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La coalición del Gobierno de Israel propuso disolver el parlamento y anticipar las elecciones

De acuerdo con la prensa local, la iniciativa podría ser votada en la Knesset el 20 de mayo

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La coalición gobernante propuso adelantar los comicios antes del final previsto del mandato legislativo (Reuters)
La coalición gobernante propuso adelantar los comicios antes del final previsto del mandato legislativo (Reuters)

La coalición de gobierno de Israel formalizó un proyecto de ley para disolver la Knesset y convocar elecciones anticipadas. El partido Likud publicó el texto sobre esta iniciativa y estableció la convocatoria electoral en una fecha a determinar por el Comité, nunca antes de 90 días posteriores a la aprobación de la ley.

El proyecto cuenta con la firma de los líderes de los seis partidos de la coalición y habilita que los comicios se realicen a partir de la tercera semana de agosto, aproximadamente dos meses antes del plazo original, fijado para el 27 de octubre. Según medios israelíes, la votación sobre la propuesta podría celebrarse el 20 de mayo.

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La presión ejercida por los partidos ultraortodoxos fue decisiva para precipitar la crisis. Estos aliados exigieron a Netanyahu el cumplimiento de su promesa de aprobar una ley que exima permanentemente del servicio militar obligatorio a los jóvenes ultraortodoxos que estudian en escuelas talmúdicas.

El estancamiento de dicha legislación provocó indignación y llevó a que partidos de la oposición presentaran proyectos para disolver la Knesset y adelantar la votación.

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Yair Lapid, principal referente de la oposición, afirmó que su espacio está preparado para competir en elecciones anticipadas y presentó la nueva alianza Beyahad junto a Naftali Bennett.

Yair Lapid y Naftali Bennett formaron la alianza opositora Beyahad para competir en las próximas elecciones (Reuters)
Yair Lapid y Naftali Bennett formaron la alianza opositora Beyahad para competir en las próximas elecciones (Reuters)

Ambos mantuvieron una posición crítica frente a la gestión de Netanyahu, especialmente respecto a las guerras tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Ningún bloque político alcanzaría mayoría, según una encuesta de la emisora pública israelí KAN: Likud obtendría 26 escaños, frente a los 32 actuales, y Beyahad sumaría 25.

Al mismo tiempo, representantes de Israel y del Líbano se reunirán este jueves en Washington para dar inicio a la tercera ronda de negociaciones de paz, mientras persiste la tensión en la región.

Aunque ambas delegaciones acordaron una tregua en abril, el Ejército israelí continuó los bombardeos sobre territorio libanés y el grupo terrorista Hezbollah intensificó los ataques principalmente contra fuerzas posicionadas en el Líbano. En este contexto, Estados Unidos actúa como mediador en las conversaciones, junto a altos funcionarios de ambos países.

Las delegaciones estarán encabezadas por diplomáticos y enviados especiales de cada país. Por parte de Líbano, participarán la embajadora Nada Hamadeh y el enviado Simon Karam, mientras que Israel estará representado por el embajador Yechiel Leiter y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin. El Departamento de Estado estadounidense, que también estará presente, busca avanzar en el diálogo pese a la continuidad de la violencia en la frontera.

En el terreno, la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano registró más de mil proyectiles lanzados por Israel y decenas atribuidos a Hezbollah. El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a que se respete el alto el fuego tras varios ataques recientes en una carretera clave del sur del Líbano.

(Con información de AFP, AP y Europa Press)

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