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Disolución del parlamento en Israel: qué sucedió con la coalición de Benjamin Netanyahu y cuáles son los próximos pasos

El partido Likud presentó un proyecto para disolver la Knéset y fijar comicios anticipados tras la ruptura de los acuerdos con sus socios ultraortodoxos

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Vista general de una sesión en el parlamento israelí, la Knesset. REUTERS/Ronen Zvulun
Vista general de una sesión en el parlamento israelí, la Knesset. REUTERS/Ronen Zvulun

La coalición gobernante de Israel presentó este miércoles un proyecto de ley para disolver el Parlamento —la Knéset— y convocar elecciones anticipadas, en una maniobra impulsada por el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu para mantener el control sobre el calendario electoral. El texto fue firmado por los líderes de los seis grupos parlamentarios que integran la coalición.

La propuesta establece que la fecha de los comicios será fijada por el Comité de la Cámara de la Knéset, con un mínimo de 90 días y un máximo de cinco meses tras la aprobación de la ley. Las elecciones deben celebrarse, en cualquier caso, antes del 27 de octubre, fecha en que concluía el mandato legislativo en curso.

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La crisis con los partidos ultraortodoxos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, participan en un debate durante el pleno de la Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 23 de julio de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, participan en un debate durante el pleno de la Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 23 de julio de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun

La presentación del proyecto es consecuencia directa de una ruptura con los socios ultraortodoxos de la coalición. El martes, el rabino Dov Lando, líder espiritual del partido Degel HaTorah, ordenó a sus legisladores actuar para disolver la Knéset “cuanto antes”, declarando: “Ya no tenemos confianza en Netanyahu”. Tras esas palabras, la corriente lituana del partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ, por sus siglas en inglés) dejó de coordinar votos con la coalición.

Los partidos Haredi acusan a Netanyahu de no haber cumplido su promesa de aprobar una ley que exima permanentemente a los jóvenes ultraortodoxos que estudian en yeshivas —seminarios religiosos— del servicio militar obligatorio. El primer ministro había pasado semanas intentando evitar que esos partidos apoyaran los esfuerzos disolutivos, mientras aseguraba que las negociaciones sobre un proyecto de ley de compromiso continuaban. Su anuncio de que la legislación no sería aprobada antes de las elecciones eliminó el principal incentivo para que los partidos Haredi mantuvieran la coalición en pie.

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La maniobra para controlar el proceso

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste al pleno de la Knesset. REUTERS/Ronen Zvulun
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste al pleno de la Knesset. REUTERS/Ronen Zvulun

La fragilidad de la mayoría parlamentaria quedó expuesta horas antes de la presentación del proyecto. La coalición retiró todos los proyectos de ley programados para lecturas preliminares en la Knéset, incluyendo una controvertida ley de nombramientos que otorgaría al gobierno autoridad casi exclusiva para designar y destituir a altos funcionarios —entre ellos el fiscal general, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el director del Shin Bet y el comisionado de Policía—. La oposición había retirado previamente sus propios proyectos para evidenciar que la coalición carecía de mayoría para sacarlos adelante.

Fue el jefe de disciplina de la coalición, Ofir Katz, quien presentó formalmente el proyecto de disolución, con el respaldo de legisladores de UTJ, Shas, Nueva Esperanza, Sionismo Religioso y Otzma Yehudit. La jugada buscó anticiparse a los partidos opositores, que el martes ya habían anunciado su propia iniciativa de disolución y presionado al presidente de la Knéset, Amir Ohana, para celebrar una votación preliminar ese mismo miércoles.

Las posiciones sobre la fecha electoral

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett y el líder de la oposición israelí Yair Lapid. REUTERS/Gideon Markowicz
El ex primer ministro israelí Naftali Bennett y el líder de la oposición israelí Yair Lapid. REUTERS/Gideon Markowicz

Al interior de la coalición persisten diferencias sobre cuándo convocar los comicios. Degel HaTorah aspira a celebrarlos el 1 de septiembre, mientras que su socio Shas prefiere el 15 de septiembre, durante las fiestas judías de Altas Horas, con la expectativa de que una mayor participación entre los votantes tradicionales y religiosos beneficie al partido, según informó el ministro Arye Deri. En contraste, funcionarios del Likud y del Partido Sionismo Religioso consideran que una elección a principios de septiembre sería un error.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que acaba de aprobar el último presupuesto estatal del período legislativo, enfrenta el riesgo de que su partido quede por debajo del umbral electoral y presiona para posponer los comicios hasta el 27 de octubre. Allegados a Netanyahu también buscan dilatar el proceso el mayor tiempo posible, con la expectativa de acumular logros militares y diplomáticos que mejoren su posición ante los votantes.

El escenario opositor y el estado de las encuestas

El entonces primer ministro israelí Yair Lapid (d) con el ex primer ministro Naftali Bennett en una reunión de gabinete en Jerusalén, el 18 de septiembre del 2022. (Ronaldo Schemidt/Pool Photo via AP)
El entonces primer ministro israelí Yair Lapid (d) con el ex primer ministro Naftali Bennett en una reunión de gabinete en Jerusalén, el 18 de septiembre del 2022. (Ronaldo Schemidt/Pool Photo via AP)

La oposición, por su parte, también respalda la disolución de la Knéset, lo que hace que la aprobación del proyecto sea considerada prácticamente inevitable. Bajo las normas parlamentarias, la votación preliminar no puede celebrarse antes del lunes, y según medios israelíes, el texto podría someterse a votación el 20 de mayo.

Un sondeo del canal público Kan publicado el martes situó al Likud en primer lugar en intención de voto, con 26 escaños proyectados sobre los 120 de la Knéset —frente a los 32 que obtuvo en el parlamento saliente—. Le sigue la alianza Beyahad (Juntos), la lista conjunta formada el mes pasado por el líder opositor Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid, y el ex primer ministro Naftali Bennett. La coalición obtendría 25 escaños, seguida de Yashar (Recto), la formación de centroderecha del ex jefe militar Gadi Eisenkot, considerado un posible aliado de Lapid y Bennett.

Las encuestas recientes proyectan que los partidos de oposición podrían obtener mayoría en la Knéset, aunque varios líderes opositores —incluido Bennett— han descartado formar gobierno con apoyo de partidos árabes, lo que podría impedir al bloque anti-Netanyahu alcanzar una mayoría gobernante incluso si obtiene más escaños.

Netanyahu: elecciones con juicio pendiente y diagnóstico de cáncer

Netanyahu, de 76 años, gobernó Israel durante más de 18 años en total desde 1996, más que cualquier otro primer ministro en la historia del país. Enfrenta un largo proceso por corrupción y reveló recientemente que fue sometido a una cirugía por cáncer de próstata. Confirmó que tiene intención de presentarse nuevamente a las elecciones.

Lapid y Bennett han anunciado que sus ejes de campaña serán la creación de una comisión nacional de investigación sobre los ataques del 7 de octubre de 2023 —para determinar responsabilidades por el día más mortífero de la historia de Israel— y la aprobación de una ley que someta a los judíos ultraortodoxos al servicio militar obligatorio. Lapid calificó el reciente alto al fuego acordado con Irán como “un desastre político”.

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