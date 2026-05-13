California estrena su primer sistema de gestión de autopistas con inteligencia artificial

Caltrans pone en marcha el primer sistema estatal de autopistas en California gestionado por inteligencia artificial para optimizar el tránsito (REUTERS/Daniel Cole)

Caltrans, el Departamento de Transporte de California, ha puesto en marcha el primer sistema estatal de autopistas gestionado por inteligencia artificial en California, en un programa piloto que busca transformar la circulación diaria en algunas de las carreteras de mayor tránsito del estado.

El proyecto, anunciado por Caltrans y respaldado por la Transportation Agency for Monterey County, la agencia regional de transporte, ya opera en la autopista 68 con el objetivo de aliviar la congestión y optimizar el flujo vehicular mediante tecnología avanzada.

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La fase inicial abarca 9 semáforos distribuidos en un tramo de 14,5 km entre San Benancio Road y Josselyn Canyon Road. El sistema de Control Adaptativo de Semáforos (ATSC, por su sigla en inglés) emplea inteligencia artificial para ajustar de manera automática y en tiempo real la duración de las luces verdes y rojas según las condiciones específicas del tránsito.

La elección de la autopista 68 responde a que, según Caltrans y la Transportation Agency for Monterey County, es una vía que conecta zonas agrícolas de Salinas con la península de Monterey y absorbe el tráfico desviado de la autopista 101.

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La congestión se intensifica durante temporadas turísticas y eventos masivos, como las carreras en WeatherTech Raceway Laguna Seca, lo que incrementa los tiempos de traslado y la necesidad de una gestión inteligente del flujo vehicular.

Para los automovilistas habituales, el ATSC permite que los tiempos de espera en los semáforos dependan del volumen real de tránsito y no de intervalos preestablecidos.

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El ajuste dinámico tiene como fin eliminar cuellos de botella en accesos y cruces críticos, logrando una circulación continua durante los periodos de mayor demanda.

La implementación del sistema requirió una inversión de USD 1,2 millones, monto que, según la Transportation Agency for Monterey County, es menor frente a alternativas como la transformación de intersecciones en rotondas, cuyo coste podría superar los USD 200 millones. Con esta apuesta por soluciones tecnológicas, las autoridades buscan evitar grandes obras de infraestructura.

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El Control Adaptativo de Semáforos funciona mediante una red de cámaras y sensores que recogen datos continuos sobre la cantidad de vehículos, la velocidad promedio y el comportamiento general del tránsito.

Los algoritmos de inteligencia artificial procesan esta información al instante. Si detectan una acumulación de autos en una dirección, el sistema puede extender la luz verde o reducir el ciclo rojo y coordinar fases en varias intersecciones para favorecer la movilidad.

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Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la principal autoridad federal en movilidad, el ATSC representa un avance respecto a los semáforos convencionales al permitir una respuesta flexible ante las variaciones diarias y estacionales del tráfico, brindando la posibilidad de disminuir los tiempos de espera y los retrasos durante las horas pico.

El piloto evaluará durante 5 años la capacidad de la inteligencia artificial para reducir atascos y mejorar los desplazamientos en corredores saturados, de acuerdo con Caltrans. Los ingenieros monitorearán el funcionamiento y ajustarán los parámetros según los resultados obtenidos; el objetivo es ampliar la solución a otras autopistas del estado si los resultados son positivos.

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California se suma a otros estados de Estados Unidos, como Arizona, Texas, Florida, Virginia, Utah, Nueva York y Washington, que han implementado sistemas similares en coordinación con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la principal autoridad federal en movilidad.

En esos casos, los datos muestran una reducción en los retrasos y mejor utilización de la infraestructura, al evitar inversiones masivas en nuevas obras viales.

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Para quienes transitan a diario la autopista 68, la principal diferencia observable reside en los tiempos de espera variables ante los semáforos. El sistema identifica la congestión a medida que ocurre y ajusta las fases para mitigar los embotellamientos. Así, la inteligencia artificial toma decisiones automáticas que reemplazan la necesidad de ajustes manuales o de ciclos fijos ineficientes.

Según Caltrans, la progresiva recogida de datos permitirá identificar y aplicar mejoras adicionales para maximizar los beneficios en reducción de tiempos de viaje y emisiones de contaminantes.

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El sistema está previsto para integrarse en el futuro con tecnologías de movilidad avanzadas, como vehículos autónomos y plataformas de información en tiempo real, que podrán propiciar una gestión aún más exacta y personalizada del tránsito.

Cómo funciona el sistema y qué cambia para los conductores

La autopista 68 integra el sistema ATSC, que ajusta los semáforos en tiempo real según el volumen vehicular y condiciones del tráfico (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El ATSC monitorea el flujo vehicular mediante cámaras y sensores conectados a una plataforma central de inteligencia artificial. Si se registra un aumento en la densidad de tránsito en una dirección, el algoritmo ajusta la duración de las luces verdes y rojas o sincroniza los semáforos de varias intersecciones para evitar filas extensas.

Estos procesos ocurren de modo continuo, lo que permite que el sistema reaccione ante cada variación en la circulación.

Para los conductores, los tiempos de espera serán más o menos extensos según el momento y la dirección del tráfico. Si un acceso comienza a saturarse, el sistema puede priorizar esa vía y reducir el embotellamiento; en horarios de bajo flujo, los semáforos cambiarán con mayor rapidez para evitar esperas innecesarias.

Según Caltrans, todo el proceso es automático y no requiere ninguna acción por parte de los usuarios.

Qué impacto se espera y qué dicen las autoridades

Caltrans espera que la progresiva integración con vehículos autónomos y plataformas de información mejore aun más la gestión del tránsito en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito del programa piloto es recopilar evidencia sobre la eficacia del ATSC en la disminución de atascos y la mejora de la experiencia de los conductores.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, la principal autoridad federal en movilidad, estima que este tipo de sistemas puede reducir los retrasos hasta en un 10 % y mejorar la regularidad de los desplazamientos, principalmente en corredores urbanos y suburbanos de alta densidad, al adaptar los tiempos semafóricos a la demanda real en cada momento del día.

Caltrans prevé que, si los resultados son positivos, el sistema podrá expandirse a otras regiones del estado y aportar a una red vial más eficiente y menos contaminante.