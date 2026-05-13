La Corte Suprema de Carolina del Sur anuló las condenas por doble homicidio de Alex Murdaugh

Alex Murdaugh permanecerá en prisión por condenas estatales y federales por delitos financieros, pese a la anulación de sus sentencias por asesinato (Tracy Glantz/The State via AP, Pool).

La Corte Suprema de Carolina del Sur anuló por unanimidad las condenas por asesinato de Alex Murdaugh y ordenó un nuevo juicio, tras determinar que la antigua secretaria del tribunal, Becky Hill, influyó de manera impropia sobre el jurado durante el proceso celebrado en 2023, lo que constituye una violación directa del derecho del acusado a un juicio justo.

La decisión judicial señala que Hill “manipuló la justicia, negándole así a Murdaugh su derecho a un juicio justo ante un jurado imparcial”, según detalla el fallo citado por CNN, NBC News y Fox News.

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Aunque la anulación afecta las sentencias por los homicidios de su esposa, Maggie, y su hijo, Paul, perpetrados en junio de 2021, el acusado permanece en prisión debido a las penas concurrentes estatales y federales de 27 y 40 años, tras admitir el robo de millones de dólares a clientes vulnerables.

El fallo destaca la presión indebida sobre el jurado y su efecto directo en el proceso

Según las actas judiciales incorporadas al fallo, Becky Hill, entonces secretaria del tribunal del condado de Colleton, mantuvo contactos inadecuados con varios miembros del jurado.

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De acuerdo con CNN, una jurado identificada como “Z” relató que Hill recomendó “observen sus acciones” cuando Murdaugh subió al estrado, lo que generó en la jurada la impresión de que el acusado ya era culpable. Hill también habría dicho al jurado “no dejen que les engañen” y “esto no debería llevarnos mucho tiempo” al inicio de las deliberaciones.

Otro jurado nombrado “X” señaló que Hill describió la jornada en que Murdaugh declaró como “importante” o “épica”; y el jurado “P” mencionó que Hill hizo referencia a “prestar atención al lenguaje corporal de Murdaugh”. No obstante, el resto de los jurados manifestó no haber escuchado esas observaciones, y todos, salvo la jurado Z, negaron influencia de Hill en su veredicto.

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Las actas judiciales del caso Murdaugh revelan conductas inadecuadas de Becky Hill como secretaria del tribunal (Tracy Glantz/The State vía AP, Pool).

Por su parte, Hill desmintió haber realizado la mayoría de esos comentarios. Sin embargo, reconoció haber dicho a los miembros del jurado que el testimonio de Murdaugh fue un “día importante”, aunque justificó esa expresión al alegar que era una “charla motivacional” sin favoritismo hacia ninguna de las partes involucradas.

La intervención de Hill no se limitó a los comentarios hacia el jurado. En mayo de 2025, enfrentó acusaciones formales por perjurio, obstrucción a la justicia y conducta impropia en el ejercicio de su función.

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La imputación detalló que entregó pruebas reservadas a la prensa, falseó su testimonio bajo juramento y aprovechó su cargo para impulsar la venta de un libro relacionado con el caso. En diciembre, reconoció su responsabilidad y recibió una condena de tres años de libertad condicional.

Tal como reportó Fox News, en los documentos del fallo se detalla que Hill intentó “inmiscuirse en las deliberaciones del jurado mediante estos comentarios, lo cual estaba en consonancia con su declarado deseo de obtener un veredicto de culpabilidad para vender más ejemplares del libro que planeaba escribir”.

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Las declaraciones y contactos de Hill con miembros del jurado violaron el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial (Andrew J. Whitaker/Pool/USA Today Network vía REUTERS).

Las posiciones de la defensa y la fiscalía

Tras las condenas, la defensa de Murdaugh impugnó las sentencias por homicidio al alegar que los comentarios impropios de la secretaria del tribunal, la introducción de pruebas perjudiciales y otras irregularidades procesales comprometieron la imparcialidad del juicio.

Por su parte, la fiscalía defendió la legitimidad de las condenas y sostuvo que las pruebas contra el acusado fueron determinantes y que era “obviamente culpable”. Si bien reconoció que algunos comentarios de la secretaria fueron inapropiados, consideró que su efecto sobre el proceso fue limitado.

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En 2024, la jueza presidenta jubilada de Carolina del Sur, Jean Toal, concluyó que esos comentarios no influyeron en el veredicto del jurado y rechazó la solicitud de un nuevo juicio, informó CNN.

Posteriormente, un tribunal de apelaciones revocó esa decisión y concedió la anulación de los cargos. Según Fox News, los magistrados sostuvieron: “Si bien somos conscientes del tiempo, el dinero y el esfuerzo invertidos en este largo juicio, no nos queda más remedio que revocar la denegación de la moción de Murdaugh para un nuevo juicio debido a las influencias externas indebidas de Hill sobre el jurado y remitir el caso para un nuevo juicio”.

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Los abogados del acusado, Dick Harpootlian y Jim Griffin, celebraron la decisión como un respaldo al sistema judicial de Carolina del Sur: “La decisión de la Corte Suprema de hoy reafirma que el estado de derecho se mantiene sólido en Carolina del Sur. Esperamos un nuevo juicio que se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las directrices que ha proporcionado esta Corte”.

El fiscal general, Alan Wilson, afirmó: “Si bien discrepamos respetuosamente con la decisión del Tribunal, mi oficina buscará enérgicamente que se vuelva a juzgar a Alex Murdaugh por los asesinatos de Maggie y Paul lo antes posible”.

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La defensa de Murdaugh sostuvo que los comentarios de Hill y la inclusión de pruebas de delitos financieros perjudicaron al acusado (Joshua Boucher/The State vía AP, Pool).

Cuestionamiento de la inclusión de delitos financieros en el juicio por asesinatos

Durante el proceso, varios testigos expusieron el historial de delitos financieros de Murdaugh, mientras la fiscalía intentó demostrar que el acusado asesinó a su esposa e hijo para evitar que se descubriera su esquema fraudulento. Para los fiscales, este aspecto constituyó el núcleo de su teoría sobre el móvil, señaló CNN.

La defensa cuestionó la coherencia de esa hipótesis y afirmó que la fiscalía utilizó indebidamente pruebas de delitos económicos con el fin de perjudicar la imagen de Murdaugh, e insistió en que esos elementos debieron ser limitados o excluidos del juicio.

Uno de los testigos de la acusación, Michael “Tony” Satterfield, señaló que una de las víctimas de los fraudes de Murdaugh era “un adulto vulnerable con discapacidad”. El tribunal consideró que testimonios de este tipo “no tienen ningún valor probatorio” respecto al homicidio y presentan “evidente potencial para un perjuicio injusto”.

La fiscalía argumentó que Murdaugh asesinó a su esposa e hijo para encubrir su esquema de fraudes económicos (Grace Beahm Alford/Pool vía USA TODAY NETWORK vía REUTERS).

El tribunal de apelaciones explicó que la decisión de ordenar un nuevo juicio se basó en la influencia ejercida por Hill sobre el jurado, sin pronunciarse formalmente sobre la admisibilidad de esas pruebas. Sin embargo, los jueces recomendaron que, en un futuro proceso, el tribunal limite la profundidad con la que se aborden los delitos financieros de Murdaugh.

Según Fox News, el abogado del acusado, Harpootlian, puntualizó: “El jurado inicial escuchó más de doce horas de testimonio sobre los delitos financieros de Alex. El Tribunal dictaminó que esta evidencia excedía con creces lo necesario y generaba un prejuicio injusto”.

La decisión marca el final de una etapa procesal, pero no de todo el caso, en uno de los juicios más expuestos públicamente en Estados Unidos. Los crímenes, la investigación y el juicio de Murdaugh originaron documentales, pódcast y series de televisión, entre ellas una miniserie producida por Hulu con las actuaciones de Jason Clarke y Patricia Arquette, informó NBC News.