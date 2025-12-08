Estados Unidos

Donald Trump anunció que Estados Unidos permitirá las exportaciones de chips Nvidia a China bajo ciertas condiciones

La medida forma parte de un nuevo esquema de control tecnológico que involucra a otras firmas estadounidenses y que busca equilibrar la competencia con Beijing sin alterar las restricciones de seguridad nacional

Guardar
Donald Trump anunció que EEUU
Donald Trump anunció que EEUU permitirá las exportaciones limitadas de chips Nvidia a China bajo ciertas condiciones (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su administración autorizará a Nvidia a exportar sus chips de inteligencia artificial H200 a determinados clientes en China y otros países, siempre bajo condiciones que, según dijo, buscan proteger los intereses de seguridad nacional.

El anuncio marca un giro respecto de las restricciones que Washington ha aplicado en los últimos años para limitar el acceso de Beijing a semiconductores avanzados utilizados en el desarrollo de sistemas de IA.

Trump comunicó la decisión a través de un mensaje en Truth Social, en el que sostuvo que el mandatario chino, Xi Jinping, “respondió positivamente” cuando fue informado del plan.

En esa publicación, Trump agregó que “el 25% será pagado a los Estados Unidos de América”.

Consultados por medios estadounidenses, funcionarios del gobierno no respondieron de inmediato sobre si se trata de un impuesto, una tarifa u otro tipo de mecanismo financiero.

Donald Trump anunció que EEUU
Donald Trump anunció que EEUU permitirá las exportaciones limitadas de chips Nvidia a China bajo ciertas condiciones

El presidente indicó que el Departamento de Comercio está finalizando los lineamientos que regularán estas exportaciones. Añadió que el mismo enfoque se aplicará a otras compañías tecnológicas estadounidenses como AMD e Intel, que también fabrican procesadores utilizados en sistemas de computación avanzada.

Será bajo condiciones que permitan continuar con una fuerte seguridad nacional”, escribió.

El chip H200 fue presentado hace dos años como una evolución del H100 y se distingue por integrar mayor capacidad de memoria de alto ancho de banda, un componente crucial para entrenar modelos de inteligencia artificial de gran escala.

De acuerdo con un informe publicado el domingo por el Instituto for Progress, un centro de estudios estadounidense, el H200 tiene un desempeño casi seis veces superior al del H20, el semiconductor más avanzado que actualmente puede exportarse legalmente a China tras la reversión de una prohibición previa.

Según el documento, el acceso al H200 permitiría a laboratorios chinos construir supercomputadoras de IA con niveles de rendimiento comparables a los de las instalaciones líderes en Estados Unidos, aunque a un costo operativo mayor.

Pese a la flexibilización anunciada, Trump aclaró que los chips más recientes de Nvidia —los de la generación Blackwell— seguirán sujetos a bloqueo.

La medida forma parte de
La medida forma parte de un nuevo esquema de control tecnológico que involucra a otras firmas estadounidenses y que busca equilibrar la competencia con Beijing sin alterar las restricciones de seguridad nacional (REUTERS/Dado Ruvic)

Los clientes estadounidenses de Nvidia ya están avanzando con sus increíbles y altamente avanzados chips Blackwell, y pronto Rubin, ninguno de los cuales forma parte de este acuerdo”, señaló en su mensaje. Con ello, la administración busca mantener una brecha tecnológica entre la industria estadounidense y los desarrollos posibles en China.

El anuncio se conoce en un contexto de tensiones persistentes entre Washington y Beijing por el acceso a tecnologías estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a la inteligencia artificial y la capacidad de cómputo. En los últimos años, Estados Unidos ha reforzado los controles de exportación con el argumento de evitar que tecnologías sensibles puedan ser utilizadas para fines militares o de vigilancia.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpNvidiaInteligencia artificialSemiconductoresH200AMDIntelÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Lluvias y descenso de la temperatura impactan el sur de Florida bajo la influencia de un frente frío

La semana comenzó con cielos nubosos, carreteras mojadas y visibilidad reducida por bancos de niebla en el sur del estado

Lluvias y descenso de la

Río atmosférico de intensidad inusual genera alertas de avalanchas en dos estados de Estados Unidos

La interacción de lluvias intensas y nieve reciente ha generado condiciones peligrosas en regiones montañosas, lo que obliga a la población a mantenerse informada y reconsiderar actividades en zonas de peligro

Río atmosférico de intensidad inusual

Los partidos del Mundial de Fútbol 2026 incluirán dos pausas obligatorias de hidratación de tres minutos

Los árbitros deberán detener el juego cerca del minuto 22 de cada mitad para una pausa breve, independientemente del clima, luego de los ajustes anunciados por la FIFA para la competencia que se jugará en Norteamérica

Los partidos del Mundial de

Trump anunció un paquete de ayuda de USD 12.000 millones para agricultores de EEUU afectados por la guerra comercial

La mayor parte del apoyo se destinará a productores de cultivos y ganaderos golpeados por la caída en exportaciones y el aumento de costos tras la imposición de aranceles

Trump anunció un paquete de

Retiran frutos secos de popular marca por riesgo a que provoquen una grave enfermedad

La alerta sanitaria afecta a al menos nueve estados tras detectarse una bacteria en pistachos crudos incluidos en la mezcla

Retiran frutos secos de popular
DEPORTES
Lapidaria crítica de un multicampeón

Lapidaria crítica de un multicampeón con Boca: “Si se quedan con haber clasificado a la Libertadores para este club es chiquitito”

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Estudiantes le ganó a Gimnasia un histórico clásico de La Plata y se clasificó a la final del Torneo Clausura

El posteo de Exequiel Zeballos tras la eliminación de Boca y la controversia por su salida ante Racing

Entrevista a la manager de Colapinto: cómo se cerró la butaca para 2026 con Alpine y la frase que ilusiona de cara al futuro

TELESHOW
Los contundentes gestos de Lali

Los contundentes gestos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis

Virginia Gallardo habló de la polémica por su look para jurar como diputada: “Este era un día especial”

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

Suecia anunció el cierre de

Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior

“El Nobel es nuestro”: el video que repasa la trayectoria de María Corina Machado en la antesala de la ceremonia en Oslo

Arte, premios y objetos personales: el patrimonio de Gene Hackman recauda 3 millones de dólares

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo