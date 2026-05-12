Estados Unidos

El fenómeno meteorológico “Omega” provocará calor extremo, tormentas y lluvias persistentes en EEUU esta semana

Las condiciones inusuales generadas por este fenómeno han resultado en interrupciones de vuelos, amenazas para cosechas y riesgos de inundaciones, según reportes de organismos meteorológicos federales y recomendaciones de precaución para la población

Guardar
Ciudad de Chicago bajo lluvia torrencial y relámpagos. Personas con paraguas caminan por una acera mojada junto al río con rascacielos visibles.
El patrón Omega bloquea el avance de sistemas meteorológicos en Estados Unidos y provoca calor extremo, lluvias y tormentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un inusual fenómeno atmosférico conocido como patrón Omega bloquea desde el lunes 12 de mayo el avance de sistemas meteorológicos en gran parte de Estados Unidos y expone a millones de personas a días consecutivos de calor, lluvias y tormentas. El fenómeno impacta de manera diferenciada al noroeste, el centro y el noreste del país, con repercusiones directas en la vida cotidiana, la economía y los servicios esenciales, según datos oficiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), principal organismo meteorológico de Estados Unidos, y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), agencia federal de pronóstico.

De acuerdo con informes de la NOAA, el patrón Omega produce una cresta de alta presión situada entre dos zonas de baja presión, lo que genera un bloqueo atmosférico y mantiene condiciones meteorológicas estancadas en amplias regiones. Este fenómeno, documentado en otras ocasiones pero poco habitual en primavera, origina temperaturas notablemente superiores al promedio en estados del centro, lluvias persistentes en el noroeste y tormentas intensas en el noreste y la región de los Grandes Lagos. Las autoridades federales mantienen alertas activas en zonas bajo riesgo y recomiendan a la población seguir los avisos oficiales del NWS.

PUBLICIDAD

Según antecedentes proporcionados por la NOAA y el NWS, el patrón Omega altera el flujo normal de los sistemas meteorológicos, lo que puede derivar en olas de calor, lluvias reiteradas y tormentas recurrentes. La última vez que se observó un fenómeno de magnitud comparable en esta época fue en mayo de 2018, según archivos oficiales de la NOAA.

¿Qué es un patrón Omega y por qué afecta tanto el clima?

El patrón Omega recibe su nombre porque la circulación atmosférica, vista en mapas de altura, adopta la forma de la letra griega Ω. Según la NOAA, este fenómeno se configura cuando una cresta de alta presión queda flanqueada por dos vaguadas profundas de baja presión, una sobre el noroeste y otra sobre el noreste de Estados Unidos. La cresta central actúa como un bloqueo, impidiendo que los sistemas meteorológicos avancen normalmente.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indica que la persistencia de este patrón puede provocar varios días consecutivos con condiciones meteorológicas similares, lo que implica riesgos de olas de calor prolongadas, lluvias recurrentes o tormentas en regiones específicas. El fenómeno actual ha provocado que el aire cálido y seco se acumule en el centro del país, y que las regiones bajo bajas presiones enfrenten lluvias constantes, de acuerdo con la NOAA.

La NOAA advierte que este tipo de bloqueo atmosférico puede tener repercusiones en sectores como la agricultura, la infraestructura y la salud pública, por lo que recomienda consultar los pronósticos oficiales para minimizar riesgos.

Varias personas caminan por una calle soleada en una ciudad estadounidense bajo un intenso calor. El asfalto muestra el reflejo del sol y el aire parece distorsionado por la temperatura.
La sequía y el calor prolongados amenazan cultivos de maíz y soja en el centro de Estados Unidos, afectando la economía agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué regiones están bajo la influencia del patrón Omega?

Estados Unidos se encuentra dividido en tres grandes áreas de impacto bajo el actual patrón Omega:

El noroeste registra lluvias persistentes y temperaturas por debajo de la media. Ciudades como Seattle y Portland han acumulado más de 50 mm de precipitación en los últimos tres días (1,97 pulgadas), según el Weather Prediction Center (WPC), unidad especializada de la NOAA.

El centro del país experimenta un domo de calor bajo la cresta de alta presión. Estados como Kansas, Nebraska y Oklahoma presentan temperaturas de hasta 37°C (98,6°F), entre 15 y 25 °C por encima del promedio estacional, también de acuerdo con el WPC.

