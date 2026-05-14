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Estados Unidos desvió 67 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro desde el inicio del bloqueo a Irán en Ormuz

El Comando Central estadounidense aseguró que las operaciones navales continúan activas pese a la tregua con Teherán y confirmó disparos de advertencia contra embarcaciones en el Golfo

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Este video documenta las operaciones marítimas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) durante el bloqueo contra Irán. Las secuencias muestran personal militar realizando un abordaje a un buque de carga, un helicóptero en operación nocturna y buques comerciales navegando. Se informa sobre la redirección de más de 60 embarcaciones, la participación de más de 200 aeronaves y el tránsito permitido a 15 buques humanitarios. Estas acciones corresponden a un mes de implementación de la medida.

La Armada de Estados Unidos informó este miércoles que ya desvió 67 embarcaciones comerciales e inmovilizó otras cuatro desde el inicio del bloqueo naval impuesto contra los puertos de Irán, una medida que Washington mantiene activa pese a la tregua vigente con Teherán.

El anuncio fue realizado por el Comando Central estadounidense (CENTCOM), que difundió imágenes de operaciones de intercepción y aseguró que las acciones continúan “plenamente vigentes”.

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En un comunicado publicado en redes sociales, el mando militar explicó que el operativo comenzó hace cuatro semanas y tiene como objetivo controlar el tránsito marítimo vinculado a Irán.

A día de hoy, las fuerzas estadounidenses han desviado 67 buques comerciales, han permitido el paso a 15 que transportaban ayuda humanitaria y han inmovilizado cuatro para garantizar el cumplimiento”, señaló el CENTCOM.

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La comunicación oficial también detalló que esta semana fuerzas navales estadounidenses obligaron a dos cargueros a modificar su rumbo luego de establecer contacto por radio y realizar disparos de advertencia con armas ligeras.

Las fuerzas estadounidenses lograron que dos buques comerciales dieran media vuelta para acatar el bloqueo”, indicó el organismo militar.

El bloqueo fue establecido por Washington el 13 de abril como respuesta a las restricciones impuestas previamente por Irán sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el comercio energético. Por esa vía circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Infantes de Marina de Estados Unidos abordan un buque vinculado a Irán en el estrecho de Ormuz
Infantes de Marina de Estados Unidos abordan un buque vinculado a Irán en el estrecho de Ormuz (CENTCOM)

La tensión en la región se disparó después del conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde entonces, Teherán incrementó el control sobre el estrecho y limitó el paso de embarcaciones en la zona, generando preocupación en los mercados internacionales y fuertes alteraciones en las cadenas globales de suministro.

Mientras Irán reforzó su presencia militar en el estrecho, Washington respondió con un despliegue naval y aéreo de gran escala para sostener el cerco marítimo alrededor de los puertos iraníes. Según cifras oficiales estadounidenses, más de 15.000 militares, cerca de 200 aeronaves y 20 buques de guerra participan actualmente de las operaciones vinculadas al bloqueo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió mantener la medida incluso después de ordenar el 5 de mayo la suspensión parcial de operaciones militares destinadas a escoltar petroleros atrapados en el golfo Pérsico. La Casa Blanca considera que el control marítimo representa una herramienta de presión clave en las negociaciones abiertas con Teherán.

Trump afirmó esta semana que no tiene apuro por alcanzar un acuerdo definitivo con Irán mientras las condiciones actuales favorezcan la posición estadounidense. Según la administración republicana, el bloqueo permite limitar la capacidad económica iraní y fortalecer el margen de negociación de Washington.

Trump afirmó esta semana que no tiene apuro por alcanzar un acuerdo definitivo con Irán mientras las condiciones actuales favorezcan la posición estadounidense (EFE/Bonnie Cash/Archivo)
Trump afirmó esta semana que no tiene apuro por alcanzar un acuerdo definitivo con Irán mientras las condiciones actuales favorezcan la posición estadounidense (EFE/Bonnie Cash/Archivo)

Del lado iraní, el régimen también dejó en claro la importancia estratégica que tiene el estrecho de Ormuz. El portavoz militar Mohammad Akraminia sostuvo que el control de esa vía marítima podría generar “ingresos económicos significativos” para el país y aumentar la influencia regional de Teherán.

Además, dirigentes iraníes confirmaron que trabajan en nuevos mecanismos de administración del paso marítimo. Ebrahim Azizi, jefe de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, declaró que Teherán busca utilizar el estrecho “como una palanca de poder” mediante una gestión estratégica de la zona.

Aunque desde abril rige una tregua indefinida entre Washington y Teherán, las conversaciones diplomáticas avanzan lentamente y todavía no existe un acuerdo concreto que permita desactivar las medidas de presión aplicadas por ambas partes. En ese contexto, el operativo naval estadounidense continúa activo y con fuerte presencia militar en el Golfo.

El último balance difundido por el CENTCOM muestra que la prioridad de Estados Unidos sigue centrada en controlar el tráfico marítimo asociado a Irán y evitar movimientos que Washington considere contrarios al bloqueo impuesto sobre los puertos de la república islámica.

(Con información de EFE y Europa Press)

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