Estados Unidos

California estrena su primer sistema de gestión de autopistas con inteligencia artificial

El plan piloto ya opera en la autopista 68 y busca aliviar la congestión y mejorar la movilidad con tecnología avanzada en uno de los tramos más transitados del estado

Guardar
Caltrans pone en marcha el primer sistema estatal de autopistas en California gestionado por inteligencia artificial para optimizar el tránsito (REUTERS/Daniel Cole)
Caltrans pone en marcha el primer sistema estatal de autopistas en California gestionado por inteligencia artificial para optimizar el tránsito (REUTERS/Daniel Cole)

Caltrans, el Departamento de Transporte de California, ha puesto en marcha el primer sistema estatal de autopistas gestionado por inteligencia artificial en California, en un programa piloto que busca transformar la circulación diaria en algunas de las carreteras de mayor tránsito del estado.

El proyecto, anunciado por Caltrans y respaldado por la Transportation Agency for Monterey County, la agencia regional de transporte, ya opera en la autopista 68 con el objetivo de aliviar la congestión y optimizar el flujo vehicular mediante tecnología avanzada.

PUBLICIDAD

La fase inicial abarca 9 semáforos distribuidos en un tramo de 14,5 km entre San Benancio Road y Josselyn Canyon Road. El sistema de Control Adaptativo de Semáforos (ATSC, por su sigla en inglés) emplea inteligencia artificial para ajustar de manera automática y en tiempo real la duración de las luces verdes y rojas según las condiciones específicas del tránsito.

La elección de la autopista 68 responde a que, según Caltrans y la Transportation Agency for Monterey County, es una vía que conecta zonas agrícolas de Salinas con la península de Monterey y absorbe el tráfico desviado de la autopista 101.

PUBLICIDAD

La congestión se intensifica durante temporadas turísticas y eventos masivos, como las carreras en WeatherTech Raceway Laguna Seca, lo que incrementa los tiempos de traslado y la necesidad de una gestión inteligente del flujo vehicular.

Para los automovilistas habituales, el ATSC permite que los tiempos de espera en los semáforos dependan del volumen real de tránsito y no de intervalos preestablecidos.

El ajuste dinámico tiene como fin eliminar cuellos de botella en accesos y cruces críticos, logrando una circulación continua durante los periodos de mayor demanda.

La implementación del sistema requirió una inversión de USD 1,2 millones, monto que, según la Transportation Agency for Monterey County, es menor frente a alternativas como la transformación de intersecciones en rotondas, cuyo coste podría superar los USD 200 millones. Con esta apuesta por soluciones tecnológicas, las autoridades buscan evitar grandes obras de infraestructura.

El Control Adaptativo de Semáforos funciona mediante una red de cámaras y sensores que recogen datos continuos sobre la cantidad de vehículos, la velocidad promedio y el comportamiento general del tránsito.

Los algoritmos de inteligencia artificial procesan esta información al instante. Si detectan una acumulación de autos en una dirección, el sistema puede extender la luz verde o reducir el ciclo rojo y coordinar fases en varias intersecciones para favorecer la movilidad.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la principal autoridad federal en movilidad, el ATSC representa un avance respecto a los semáforos convencionales al permitir una respuesta flexible ante las variaciones diarias y estacionales del tráfico, brindando la posibilidad de disminuir los tiempos de espera y los retrasos durante las horas pico.

El piloto evaluará durante 5 años la capacidad de la inteligencia artificial para reducir atascos y mejorar los desplazamientos en corredores saturados, de acuerdo con Caltrans. Los ingenieros monitorearán el funcionamiento y ajustarán los parámetros según los resultados obtenidos; el objetivo es ampliar la solución a otras autopistas del estado si los resultados son positivos.

California se suma a otros estados de Estados Unidos, como Arizona, Texas, Florida, Virginia, Utah, Nueva York y Washington, que han implementado sistemas similares en coordinación con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la principal autoridad federal en movilidad.

En esos casos, los datos muestran una reducción en los retrasos y mejor utilización de la infraestructura, al evitar inversiones masivas en nuevas obras viales.

Para quienes transitan a diario la autopista 68, la principal diferencia observable reside en los tiempos de espera variables ante los semáforos. El sistema identifica la congestión a medida que ocurre y ajusta las fases para mitigar los embotellamientos. Así, la inteligencia artificial toma decisiones automáticas que reemplazan la necesidad de ajustes manuales o de ciclos fijos ineficientes.

Según Caltrans, la progresiva recogida de datos permitirá identificar y aplicar mejoras adicionales para maximizar los beneficios en reducción de tiempos de viaje y emisiones de contaminantes.

El sistema está previsto para integrarse en el futuro con tecnologías de movilidad avanzadas, como vehículos autónomos y plataformas de información en tiempo real, que podrán propiciar una gestión aún más exacta y personalizada del tránsito.

Cómo funciona el sistema y qué cambia para los conductores

La autopista 68 integra el sistema ATSC, que ajusta los semáforos en tiempo real según el volumen vehicular y condiciones del tráfico (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La autopista 68 integra el sistema ATSC, que ajusta los semáforos en tiempo real según el volumen vehicular y condiciones del tráfico (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El ATSC monitorea el flujo vehicular mediante cámaras y sensores conectados a una plataforma central de inteligencia artificial. Si se registra un aumento en la densidad de tránsito en una dirección, el algoritmo ajusta la duración de las luces verdes y rojas o sincroniza los semáforos de varias intersecciones para evitar filas extensas.