El noreste y parte del Atlántico medio enfrentan una vaguada de baja presión que genera tormentas intensas, vientos fuertes y riesgo de granizo. Las ciudades de Chicago, Milwaukee y Kansas City permanecen bajo alerta por posibles eventos climáticos extremos, según el NWS.

La NOAA prevé que este patrón podría continuar hasta el final de la semana y destaca el potencial de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento en el noreste y el sureste del país.

¿Cuáles son los impactos en la vida cotidiana y la economía?

El principal impacto inmediato de este patrón Omega recae sobre los sistemas de transporte, la agricultura y la salud pública. En las últimas 48 horas, casi 500 vuelos fueron cancelados y varios centenares resultaron demorados en el aeropuerto O’Hare de Chicago debido a tormentas y lluvias intensas, según registros del NWS.

En el sector agrícola, las altas temperaturas y la falta de lluvias en el centro del país amenazan cultivos de maíz y soja, ya que la sequía reduce la humedad del suelo e impide el crecimiento adecuado de las plantas, mientras que en el noroeste, las lluvias generan preocupación por inundaciones en áreas bajas. El organizmo recomendó extremar precauciones y mantenerse informado a través de sus canales oficiales.

La NOAA señaló que el riesgo de tormentas intensas incluye potencial de granizo, ráfagas de viento y posibles inundaciones repentinas, especialmente en los estados del Golfo y el sureste, donde se mantiene la vigilancia meteorológica.

¿Cuánto tiempo puede durar el patrón Omega y qué se espera a futuro?

El NWS explicó que el bloqueo atmosférico generado por el patrón Omega puede mantenerse hasta el final de la semana. Según el Centro de Predicción del Clima de la NOAA, el patrón Omega tiende a persistir varios días, pero los modelos actuales sugieren que la cresta de alta presión podría desplazarse hacia el este a partir del viernes, permitiendo la llegada de sistemas frontales y una progresiva normalización de las condiciones.

El pronóstico extendido indica que las lluvias continuarán en el noroeste y noreste, mientras que el centro del país mantendrá temperaturas elevadas hasta el jueves. A partir del fin de semana, se prevé un descenso paulatino de las temperaturas y un aumento de la variabilidad meteorológica, según datos oficiales.

Vista aérea de una carretera en el sur de Florida durante una fuerte tormenta nocturna, con relámpagos en el cielo y coches circulando por calles inundadas.
La cresta de alta presión del patrón Omega genera temperaturas hasta 25°C por encima del promedio en el centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas y recomendaciones han emitido las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la NOAA han difundido alertas para la población en riesgo, con énfasis en las regiones con posibilidad de tormentas intensas, granizo y vientos fuertes. El NWS destacó que se deben seguir las recomendaciones oficiales y evitar actividades al aire libre durante los picos de calor y las tormentas.

El Centro Nacional de Predicción de Tormentas (SPC), organismo federal de análisis de tormentas graves, emitió avisos específicos para los estados del Golfo y el sureste, con pronóstico de lluvias intensas y posibles inundaciones. Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia en zonas vulnerables en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia federal de gestión de emergencias.

La presencia del patrón Omega obliga a ajustar la planificación de actividades agrícolas, logísticas y de gestión de riesgos en infraestructuras críticas. A medida que la configuración atmosférica se modifique, las autoridades prevén un retorno gradual a condiciones meteorológicas más variables.

¿Cómo impacta este fenómeno a los habitantes y qué pueden esperar los próximos días?

La persistencia del patrón Omega incide directamente en la planificación de actividades diarias y obliga a la población a consultar pronósticos actualizados y acatar las indicaciones oficiales. El NWS y la NOAA mantienen un monitoreo constante y actualizan sus avisos a medida que evoluciona la situación.

Los especialistas advierten que la transición hacia un patrón atmosférico más variable podría extenderse hasta el inicio de la próxima semana. En ese escenario, las lluvias darán paso a cielos parcialmente despejados en el noreste y el noroeste, mientras que las temperaturas en el centro tenderán a normalizarse, de acuerdo con proyecciones del WPC.

