Estados Unidos

Veteranos discapacitados en California podrían acceder a una gran exención de impuestos a la propiedad: quiénes califican y cómo solicitarla

La propuesta, apoyada por legisladores y asociaciones de exmilitares, ofrece alivio económico a hogares afectados por secuelas del servicio, según ingresos y situación familiar

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Un buzón con una placa dorada de veterano y un sobre 'Tax Exemption' del BOE. Detrás, una bandera de Estados Unidos ondea frente a una casa de California.
La exención del impuesto a la propiedad propuesta en California beneficiaría a más de 380.000 veteranos discapacitados y sus familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de exención de impuestos a la propiedad en California plantea un alivio fiscal integral para veteranos discapacitados y sus familias.

Legisladores estatales y agrupaciones de veteranos respaldan la medida, que busca eliminar este gravamen para más de 380.000 personas, según cifras del Los Angeles Times.

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La iniciativa permitiría que los veteranos con discapacidad total causada por lesiones o enfermedades durante el servicio militar, así como sus viudos o viudas que no hayan vuelto a casarse, accedan a la exención del impuesto a la propiedad si cumplen determinados requisitos.

El beneficio cubriría el 100 % para hogares con ingresos anuales menores a USD 40.000, y el 50 % para quienes superen ese umbral.

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Para acceder, el solicitante debe acreditar la condición ante el tasador fiscal del condado mediante el formulario oficial y la documentación correspondiente.

Solo los veteranos con discapacidad total causada por el servicio militar y sus viudos no casados pueden acceder al beneficio si cumplen los requisitos oficiales (Los Angeles Times)
Solo los veteranos con discapacidad total causada por el servicio militar y sus viudos no casados pueden acceder al beneficio si cumplen los requisitos oficiales (Los Angeles Times)

Actualmente, los veteranos con discapacidad total pueden deducir USD 100.000 sobre el valor catastral de su vivienda principal, cifra que aumenta a USD 150.000 si los ingresos familiares no superan los USD 81.131 anuales, según el California State Board of Equalization (BOE).

La nueva propuesta ampliaría este beneficio, permitiendo la exención completa para hogares de bajos ingresos hasta 2032, año en que la legislatura revisará la medida.

También se contempla la inclusión de cónyuges sobrevivientes que no hayan vuelto a casarse, un pedido persistente de las organizaciones de exmilitares.

Un “veterano con discapacidad severa”, según la definición publicada por Los Angeles Times, es quien presenta ceguera bilateral, perdió la funcionalidad de al menos dos extremidades o padece una incapacidad total originada en una lesión o enfermedad relacionada con el servicio.

Requisitos y procedimiento para solicitar la exención

Para iniciar el trámite, los veteranos o sus viudos deben acudir al tasador fiscal del condado donde se ubique la residencia principal.

Mesa con formularios BOE-261-G, credencial de veterano, certificado militar y sello del California State Board of Equalization. Al fondo, bandera de EE. UU. y gafas.
Actualmente, los veteranos con discapacidad severa pueden deducir hasta USD 150.000 del valor catastral de su vivienda principal según el BOE de California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es imprescindible aportar documentación que acredite la condición de veterano y la discapacidad total. El formulario requerido es el BOE-261-G, acompañado de certificados médicos e identificación militar.

La exención solo aplica a la residencia principal y no cubre propiedades secundarias. El proceso y su validación recaen en la oficina del tasador fiscal de cada condado.

El BOE recomienda revisar las condiciones y mantener la información actualizada. Las instrucciones oficiales, requisitos y formularios están disponibles en el sitio web de la institución.

Debate legal y repercusiones presupuestarias

El debate sobre la exención fiscal abarca aspectos legales y financieros. El profesor de asuntos urbanos Patrick Murphy, citado por Los Angeles Times, advirtió que la reforma podría contravenir la Proposición 13, que exige uniformidad en la aplicación de impuestos a la propiedad según la Constitución de California.

Para Murphy, “sería necesario un referéndum para efectuar un cambio” de este tipo.

En contraste, Scott Kaufman, director legislativo de la Howard Jarvis Taxpayers Association, sostiene que la exención ya cuenta con respaldo constitucional y es compatible con la normativa vigente.

Maqueta de una casa con placa 'Veteran' y carpetas azules del BOE sobre una mesa de caoba. Al fondo, personas borrosas, la bandera de California y la de Estados Unidos en una sala de audiencias.
El trámite de exención fiscal exige presentar el formulario BOE-261-G, junto con certificados médicos e identificación militar, ante el tasador fiscal del condado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La financiación de la educación pública es otro eje de controversia. Maggie Sisco, portavoz de la Asociación de Docentes de California, señaló que se oponen “a las exenciones fiscales que comprometan la capacidad del Estado para financiar plenamente las escuelas públicas y los fondos de la Propuesta 98”.

Esta disposición garantiza un presupuesto mínimo anual para la educación y los colegios comunitarios. Además, el BOE aclara que el Estado no compensa a los gobiernos locales por las pérdidas de recaudación derivadas de estas exenciones, lo que puede afectar los fondos municipales destinados a la educación.

Apoyo social y contexto de los veteranos discapacitados

La propuesta superó dos comisiones de la Asamblea de California por unanimidad y avanza hacia el comité de asignaciones.

Organizaciones como la American Legion, el Consejo Estatal de Comandantes de Veteranos y Vietnam Veterans of America apoyan la iniciativa, junto a la California Association of Realtors.

Sanjay Wagle, vicepresidente sénior de la California Association of Realtors, indicó que “muchos veteranos no logran asumir el costo asociado a la vivienda”, por lo que la exención fiscal podría representar un alivio sustancial.

Paralelamente, el Senado estatal debate proyectos para ampliar beneficios e incluso excluir del cálculo de ingresos las pensiones por discapacidad militar, como proponen los senadores Bob Archuleta, Suzette Martinez Valladares y Kelly Seyarto.

En California residen más de 1,8 millones de exmilitares, de los cuales 184.283 viven en el condado de Los Ángeles.

Aunque la cifra nacional de veteranos sin hogar bajó a 32.882 en 2024, las autoridades estatales mantienen la atención sobre el acceso a la vivienda y el riesgo habitacional de los exmilitares.

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