumidores deberán prepararse para afrontar semanas de precios elevados en los surtidores.