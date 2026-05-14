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Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron nuevamente en medio de la baja histórica del tráfico por el estrecho de Ormuz

Una liberación extraordinaria desde la Reserva Estratégica de Petróleo y la disminución de inventarios comerciales responden al intento de solucionar la escasez ocasionada por el cierre de una de las rutas marítimas clave

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El tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz cayó casi 6 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2026, debido al conflicto bélico en Irán. (REUTERS/Benoit Tessier)
El tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz cayó casi 6 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2026, debido al conflicto bélico en Irán. (REUTERS/Benoit Tessier)

El tráfico de crudo y derivados del petróleo a través del estrecho de Ormuz cayó casi 6 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2026, según datos publicados este miércoles por la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). El desplome refleja el impacto directo del conflicto bélico en Irán sobre una de las arterias energéticas más transitadas del planeta.

En los tres primeros meses del año circularon por Ormuz 14,6 millones de barriles diarios de crudo y líquidos derivados, frente a los 20,4 millones registrados en el mismo período de 2025 y los 20,7 millones del cuarto trimestre de ese año, de acuerdo con la EIA. El estrecho permanece efectivamente cerrado desde el inicio de la guerra en Irán, lo que ha bloqueado una ruta por la que transita aproximadamente una cuarta parte del petróleo transportado por mar en el mundo.

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El petróleo Brent, referencia global, ha subido más de un 45% desde que estalló el conflicto. En Estados Unidos, el precio minorista de la gasolina ha superado los USD 4,50 por galón (3,78 litros) y se mantiene cerca de sus niveles más altos desde 2022, según la EIA. La escalada energética se traslada ya a los indicadores de inflación: el índice de precios al productor estadounidense —que mide los costos mayoristas— subió un 6% en abril respecto al año anterior, el avance mensual más pronunciado desde 2022.

A medida que el tráfico se aleja de Ormuz, los volúmenes de crudo y líquidos transportados por el Canal de Panamá y el estrecho de Bab el-Mandeb aumentaron durante el primer trimestre. El fenómeno responde tanto al uso de rutas de desvío por parte de los productores como a la búsqueda acelerada de suministros alternativos por parte de los compradores que intentan sustituir el crudo de Oriente Medio. Los datos forman parte del primer número del nuevo informe Global Energy Security Data de la EIA, lanzado precisamente para evaluar cómo la guerra en Irán ha trastocado los mercados globales de energía.

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El volumen de petróleo por Ormuz pasó de 20,4 millones a 14,6 millones de barriles diarios, reflejando el cierre efectivo del estrecho desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)
El volumen de petróleo por Ormuz pasó de 20,4 millones a 14,6 millones de barriles diarios, reflejando el cierre efectivo del estrecho desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

En paralelo, las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos se redujeron en 4,3 millones de barriles durante la semana concluida el 8 de mayo, hasta situarse en 452,9 millones de barriles, según la EIA. El mercado esperaba una caída de 2,5 millones de barriles, de acuerdo con el consenso recogido por Bloomberg. A esa reducción se sumó el uso de 8,6 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), que cae así a su nivel más bajo desde octubre de 2024.

El gobierno estadounidense se ha comprometido a liberar de forma progresiva 172 millones de los 415 millones de barriles que mantenía en esa reserva a finales de febrero, como medida para amortiguar los efectos de la guerra. Hasta la fecha se han extraído unos 30 millones de barriles. Las exportaciones de crudo se dispararon un 15% por encima del nivel registrado un año antes, mientras que las importaciones crecieron un 7% y la producción nacional subió ligeramente hasta los 13,71 millones de barriles diarios.

Las refinerías operaron al 91,7% de su capacidad instalada y la demanda interna de productos derivados se mantuvo por debajo de los 20.000 barriles diarios. La publicación del informe contribuyó a moderar las cotizaciones: hacia las 15:05 GMT, el Brent del mar del Norte para entrega en julio cedía un 0,25%, hasta USD 107,50 por barril, mientras que el West Texas Intermediate para entrega en junio avanzaba un 0,78%, hasta USD 102,98.

(Con información de AFP y Bloomberg)

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