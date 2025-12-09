Wall Street cerró en terreno mixto a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés

Fotografía de archivo de un trabajador en la Bolsa de Nueva York (EEUU) EFE/EPA/JUSTIN LANE

Wall Street cerró este martes en terreno mixto tras una jornada de poco movimiento centrada en las expectativas por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que concluirá este miércoles con una decisión sobre los tipos de interés.

El Dow Jones de Industriales bajó un 0,38 % y se situó en 47.560 unidades; el S&P 500 cedió un 0,09 %, hasta los 6.840 enteros, y el Nasdaq terminó con un leve repunte del 0,13 %, hasta 23.576 puntos. Estos movimientos reflejan la cautela previa a un anuncio que los mercados consideran clave para cerrar el año bursátil.

Los inversores esperan con total probabilidad que el banco central recorte los tipos en un cuarto de punto porcentual, como en septiembre y octubre, tras los últimos datos económicos, que muestran una inflación persistente y debilidad en el mercado laboral.

Según datos recientes del Departamento de Comercio, la inflación subyacente se mantiene por encima del objetivo del 2 %, mientras que las peticiones semanales de subsidio por desempleo han mostrado un aumento gradual desde octubre, una señal que la Fed observa de cerca en su intento por evitar un enfriamiento excesivo de la economía.

El debate entre analistas se centra en cuánto margen tiene el banco central para continuar con los recortes en 2026. Firmas como Goldman Sachs y Morgan Stanley han señalado en informes recientes que la política monetaria se encuentra en un punto delicado: una relajación demasiado rápida podría reactivar presiones inflacionarias, mientras que un ritmo más lento podría profundizar la desaceleración del empleo. La comparecencia de Jerome Powell tras la reunión será determinante para afinar expectativas sobre la trayectoria futura del ciclo monetario.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, observa al presidente estadounidense Donald Trump sosteniendo un documento durante un recorrido por el edificio de la Junta de la Reserva Federal, que actualmente se encuentra en renovaciones, en Washington, D.C., EEUU, el 24 de julio de 2025 (REUTERS/Kent Nishimura/Foto de archivo)

En el plano corporativo, siguió en el foco Warner Bros. Discovery (WBD), que subió un 3,8 % después de la opa hostil multimillonaria lanzada el lunes por Paramount a sus accionistas para superar la puja de Netflix, acordada por ambos consejos de administración. La operación se inscribe en un sector audiovisual presionado por la desaceleración del ‘streaming’, la caída del crecimiento de suscriptores y los altos niveles de endeudamiento heredados de grandes fusiones de la última década.

Paramount subió un 0,5 % y Netflix bajó menos del 0,1 %. La reacción moderada de ambas compañías refleja, según operadores citados por Reuters, la percepción de que el proceso será largo y podría enfrentar objeciones regulatorias en Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comercio ha aumentado el escrutinio sobre las fusiones que concentran poder en la industria del entretenimiento.

Mientras, Nvidia bajó un 0,3 % después de que ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara que le permitirá exportar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a ciertos clientes en China pero le cobrará el 25 % de esas ventas.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores pérdidas fueron para el banco JPMorgan Chase (-4,7 %), que los analistas atribuyeron a sus nuevas estimaciones de gasto para 2026, que ascienden a 105.000 millones de dólares, más de lo esperado. El aumento responde a inversiones en tecnología, ciberseguridad y cumplimiento regulatorio.

El corredor John Romolo trabaja en el piso de la Bolsa de Valores el martes 2 de diciembre de 2025, en Nueva York (AP Foto/Richard Drew)

Los operadores siguieron también el comportamiento del mercado de deuda, ya que el rendimiento del bono a 10 años repuntaba al 4,186 %. Este indicador, clave para hipotecas y financiamiento corporativo, ha mostrado oscilaciones significativas en las últimas semanas ante señales mixtas sobre crecimiento e inflación. La curva de rendimientos mantiene una inversión prolongada que históricamente ha precedido a recesiones, lo que aumenta la sensibilidad de los mercados a cualquier orientación que dé la Fed sobre la economía.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 58,25 dólares el barril, afectado por dudas sobre la demanda global y por los niveles de inventarios en Estados Unidos, que la Administración de Información de Energía reportó al alza en su último informe semanal. El oro subía a 4.238 dólares la onza, sostenido por la búsqueda de refugio antes de la decisión de la Fed y por un dólar más fuerte.

El euro se debilitaba frente al dólar, con un cambio de 1,162 ante las expectativas por la Fed. La moneda europea acumula varias sesiones de presión ante la divergencia entre la desaceleración económica de la eurozona y el ritmo aún sólido del gasto en Estados Unidos, un contraste que los analistas prevén que seguirá marcando la dinámica cambiaria en los próximos meses.