“La colaboración entre agencias federales permite anticipar riesgos y minimizar el impacto en la población”, subrayó John Moore, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El experto remarcó la importancia de seguir las fuentes oficiales y priorizar la seguridad personal ante eventos climáticos extremos.

La NOAA insistió en la necesidad de mantener la vigilancia sobre el desarrollo del fenómeno y advirtió que la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución de los sistemas de alta y baja presión. Para los próximos días, el llamado es a la precaución y al seguimiento de los informes institucionales.

Temas Relacionados

Patrón OmegaEstados UnidosBloqueo AtmosféricoClima ExtremoClimaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarticulan una megabanda criminal venezolana en Estados Unidos

El operativo federal contra el Tren de Aragua resultó en la incautación de 80 armas de fuego, USD 100.000 en efectivo y 18 kilos de drogas. Además, detuvieron a más de 25 integrantes

Desarticulan una megabanda criminal venezolana en Estados Unidos

Venezuela y Estados Unidos buscan ampliar la conectividad aérea y las exportaciones de energía

La ministra de Transporte venezolana, Jacqueline Faría; se reunió con el encargado de negocios norteamericano en Caracas, John Barrett

Venezuela y Estados Unidos buscan ampliar la conectividad aérea y las exportaciones de energía

Hoteles de Los Ángeles reportan baja en reservas a semanas del inicio del Mundial de la FIFA

La industria hotelera en la ciudad enfrenta un escenario atípico por la baja demanda vinculada con la ausencia de equipos populares, dificultades migratorias para visitantes extranjeros y preferencia por opciones alternativas de alojamiento

Hoteles de Los Ángeles reportan baja en reservas a semanas del inicio del Mundial de la FIFA

La película “El Diablo Viste a la Moda 2″ recaudó USD 433 millones y llevó a Disney a récord global

La recuperación del mercado, junto a estrenos clave y lanzamientos simultáneos, favoreció la expansión internacional de las producciones y fortaleció la posición competitiva de la firma en el año

La película “El Diablo Viste a la Moda 2″ recaudó USD 433 millones y llevó a Disney a récord global

Google atrapó al primer hacker que usó inteligencia artificial para romper una cerradura digital: hay miles más y no los vamos a ver venir

Una banda criminal le pidió a un modelo de IA que descubriera una falla inédita en un software muy usado y preparaba un ataque masivo: el jefe de inteligencia de Google lo llama “la punta del iceberg”

Google atrapó al primer hacker que usó inteligencia artificial para romper una cerradura digital: hay miles más y no los vamos a ver venir

TECNO

Apple refuerza la seguridad de sus dispositivos antiguos con nuevas actualizaciones para iOS, iPadOS y macOS

Apple refuerza la seguridad de sus dispositivos antiguos con nuevas actualizaciones para iOS, iPadOS y macOS

Cómo ahorrar agua y luz al lavar la ropa: los mejores trucos recomendados por los fabricantes de lavadoras

La IA ya ataca errores de tus dispositivos y programas desconocidos por fabricantes: esto descubrió Google

Sega cancela su proyecto “superjuego” y abandona el modelo free-to-play

Los mensajes entre iPhone y Android ahora están más protegidos: llega el cifrado

ENTRETENIMIENTO

“La Odisea” de Christopher Nolan: quién es quién en el reparto más ambicioso del año

“La Odisea” de Christopher Nolan: quién es quién en el reparto más ambicioso del año

Ben Affleck narró cómo la policía de Miami inspiró The Rip y reveló detalles inéditos durante el rodaje

El reboot de “Baywatch” revela su primer vistazo

Anna Faris pone a bailar a Valak durante la fiesta de “Scary Movie 6″ en Ciudad de México

‘Hombre en llamas’: todas las diferencias entre la serie de Netflix y la película con Denzel Washington

MUNDO

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”

El analista internacional Fabián Calle advirtió que la guerra en Medio Oriente “puede derivar en la crisis económica internacional más fuerte en cien años”

Kuwait acusó al régimen de Irán de infiltrar un equipo de la Guardia Revolucionaria para organizar ataques en su territorio

El gobierno alemán impulsa una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

Starmer sufrió dos nuevas bajas en su equipo de gobierno en medio de la crisis interna del Partido Laborista británico