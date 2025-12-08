Donald Trump anunció que Estados Unidos permitirá las exportaciones de chips Nvidia a China bajo ciertas condiciones

Donald Trump anunció que EEUU permitirá las exportaciones limitadas de chips Nvidia a China bajo ciertas condiciones (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su administración autorizará a Nvidia a exportar sus chips de inteligencia artificial H200 a determinados clientes en China y otros países, siempre bajo condiciones que, según dijo, buscan proteger los intereses de seguridad nacional.

El anuncio marca un giro respecto de las restricciones que Washington ha aplicado en los últimos años para limitar el acceso de Beijing a semiconductores avanzados utilizados en el desarrollo de sistemas de IA.

Trump comunicó la decisión a través de un mensaje en Truth Social, en el que sostuvo que el mandatario chino, Xi Jinping, “respondió positivamente” cuando fue informado del plan.

En esa publicación, Trump agregó que “el 25% será pagado a los Estados Unidos de América”.

Consultados por medios estadounidenses, funcionarios del gobierno no respondieron de inmediato sobre si se trata de un impuesto, una tarifa u otro tipo de mecanismo financiero.



El presidente indicó que el Departamento de Comercio está finalizando los lineamientos que regularán estas exportaciones. Añadió que el mismo enfoque se aplicará a otras compañías tecnológicas estadounidenses como AMD e Intel, que también fabrican procesadores utilizados en sistemas de computación avanzada.

“Será bajo condiciones que permitan continuar con una fuerte seguridad nacional”, escribió.

El chip H200 fue presentado hace dos años como una evolución del H100 y se distingue por integrar mayor capacidad de memoria de alto ancho de banda, un componente crucial para entrenar modelos de inteligencia artificial de gran escala.

De acuerdo con un informe publicado el domingo por el Instituto for Progress, un centro de estudios estadounidense, el H200 tiene un desempeño casi seis veces superior al del H20, el semiconductor más avanzado que actualmente puede exportarse legalmente a China tras la reversión de una prohibición previa.

Según el documento, el acceso al H200 permitiría a laboratorios chinos construir supercomputadoras de IA con niveles de rendimiento comparables a los de las instalaciones líderes en Estados Unidos, aunque a un costo operativo mayor.

Pese a la flexibilización anunciada, Trump aclaró que los chips más recientes de Nvidia —los de la generación Blackwell— seguirán sujetos a bloqueo.

La medida forma parte de un nuevo esquema de control tecnológico que involucra a otras firmas estadounidenses y que busca equilibrar la competencia con Beijing sin alterar las restricciones de seguridad nacional (REUTERS/Dado Ruvic)

“Los clientes estadounidenses de Nvidia ya están avanzando con sus increíbles y altamente avanzados chips Blackwell, y pronto Rubin, ninguno de los cuales forma parte de este acuerdo”, señaló en su mensaje. Con ello, la administración busca mantener una brecha tecnológica entre la industria estadounidense y los desarrollos posibles en China.

El anuncio se conoce en un contexto de tensiones persistentes entre Washington y Beijing por el acceso a tecnologías estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a la inteligencia artificial y la capacidad de cómputo. En los últimos años, Estados Unidos ha reforzado los controles de exportación con el argumento de evitar que tecnologías sensibles puedan ser utilizadas para fines militares o de vigilancia.

