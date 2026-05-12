El fenómeno meteorológico “Omega” provocará calor extremo, tormentas y lluvias persistentes en EEUU esta semana

El patrón Omega bloquea el avance de sistemas meteorológicos en Estados Unidos y provoca calor extremo, lluvias y tormentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un inusual fenómeno atmosférico conocido como patrón Omega bloquea desde el lunes 12 de mayo el avance de sistemas meteorológicos en gran parte de Estados Unidos y expone a millones de personas a días consecutivos de calor, lluvias y tormentas. El fenómeno impacta de manera diferenciada al noroeste, el centro y el noreste del país, con repercusiones directas en la vida cotidiana, la economía y los servicios esenciales, según datos oficiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), principal organismo meteorológico de Estados Unidos, y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), agencia federal de pronóstico.

De acuerdo con informes de la NOAA, el patrón Omega produce una cresta de alta presión situada entre dos zonas de baja presión, lo que genera un bloqueo atmosférico y mantiene condiciones meteorológicas estancadas en amplias regiones. Este fenómeno, documentado en otras ocasiones pero poco habitual en primavera, origina temperaturas notablemente superiores al promedio en estados del centro, lluvias persistentes en el noroeste y tormentas intensas en el noreste y la región de los Grandes Lagos. Las autoridades federales mantienen alertas activas en zonas bajo riesgo y recomiendan a la población seguir los avisos oficiales del NWS.

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Según antecedentes proporcionados por la NOAA y el NWS, el patrón Omega altera el flujo normal de los sistemas meteorológicos, lo que puede derivar en olas de calor, lluvias reiteradas y tormentas recurrentes. La última vez que se observó un fenómeno de magnitud comparable en esta época fue en mayo de 2018, según archivos oficiales de la NOAA.

¿Qué es un patrón Omega y por qué afecta tanto el clima?

El patrón Omega recibe su nombre porque la circulación atmosférica, vista en mapas de altura, adopta la forma de la letra griega Ω. Según la NOAA, este fenómeno se configura cuando una cresta de alta presión queda flanqueada por dos vaguadas profundas de baja presión, una sobre el noroeste y otra sobre el noreste de Estados Unidos. La cresta central actúa como un bloqueo, impidiendo que los sistemas meteorológicos avancen normalmente.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indica que la persistencia de este patrón puede provocar varios días consecutivos con condiciones meteorológicas similares, lo que implica riesgos de olas de calor prolongadas, lluvias recurrentes o tormentas en regiones específicas. El fenómeno actual ha provocado que el aire cálido y seco se acumule en el centro del país, y que las regiones bajo bajas presiones enfrenten lluvias constantes, de acuerdo con la NOAA.

La NOAA advierte que este tipo de bloqueo atmosférico puede tener repercusiones en sectores como la agricultura, la infraestructura y la salud pública, por lo que recomienda consultar los pronósticos oficiales para minimizar riesgos.

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La sequía y el calor prolongados amenazan cultivos de maíz y soja en el centro de Estados Unidos, afectando la economía agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué regiones están bajo la influencia del patrón Omega?

Estados Unidos se encuentra dividido en tres grandes áreas de impacto bajo el actual patrón Omega:

El noroeste registra lluvias persistentes y temperaturas por debajo de la media. Ciudades como Seattle y Portland han acumulado más de 50 mm de precipitación en los últimos tres días (1,97 pulgadas), según el Weather Prediction Center (WPC), unidad especializada de la NOAA.

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El centro del país experimenta un domo de calor bajo la cresta de alta presión. Estados como Kansas, Nebraska y Oklahoma presentan temperaturas de hasta 37°C (98,6°F), entre 15 y 25 °C por encima del promedio estacional, también de acuerdo con el WPC.

El noreste y parte del Atlántico medio enfrentan una vaguada de baja presión que genera tormentas intensas, vientos fuertes y riesgo de granizo. Las ciudades de Chicago, Milwaukee y Kansas City permanecen bajo alerta por posibles eventos climáticos extremos, según el NWS.

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La NOAA prevé que este patrón podría continuar hasta el final de la semana y destaca el potencial de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento en el noreste y el sureste del país.

¿Cuáles son los impactos en la vida cotidiana y la economía?

El principal impacto inmediato de este patrón Omega recae sobre los sistemas de transporte, la agricultura y la salud pública. En las últimas 48 horas, casi 500 vuelos fueron cancelados y varios centenares resultaron demorados en el aeropuerto O’Hare de Chicago debido a tormentas y lluvias intensas, según registros del NWS.

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En el sector agrícola, las altas temperaturas y la falta de lluvias en el centro del país amenazan cultivos de maíz y soja, ya que la sequía reduce la humedad del suelo e impide el crecimiento adecuado de las plantas, mientras que en el noroeste, las lluvias generan preocupación por inundaciones en áreas bajas. El organizmo recomendó extremar precauciones y mantenerse informado a través de sus canales oficiales.

La NOAA señaló que el riesgo de tormentas intensas incluye potencial de granizo, ráfagas de viento y posibles inundaciones repentinas, especialmente en los estados del Golfo y el sureste, donde se mantiene la vigilancia meteorológica.

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¿Cuánto tiempo puede durar el patrón Omega y qué se espera a futuro?

El NWS explicó que el bloqueo atmosférico generado por el patrón Omega puede mantenerse hasta el final de la semana. Según el Centro de Predicción del Clima de la NOAA, el patrón Omega tiende a persistir varios días, pero los modelos actuales sugieren que la cresta de alta presión podría desplazarse hacia el este a partir del viernes, permitiendo la llegada de sistemas frontales y una progresiva normalización de las condiciones.

El pronóstico extendido indica que las lluvias continuarán en el noroeste y noreste, mientras que el centro del país mantendrá temperaturas elevadas hasta el jueves. A partir del fin de semana, se prevé un descenso paulatino de las temperaturas y un aumento de la variabilidad meteorológica, según datos oficiales.

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La cresta de alta presión del patrón Omega genera temperaturas hasta 25°C por encima del promedio en el centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas y recomendaciones han emitido las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la NOAA han difundido alertas para la población en riesgo, con énfasis en las regiones con posibilidad de tormentas intensas, granizo y vientos fuertes. El NWS destacó que se deben seguir las recomendaciones oficiales y evitar actividades al aire libre durante los picos de calor y las tormentas.

El Centro Nacional de Predicción de Tormentas (SPC), organismo federal de análisis de tormentas graves, emitió avisos específicos para los estados del Golfo y el sureste, con pronóstico de lluvias intensas y posibles inundaciones. Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia en zonas vulnerables en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia federal de gestión de emergencias.

La presencia del patrón Omega obliga a ajustar la planificación de actividades agrícolas, logísticas y de gestión de riesgos en infraestructuras críticas. A medida que la configuración atmosférica se modifique, las autoridades prevén un retorno gradual a condiciones meteorológicas más variables.

¿Cómo impacta este fenómeno a los habitantes y qué pueden esperar los próximos días?

La persistencia del patrón Omega incide directamente en la planificación de actividades diarias y obliga a la población a consultar pronósticos actualizados y acatar las indicaciones oficiales. El NWS y la NOAA mantienen un monitoreo constante y actualizan sus avisos a medida que evoluciona la situación.

Los especialistas advierten que la transición hacia un patrón atmosférico más variable podría extenderse hasta el inicio de la próxima semana. En ese escenario, las lluvias darán paso a cielos parcialmente despejados en el noreste y el noroeste, mientras que las temperaturas en el centro tenderán a normalizarse, de acuerdo con proyecciones del WPC.

“La colaboración entre agencias federales permite anticipar riesgos y minimizar el impacto en la población”, subrayó John Moore, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El experto remarcó la importancia de seguir las fuentes oficiales y priorizar la seguridad personal ante eventos climáticos extremos.

La NOAA insistió en la necesidad de mantener la vigilancia sobre el desarrollo del fenómeno y advirtió que la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución de los sistemas de alta y baja presión. Para los próximos días, el llamado es a la precaución y al seguimiento de los informes institucionales.