Estados Unidos

Retiran autos autónomos de Waymo por riesgo en calles inundadas: qué ciudades están afectadas

La compañía aplicó una actualización de software tras detectar un defecto crítico en su sistema de conducción, identificado luego de un incidente registrado en abril, según reportó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras

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Waymo inicia el retiro de 3.791 vehículos autónomos en Estados Unidos tras detectar un defecto crítico en el sistema de conducción. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Waymo inicia el retiro de 3.791 vehículos autónomos en Estados Unidos tras detectar un defecto crítico en el sistema de conducción. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Waymo comenzó el 6 de mayo el retiro de 3.791 vehículos autónomos en Estados Unidos tras identificarse un defecto crítico en su sistema de conducción, con base en información de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA).

El hallazgo surgió después de que un automóvil sin conductor de la compañía no lograra frenar por completo ante una calle inundada el 20 de abril, a pesar de transitar en una vía limitada a 64 km/h (40 mph).

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Este hecho generó alarma en los reguladores y llevó a la filial de Alphabet a tomar medidas urgentes en múltiples ciudades del país para prevenir riesgos adicionales.

El defecto afecta unidades equipadas con las generaciones quinta y sexta de la tecnología Automated Driving Systems (ADS) de Waymo.

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La NHTSA señaló una tasa de defecto del 100% entre las unidades bajo revisión. El fallo puede ocasionar la pérdida de control del vehículo en zonas con acumulación de agua, lo que aumenta el riesgo de colisiones o lesiones para pasajeros, peatones y conductores.

El defecto en los vehículos Waymo aumenta el riesgo de colisiones o lesiones en situaciones de acumulación de agua en la vía (REUTERS/Brendan McDermid)
El defecto en los vehículos Waymo aumenta el riesgo de colisiones o lesiones en situaciones de acumulación de agua en la vía (REUTERS/Brendan McDermid)

Tras el incidente, Waymo implementó una actualización de software con nuevas restricciones de seguridad y ajustes en el sistema de mapeo digital, así como mejoras para condiciones meteorológicas adversas.

La comunicación formal del retiro se realizó el 24 de abril e incluyó modelos fabricados entre el 17 de marzo de 2022 y el 20 de abril de 2026.

Estas unidades son propiedad de Waymo, permitiendo a la compañía ejecutar la solución de inmediato, sin requerir notificación convencional a clientes particulares.

Los modelos involucrados operan en zonas urbanas con alto flujo vehicular, como San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin, de acuerdo a lo precisado por la NHTSA.

El retiro evidencia la magnitud del reto técnico y regulatorio de implantar vehículos autónomos en entornos urbanos complejos, donde escenarios no previstos como inundaciones pueden superar la capacidad de los sistemas automatizados.

Waymo implementa una actualización de software con restricciones adicionales y mejoras para condiciones meteorológicas adversas tras el incidente del 20 de abril (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Waymo implementa una actualización de software con restricciones adicionales y mejoras para condiciones meteorológicas adversas tras el incidente del 20 de abril (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Las autoridades buscan proteger la seguridad vial, mientras Waymo y los entes reguladores avanzan con mejoras que garanticen una movilidad autónoma más confiable.

El alcance del retiro: ciudades y flota afectada

La medida anunciada por Waymo abarca 3.791 vehículos autónomos distribuidos en cuatro ciudades estadounidenses donde presta servicios de transporte sin conductor.

Datos de la NHTSA indican que las unidades retiradas funcionan en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin, urbes que registran alta densidad poblacional y tráfico elevado, lo que exige mayores estándares de seguridad y detección de riesgos en vehículos autónomos.

La falla impacta modelos de la quinta y sexta generación del sistema ADS, que permiten conducción autónoma de nivel 4. El incidente del 20 de abril que motivó la investigación y posterior retiro dejó en claro las limitaciones actuales del sistema frente a inundaciones, donde el frenado y la maniobrabilidad resultan determinantes para la prevención de accidentes.

Como respuesta inmediata, la compañía aplicó una actualización de software temporal que ajusta los protocolos ante condiciones meteorológicas adversas y revisa la detección de obstáculos en rutas afectadas por agua.

La retirada de los vehículos autónomos de Waymo abarca unidades operativas en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin (REUTERS/Mike Blake)
La retirada de los vehículos autónomos de Waymo abarca unidades operativas en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin (REUTERS/Mike Blake)

Toda la flota bajo retiro es de titularidad directa de Waymo, lo que simplificó la aplicación de nuevas restricciones y agilizó la intervención ante los riesgos señalados.

Desafíos regulatorios y técnicos en la conducción autónoma

La decisión de Waymo se produce en un escenario de supervisión cada vez más intensa sobre la seguridad de los vehículos autónomos, tras el incremento de pruebas y operaciones en ciudades de Estados Unidos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras calificó de inusual la tasa de defecto, ya que el 100% de las unidades incluidas en el retiro presentan la anomalía, lo que marca la necesidad de controles más estrictos y actualizaciones constantes en los sistemas de inteligencia artificial para la conducción.

El incidente que originó la revisión mostró que condiciones ambientales extremas, como inundaciones, pueden superar la programación vigente de estos sistemas, creando riesgos no contemplados por los desarrolladores.

La colaboración entre autoridades federales y empresas tecnológicas emerge como un aspecto clave en la consolidación de la movilidad autónoma, especialmente en áreas urbanas donde los márgenes de error son mínimos.

Autoridades y Waymo trabajan en medidas conjuntas para fortalecer la seguridad vial y consolidar la movilidad autónoma en Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)
Autoridades y Waymo trabajan en medidas conjuntas para fortalecer la seguridad vial y consolidar la movilidad autónoma en Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

La implementación de soluciones transitorias como actualizaciones de software y el perfeccionamiento del mapeo digital permitieron reducir riesgos de forma inmediata, aunque persisten desafíos para conseguir una operación plenamente autónoma y segura.

La revisión y mejora de los sistemas ADS continuará bajo la vigilancia de los organismos reguladores, mientras Waymo ajusta sus tecnologías para cumplir con los estándares de seguridad vial exigidos en Estados Unidos.

Por ahora, la compañía no reportó lesiones vinculadas al defecto.

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