Estos procesos ocurren de modo continuo, lo que permite que el sistema reaccione ante cada variación en la circulación.

Para los conductores, los tiempos de espera serán más o menos extensos según el momento y la dirección del tráfico. Si un acceso comienza a saturarse, el sistema puede priorizar esa vía y reducir el embotellamiento; en horarios de bajo flujo, los semáforos cambiarán con mayor rapidez para evitar esperas innecesarias.

Según Caltrans, todo el proceso es automático y no requiere ninguna acción por parte de los usuarios.

Qué impacto se espera y qué dicen las autoridades

Cámara de velocidad en autopista de Los Ángeles al atardecer, con tráfico, palmeras y la silueta de la ciudad bajo un cielo naranja.
Caltrans espera que la progresiva integración con vehículos autónomos y plataformas de información mejore aun más la gestión del tránsito en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito del programa piloto es recopilar evidencia sobre la eficacia del ATSC en la disminución de atascos y la mejora de la experiencia de los conductores.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, la principal autoridad federal en movilidad, estima que este tipo de sistemas puede reducir los retrasos hasta en un 10 % y mejorar la regularidad de los desplazamientos, principalmente en corredores urbanos y suburbanos de alta densidad, al adaptar los tiempos semafóricos a la demanda real en cada momento del día.

Caltrans prevé que, si los resultados son positivos, el sistema podrá expandirse a otras regiones del estado y aportar a una red vial más eficiente y menos contaminante.

Temas Relacionados

CaltransAutopista 68Inteligencia ArtificialMovilidad UrbanaCaliforniaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Estados Unidos elimina la exigencia de bonos migratorios para aficionados extranjeros con entradas al Mundial 2026

La suspensión beneficia a ciudadanos de cinco países africanos identificados previamente por medidas restrictivas, quienes ahora pueden evitar el pago de una suma reembolsable tras inscribirse al programa especial vinculado a la FIFA

El gobierno de Estados Unidos elimina la exigencia de bonos migratorios para aficionados extranjeros con entradas al Mundial 2026

Alquileres bajan levemente en Los Ángeles y Miami, pero siguen fuera del alcance para muchos hispanos

Más del 30% de los ingresos familiares se destina al pago de la vivienda en estas ciudades, mientras organizaciones comunitarias y académicas advierten que la crisis habitacional afecta especialmente a quienes tienen empleos esenciales o salarios bajos

Alquileres bajan levemente en Los Ángeles y Miami, pero siguen fuera del alcance para muchos hispanos

Cuatro años después de una nueva ley, ¿cómo avanza la donación de órganos en El Salvador?

La normativa aprobada en 2022 permitió incluir a donantes fallecidos y creó una entidad reguladora autónoma, fortaleciendo la fiscalización de los procedimientos y estableciendo un sistema más equitativo y transparente en beneficio de la población salvadoreña

Cuatro años después de una nueva ley, ¿cómo avanza la donación de órganos en El Salvador?

Organizadores de la Copa Mundial en Los Ángeles niegan despliegue de ICE en el SoFi Stadium

Pese a que la presidenta del comité organizador afirma que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas no forma parte de los planes de seguridad, persisten dudas sobre eventuales operativos migratorios durante el evento deportivo

Organizadores de la Copa Mundial en Los Ángeles niegan despliegue de ICE en el SoFi Stadium

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

Las ganancias de compañías vinculadas a inteligencia artificial favorecieron el avance de los principales índices bursátiles estadounidenses, mientras el sector tecnológico contrarrestó el impacto de un incremento mayor al esperado en la inflación mayorista

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

TECNO

Cuál es el dispositivo ideal para ayudar a bajar de peso

Cuál es el dispositivo ideal para ayudar a bajar de peso

El auto nacido de la inteligencia artificial: así es el nuevo compacto que redefine el diseño virtual

Si tienes un computador desde hace 10 años que no sirve, puedes revivirlo con estos trucos

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

ENTRETENIMIENTO

De sentirse un “bicho raro” a conquistar las pasarelas: Kristen McMenamy y el poder de no encajar nunca

De sentirse un “bicho raro” a conquistar las pasarelas: Kristen McMenamy y el poder de no encajar nunca

‘The Punisher: One Last Kill’: la película es objeto de burlas por una escena con efectos visuales deficientes y problemas de audio

Ciencia, música y sueños espaciales: así es la infancia de X, Exa y Tau, los hijos de Elon Musk

‘Las guerreras K-pop’ tendrá gira mundial: Netflix lleva el éxito animado a los conciertos en vivo

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

MUNDO

Casas de colores, 4 kilómetros y 3.000 años de historia: así es la pequeña isla italiana que “ganó” un Óscar

Casas de colores, 4 kilómetros y 3.000 años de historia: así es la pequeña isla italiana que “ganó” un Óscar

El avance de Ucrania en territorio ruso obligó a Putin a sustituir a los gobernadores de dos regiones fronterizas clave

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos